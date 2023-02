Nazigegner hinter Gittern

Martin Fejer/EST&OST/imago Mutig, aber zahlenmäßig unterlegen: Protestkundgebung am 11. Februar in Budapest

Die Hintergründe mehrerer mutmaßlicher Angriffe auf Personen aus dem extrem rechten Lager im Zuge des diesjährigen »Tages der Ehre« in Budapest bleiben unklar. Insbesondere um die Identitäten vermeintlicher Angreiferinnen und Angreifer häufen sich Ungereimtheiten. Klar ist nur die Absicht hinter einer Kampagne bürgerlicher bis extrem rechter Medien in Ungarn wie Deutschland – allen voran von Springer-Blättern –, die Gegenteiliges behaupten.

Am Wochenende um den 11. Februar hatten sich rund 2.000 Faschisten aus mehreren europäischen Ländern in der ungarischen Hauptstadt versammelt. Anlass war der 78. Jahrestag der Schlacht um Budapest. In der von der Roten Armee umzingelten Stadt waren im Winter 1944/45 Zehntausende Zivilisten und Soldaten gestorben. Ungarische Faschisten hatten allein 15.000 Jüdinnen und Juden ermordet. Seit 1997 gibt es das revanchistische Treffen in Budapest, ebenso lange gibt es Aktionen von Nazigegnern rund um dieses Datum.

In diesem Jahr versammelten sich rund 150 Personen zu Gegenprotesten. Abseits der zentralen Aktionen soll es dabei zu vier Angriffen auf Personen aus dem rechten Lager gekommen sein. Es gibt Aufnahmen zweier Überwachungskameras, auf denen sieben vermummte Personen zu sehen sind, die einen Mann zu Boden schlagen, treten und einen Teleskopschlagstock sowie Pfefferspray gegen ihn einsetzen. Nach Angaben der ungarischen Polizei waren vier Tatverdächtige festgenommen worden, von denen eine Person unter Auflagen mittlerweile freigelassen wurde.

Wenig aussagekräftige Indizien wie die Farben von Kleidungsstücken auf den Aufnahmen der Überwachungskamera oder ein »Like« auf Facebook, die das Budapester Gericht als Begründung für die Festnahme der verdächtigten Ungarin vorlegte, konnten nach Analyse durch das ungarische Nachrichtenportal Mérce als nicht beweisträchtig entkräftet werden. Die mutmaßlichen Angriffe würden in Ungarn von rechten Medien und Politik »für die Debatte um ein Verbot antifaschistischer Organisationen in Ungarn genutzt«, erklärte Avi Kuhn, Sprecherin der Kampagne »NS-Verherrlichung stoppen«, gegenüber junge Welt am Dienstag. Seit dem 13. Februar nähmen Repressionen zu, linke Aktivistinnen und Aktivisten »vor Ort sehen sich seither mit Drohgebärden seitens des Staates und durch direkte Anfeindungen von Nazis konfrontiert«, so Kuhn weiter.

Auf der Pressekonferenz am Montag vergangener Woche hatte die ungarische Polizei erklärt, es sei nicht gesichert, ob es sich bei den Angriffen überhaupt um politisch motivierte Taten handelte. Sie hatte die Identitäten der Verdächtigten nicht preisgegeben. Das Springer-Boulevardblatt Bild dagegen nannte am selben Tag die vermeintlichen Namen (mit abgekürzten Nachnamen), Alter und Staatsangehörigkeiten der Personen aus dem Video. Vier von ihnen seien festgenommen worden. Zwei Tage später veröffentlichte Bild die vollständigen Namen sowie Fotos zweier weiterer deutscher Tatverdächtiger, die auf der Flucht vor den ungarischen Behörden seien. Auch über das Twitter-Profil des rechten Projekts »Dokumentation Linksextremismus« wurde sich an der Öffentlichkeitsfahndung mit veröffentlichten Personendaten und weiteren Details mehrerer Personen beteiligt. Diese sollen sich in Budapest am »Antifa-Amoklauf« beteiligt haben.

Ein von den Behörden am 13. Februar veröffentlichtes Video soll die Fest- und Ingewahrsamnahme mehrerer Verdächtiger sowie zwei ihnen zugeschriebene Waffen zeigen. Laut einem vom Springers Welt veröffentlichten Videobeitrag vom vergangenen Sonnabend sei auf den Aufnahmen die Festnahme der zwei Deutschen zu sehen, obwohl dies im Originalvideo der ungarischen Polizei nicht behauptet wird. Demnach seien die Wohnungen der beiden in Berlin durchsucht worden, ihnen drohe nun »eine mehrjährige Haftstrafe in Ungarn«. Die Hausdurchsuchungen dienten »auch weiteren Erkenntnisgewinnungen« über »weitere Anschlagspläne«, mutmaßte Manuel Ostermann, stellvertretender Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft, gegenüber Welt. »Es wird Zeit, aus der politischen Lethargie rauszugehen«, setzte sich Ostermann für die Stärkung der Polizei im Kampf gegen »extremistische Problemfelder« ein. Privat betätigt er sich übrigens online als rechter Influencer.