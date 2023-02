Der verfemte Teil

Sarrazink Productions Das Chaos sei willkommen, denn die Ordnung hat versagt

Rabah Ameur-Zaïmeches Film »Le Gang des Bois du ­Temple« bietet eine angenehm eigensinnige Reflexion über Sparsamkeit und Verschwendung. Damit ist nur in zweiter Linie der abgebildete Umgang mit Geld und anderen materiellen Gütern gemeint: Zwar wird die Handlung von einem Raubüberfall angestoßen, und die Erzählperspektive kontrastiert den Reichtum eines saudischen Prinzen mit der durch kühles, diffuses Licht betonten Ärmlichkeit einer Hochhaussiedlung im Pariser Umland. Doch der eigentliche Reiz dieses Films verdankt sich der Nonchalance, mit der sein Regisseur die gewohnte Erzählökonomie des Thriller­genres abwechselnd unterläuft und auf die Spitze treibt.

Zur Verschwendung (oder Großzügigkeit) seines Erzählrhythmus trägt bei, dass Ameur-Zaïmeche, der auch für das Drehbuch und die sichtlich sparsame Produktion verantwortlich zeichnet, sich etwa 15 Minuten Zeit nimmt, bis er in seinem siebten Spielfilm einen nennenswerten Dialogsatz einstreut. Statt dessen lässt der 1966 in Algerien geborene Filmemacher, der vor allem für sein Debüt »Wesh wesh, was geht hier ab?« (2001) und den noch tolleren »Aufstand« (2008) bekannt ist, im Laufe dieser Viertelstunde ein Chanson von der allerersten bis zur allerletzten Note erklingen. Derweil darf Pierre-Hubert Martins Kamera mit ruhigen Schwenks das dramatische Minenspiel und die Gestik der Sängerin Annkrist beobachten sowie das spätmoderne Dekor einer Kirche erkunden, in der gerade eine Begräbnisfeier stattfindet.

Bevor wir erfahren, wessen Leichnam in der einleitenden Sequenz von Sanitätern abtransportiert worden ist, verstreicht indes eine weitere Viertelstunde. Dann erhält auch der Mann, der in jenen ersten Szenen im Mittelpunkt stand, endlich einen Namen: der Sohn der Toten wird von den Männern, die zwischenzeitlich besagten Überfall begangen haben, als Monsieur Pons (Régis Laroche) angesprochen. Bébé (Philippe Petit) und seine Kumpel kannten die Verstorbene seit ihren Kindertagen, als Betreiberin eines kleinen Ladens war sie offenbar einst die sprichwörtliche »gute Seele« des Viertels.

Später lässt dieser dialogarme Film einige wenige Andeutungen über Pons Zeit als Berufssoldat folgen, sowie die beiläufig eingeschobene Beobachtung einer diskreten Ordnungsliebe: Der Rentner hebt im Vorbeigehen Müll von der Rasenfläche zwischen den Siedlungsbauten auf. Diese sparsame Figurenzeichnung reicht – im Verbund mit den Erwartungen, die die Gewohnheiten des Genrekinos ohnehin beim Publikum wecken – als Motivation aus, um den wortkargen Mann im letzten Akt schließlich zum Protagonisten werden zu lassen.

Es ist nicht zuviel verraten, wenn man andeutet, dass Ameur-Zaïmeche in dieser leichthändig abstrahierten Genreparaphrase die dramaturgischen Mittel auch während des Finales so unkonventionell dosiert wie bei der anfänglichen Schilderung des Überfalls. So dürfen wir uns selbst zusammenreimen, wie der Prinz (Mohamed Aroussi) ins Visier der sympathischen Ganoven geraten ist. Ebenso, wie der vom anonymen Prinzenadlatus (Lucius Barre) angeheuerte Privatdetektiv Jim (Slimane Dazi) ihnen später auf die Schliche kommt.

Während der eigentliche Raub vergleichsweise unspektakulär inszeniert wird, es fällt kein einziger Schuss, wird der ausgelassene Jubel anschließend durch beeindruckendes Verkehrsrowdytum akzentuiert. In ein paar Moped­rockern, die bei Nieselregen und Dunkelheit gemeingefährliche Kunststücke auf der Stadtautobahn vollführen, meinen Bébé und seine Gang wie selbstverständlich Jungs aus dem eigenen Viertel zu erkennen. Dass die Männer auf diese zufällig beobachtete Tollkühnheit vermeintlicher Nachbarn ebenso stolz reagieren wie auf das Gelingen des eigenen Coups, sagt wohl mehr über sie aus, als es noch so viele Dialoge vermocht hätten.