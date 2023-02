Tod nach Brandstiftung

Dominik Totaro/dpa Feuerwehr im Einsatz beim Brand des Hauses in der Bahnhofstraße (Berlin-Pankow, 25.1.2023)

Nach dem Tod einer Syrerin infolge eines mutmaßlichen Anschlags auf ein vor allem von Geflüchteten bewohntes Haus im Berliner Bezirk Pankow hat das Brandkommissariat im Landeskriminalamt Ermittlungen wegen Brandstiftung mit Todesfolge eingeleitete. Das Feuer war am Abend des 26. Januar im Treppenhaus eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße des Pankower Ortsteil Französisch-Buchholz gelegt worden. Die Feuerwehr hatte 44 Personen evakuieren können, zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine der Verletzten war die 43jährige sechsfache Mutter Yazi Almia, die mit ihrer Familie aus Syrien geflohen war. Sie ist bereits am 10. Februar in der Berliner Charité wohl einer schweren Rauchgasvergiftung erlegen. Doch bekannt wurde ihr Tod erst am Wochenende durch eine Meldung des mit der Familie in Kontakt stehenden Journalisten Tarek Bae auf Twitter. Erst nach einer Vielzahl von Presseanfragen und nachdem Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Die Linke) ebenfalls auf Twitter über Almias Tod als einer »Nachricht, so unendlich traurig« geschrieben hatte, wurde dieser von der Polizei und Generalstaatsanwaltschaft am späteren Montag nachmittag in einer Mitteilung bestätigt. In anderen Fällen ist es gängig, dass die Presseabteilung der Polizei von sich aus meldet, wenn Opfer von Unfällen oder Verbrechen wenige Tage später an den Folgen ihrer Verletzungen sterben.

Eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache klären. Die Ermittlungen würden »in jede Richtung« geführt, heißt es in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft, die bereits kurz nach dem Brand davon ausgegangen waren, dass dieser absichtlich gelegt wurde. »Bislang liegen keine Anhaltspunkte für eine politische Tatmotivation vor«. Ausgeschlossen wird dies allerdings nicht, wie die Hinzuziehung des Staatsschutzes zu den Ermittlungen deutlich macht. Allzu großes Aufklärungsinteresse scheinen die Ermittlungsbehörden nicht zu haben. Die Polizei habe ihn und seinen Vater erstmals am 16. Februar – sechs Tage nach dem Tod seiner Mutter und gut drei Wochen nach dem Brand – vernommen, zitiert der Spiegel am Dienstag den ältesten Sohn der Familie Almia. Andere Hausbewohner seien noch gar nicht vernommen worden.

Das Feuer war im Treppenhaus ausgebrochen, wo mehrere Kinderwagen abgestellt waren, die zuerst Feuer fingen. Wie ein Sohn der Familie Almia gegenüber dem Tagesspiegel vom Dienstag angab, sei die sonst immer offen stehende Tür zum Hof an diesem Abend geschlossen gewesen. Dies habe die Flucht durch das verrauchte Treppenhaus erschwert. Das Gebäude dient dem Bezirk als Unterkunft für Personen, die akut von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Bei der großen Mehrzahl der zum Brandzeitpunkt mehr als 40 Bewohnerinnen und Bewohner handelt es sich um Geflüchtete, die nach ihrer Asylanerkennung nicht mehr in den städtischen Flüchtlingsunterkünften wohnen konnten. Nach dem Feuer wurden die Bewohner vorübergehend in einer Aufnahmeeinrichtung für Ukraine-Flüchtlinge in Tegel untergebracht, nach wenige Tagen konnten sie zurück in das Haus in Französisch-Buchholz.

Im Norden von Pankow ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu rechten Umtrieben gekommen, meist handelte es sich dabei um Hetzparolen an Hauswänden, aber auch um rassistische Übergriffe. Knapp einen Kilometer entfernt von dem Gebäude in der Bahnhofstraße befindet sich zudem im Ortsteil Blankenburg das sogenannte »Braune Haus«, in dem die AfD ein Parteibüro unterhält, das als regionales rechtes Veranstaltungszentrum dient.