Nachschlag: Schere, Stein, Klopapier

MDR Das Glück der Jahre vor dem »Erdrutsch in Sienna«: »In aller Freundschaft« 2001 (Chefarzt Heilmann mit Gattin Pia links in der mittleren Reihe)

Montag vormittag. Die Kinder sind abgefrühstückt zur Schule. Ich zappe auf der Suche nach großen Gefühlen durchs lineare Fernsehen. Auf dem MDR läuft Folge 217 von »In aller Freundschaft«. Sie ist knapp 20 Jahre alt. Oberarzt Roland Heilmann will mit Affären zurück in die Jugend und fliegt aus dem Ehebett. Parallel läuft auf dem RBB die aktuelle Folge 1.000, in der Heilmann eine Ärztin heiratet. Am Baggersee. Im Sturzregen. Seine Frau von 2004 ist gestorben, sagt das Serienlexikon, »in den Folgen 727 bis 745 bei einem Erdrutsch in Sienna«. Kinder, wie die Zeit vergeht, denke ich, und: Ist es nie zu spät oder immer schon? Eine unmittelbare Handlungsanweisung ergibt sich aus dem Geglotze natürlich nicht. Ganz anders bei den lieben Kleinen. Die gucken im Laufe des Tages ein Tik-Tok-Video mit einem fetten Kerl auf einem McDonald’s-Klo und suchen umgehend die Filiale im nächsten Center auf. Toiletten gibt es hier nicht, sagt der Verkäufer. »Wir wollen aber hier kacken«, nerven sie, bis die Security anrückt. (xre)