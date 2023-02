Streik ist das Mittel

Annette Riedl/dpa

Es ist gut, dass Verdi-Chef Frank Werneke in der Tarifauseinandersetzung für den öffentlichen Dienst eine Ausweitung von Streikmaßnahmen in Aussicht stellt, wie am Dienstag in der Rheinischen Post. Dass er vor der zweiten Gesprächsrunde an diesem Mittwoch gegenüber der FAZ (Sonntag) erklärt hatte, man könne sich bei einem »wirklich guten Angebot« auch »schnell einigen«, weckt aber Befürchtungen. Gerade weil er bemerkt, es sei »keine Gehaltsrunde wie jede andere«.

Denn die übliche Orchestrierung einer Tarifrunde, der die Hoffnung auf ein baldiges Ende innewohnt, muss vermieden werden: Warnstreiks zwischen zwei absehbar scheiternden Gesprächsrunden mit »Einigung zur dritten Stunde« gibt Beschäftigten kein Vertrauen in ihre Organisations- und Kampffähigkeit, sondern spricht sie ihnen ab. Im vergangenen Tarifstreit im Sozial- und Erziehungsdienst waren viele bereit, Forderungen nach Entlastung mit unbefristetem Streik durchzusetzen. Die letztlich erzielte Einigung hat den Bereich – ohne die geforderte Entlastung – für fünf Jahre befriedet.

Im vergangenen Jahr erlebten Beschäftigte, neben dem Reallohnverlust, die brutal verschärfte Umverteilung ihrer Einkommen in die Taschen der Bosse. Was sollen sie von einer Gewerkschaft erwarten, deren Dachverband jeden »Druck im Kessel« (Werneke) vorauseilend ablassen will? Seit Jahren sinkende Mitgliederzahlen bei nahezu allen DGB-Gewerkschaften sprechen für sich. Mit der »Konzertierten Aktion« hat sich der Gewerkschaftsbund in Person seiner Vorsitzenden Yasmin Fahimi dem »sozialen Frieden«– also der ausbeuterischen Ordnung – und nicht den unmittelbaren Interessen der arbeitenden Bevölkerung angedient. Es ist daher das Mindeste, dass Verdi mit der »nicht sehr hohen« (Werneke) Forderung einen Reallohnausgleich sucht.

Antistreikgesetz in Großbritannien und Zwangsrekrutierung in Frankreich, das sind Attacken auf Rechte der Beschäftigten, die die herrschende Klasse auch hierzulande gerne fahren möchte. Entgrenzte Arbeitszeiten nehmen mit dem Ruf nach »Flexibilisierung« zu. Die Ampelkoalition will Renten künftig mit Kapitalmarktinvestitionen finanzieren: Die Anteile des norwegischen Pensionsfonds am Wohnungsriesen Vonovia (den man zugunsten von Pensionären gerne enteignen will) sind ein Beispiel für gesellschaftliche Zwickmühlen, die das mit sich bringt. Ein Zurückweichen der Gewerkschaften im Arbeitskampf hält solche Vorstöße gegen die Arbeiterklasse nicht auf, im Gegenteil.

Nur wenn die Gewerkschaft nachdrücklich für Beschäftigteninteressen eintritt, ohne Unzufriedenheit einzuhegen oder »sozialpartnerschaftlich« umzulenken, ist nachhaltige Organisationsmacht möglich. Verdi tut gut daran – wie im Arbeitskampf bei der Post –, auf die Kampfbereitschaft der Mitglieder zu vertrauen. Gerade im öffentlichen Dienst ist der Streik ein Hebel, der gesellschaftlichen Bedeutung der Arbeit ihrer Mitglieder und aller Beschäftigten Ausdruck zu verleihen.