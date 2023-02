Rotlicht: Realpolitik

ULMER Pressebildagentur/imago Bürgerlicher Einheitsbrei – der ganz reale Superrealo, Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (8.7.2022)

Als Erfinder des Begriffs »Realpolitik« gilt August Ludwig von Rochau, 1833 als 22jähriger am Frankfurter Wachensturm beteiligt und gescheiterter Revolutionär des Jahres 1848. 1852 wegen seiner politischen Gesinnung aus Preußen ausgewiesen, brachte Rochau 1853 in Heidelberg den ersten Band seines Hauptwerkes »Grundsätze der Realpolitik« heraus. Sein Anliegen: die bürgerlich-revolutionären Ziele zu bewahren, wenn ihre Verwirklichung auch bisher misslungen war, und sie nun eben im Rahmen der gegebenen politischen Ordnung zu verfolgen. Andere sprachen etwas mehr als ein Jahrhundert später mit ähnlichen Gedanken vom »Marsch durch die Institutionen«.

Rochau ist heute wenig bekannt. Der Begriff Realpolitik wird gewöhnlich nicht mehr mit ihm, sondern mit Max Weber verbunden, vor allem mit dessen Essay »Politik als Beruf«, in dem das Wort selbst allerdings überhaupt nicht vorkommt. Weber unterschied in dem Text, einer stark erweiterten Version eines Vortrags, den er am 28. Januar 1919 in München vor Studenten gehalten hatte, zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik, wobei sich die erstere seinem Konzept zufolge an Idealen, letztere am Endergebnis orientierte. In der gärig-revolutionären Stimmung im Freistaat Bayern unter Ministerpräsident Kurt Eisner meldete sich Weber im Januar 1919 zu Wort und positionierte sich eindeutig gegen die Linke, deren Praxis er als gesinnungsethische Schwärmerei darstellte.

Die Wendung gegen eine linke revolutionäre Politik haftet dem Begriff Realpolitik bis heute an. Bekanntestes Beispiel ist derjenige Flügel der Grünen, der sich in den Zeiten, als es in der Partei noch eine wie auch immer geartete Linke gab, offensiv gegen diese auftrat. »Realo« wurde dabei mehr oder weniger ein Synonym für »auf dem Weg nach rechts«. Insofern ist es nur konsequent, dass sich die neu gegründete Grünen-Gruppierung namens »Vert Realos« (»die bürgerliche grüne Mitte«) für die massenhafte Abschiebung, pardon: die »konsequente Rückführung von Geflüchteten in ihre Heimat«, ausspricht. Und damit sind die »Vert Realos« bestimmt noch nicht am Ende ihrer realpolitischen Fahnenstange angelangt.

Die reaktionäre Nutzung des Begriffs Realpolitik und seine Vereinnahmung durch die Rechte haben immer wieder Widerspruch hervorgerufen. »Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche«, riefen manche – und stimmt es denn etwa nicht, dass man das unmöglich Scheinende, die Revolution, herbeiführen muss, will man realen Fortschritt statt Augenwischerei erreichen? Andere wiederum erinnern an Rosa Luxemburg, die 1903 einmal verlangte, »die große Idee des sozialistischen Endziels in die Scheidemünze der Tagespolitik umzuwechseln«, und dies »revolutionäre Realpolitik« nannte, zwar nicht dem Inhalt, aber doch der Form nach in gewissem Anklang an die Strategie des Erfinders des Begriffs, August Ludwig von Rochau.

In der aktuellen Debatte dient der Bezug auf Realpolitik zuweilen auch dazu, sich von der sogenannten wertegeleiteten Politik abzugrenzen, wie sie vor allem die Grünen propagieren. Das ist natürlich keine linke Politik, sondern eine, die unter der wehenden Fahne westlicher Werte die globale Dominanz des absteigenden Westens mit allen Mitteln gegen aufsteigende Mächte zu behaupten sucht; Doppelmoral – eine für den Westen, eine andere für den Rest der Welt – ist ihr inhärent. Manche, auch sie keine Linken, bringen gegen diese Politik, ganz im Sinne relativierender Weberscher Verantwortungsethik, den Begriff Realpolitik in Stellung. In diesem Fall handelt es sich nicht um Abwehr gegen links, sondern um eine Abgrenzung von einer radikalisierten Ideologie zur Wahrung des überkommenen, im Kolonialismus gründenden Weltsystems.