Eine Hand wäscht die andere

Eloisa Lopez/REUTERS Leben in Trümmern: Zwei Männer in der Stadt Antakya am Montag

Pompös wollte die Regierung in Ankara in diesem Jahr das begehen, was für Minderheiten in Kleinasien eine Katastrophe darstellt: Das 100jährige Bestehen der Republik Türkei. Doch nach Feiern ist derzeit nicht einmal der türkischen Bevölkerungsmehrheit zumute. Gründe dafür gibt es genug – der seit Jahren anhaltende Niedergang der Wirtschaft ist einer davon. Das schlechte Krisenmanagement im Anschluss an die beiden Erdbeben vom 6. Februar mit mehr als 40.000 Toten war letztlich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Am Montag abend haben sich laut der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad erneut zwei Beben in der Provinz Antakya mit Stärken von 6,4 und 5,8 ereignet. Bis jW-Redaktionsschluss wurden sechs Tote gemeldet.

Der notleidenden Bevölkerung, die das Staatsversagen anprangert, entgegnete die AKP-Regierung, es sei »Schicksal« gewesen. Wer dachte, die Theodizee gehöre seit dem Erdbeben von Lissabon 1755 der Vergangenheit an, wird dieser Tage von türkischen Politikern und Muezzins eines Besseren belehrt. Dass nicht nur Erdbeben töten, sondern – vor allem aufgrund von Korruption und Profitgier – schlecht gebaute Gebäude, beweist nicht zuletzt das Beispiel der karibischen Insel Hispaniola. Das vergleichsweise ärmere, im Westteil der Insel gelegene Haiti muss nach Naturkatastrophen viel mehr Opfer beklagen als das reichere Nachbarland Dominikanische Republik im Osten.

Die hohe Zahl an Opfern und an eingestürzten Gebäuden in der Türkei hätte selbstverständlich verhindert werden können. Doch Präsident Recep Tayyip Erdogan wiederholte in der Vergangenheit unablässig das Ziel, das Land bis 2023 in die »Top Ten« der größten Volkswirtschaften der Welt zu führen – Wachstum um jeden Preis war die Devise. Geschafft hat er es nicht, aktuell rangiert die Türkei auf dem 19. Platz. Statt dessen schaffte es die Türkei in eine etwas andere Liste: Einem Weltbank-Bericht von 2018 zufolge gehören die fünf türkischen Konzerne Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin und Makyol zu den zehn größten Firmen, die weltweit am häufigsten staatliche Infrastrukturaufträge erhalten. In der Türkei werden sie deshalb von der Opposition »Fünferbande« genannt. Ob Flughäfen, Brücken, Tunnel oder Krankenhäuser: kaum ein Bauprojekt, an dem sie nicht beteiligt sind.

Finger überall drin

Ihr großer Aufstieg begann mit dem Sieg der AKP bei den Parlamentswahlen 2002, nach – wie der Zufall so will, in einer Situation ähnlich wie heute – einem schweren Erdbeben (1999 in Düzce) sowie einer Bankenkrise (2001). Bauen musste die neue Regierung, denn aufgrund von Perspektivlosigkeit sowie dem Krieg in Kurdistan hatte die Landflucht eingesetzt. Die Städte hatten Bedarf an neuem Wohnraum. Gleichzeitig konnte durch die Bauindustrie die Erwerbslosigkeit gesenkt werden, da selbst heute keine andere Branche so vielen sogenannten geringqualifizierten Beschäftigten Arbeit bietet.

Doch der Sektor bot der AKP auch einmalige Chancen, da er vergleichsweise stark von staatlichen Entscheidungen abhängig ist. Die Regierung konnte sich einfacher, fast schon unbemerkt bereichern und sogar ihre eigene anatolische Bourgeoisie schaffen. Bis dahin dominierten die republikanischen »Eliten« aus der Westtürkei das Wirtschaftsgeschehen des Landes, die sogenannten weißen Türken. Dank des Bausektors konnte die neue konservative Regierung ihrer Wählerschaft immer neue Propagandacoups präsentieren und gleichzeitig dank der Bauten sogar das nationale Gedächtnis des Landes verändern.

Besonders abgesehen hatte es die AKP auf die Megametropole Istanbul, in der heute mindestens 15 der 84 Millionen Einwohner des Landes leben und die allein für etwa ein Drittel der Wirtschaftsleistung des Landes verantwortlich ist. An ihr verübte die AKP in mehr als 20 Jahren ein städtebauliches Massaker – zu Lasten von Parks, freien Flächen, dem kulturellen Erbe, der historischen Silhouette und der Topographie der Stadt. Wie besessen wollte Präsident Erdogan Istanbul ein Symbol »schenken« – oder besser gesagt: aufzwingen. Auf dem hoch- sowie abgelegenen Camlica-Hügel ließ die AKP nicht nur die größte Moschee des Landes errichten, sondern auch den neuen Fernseh- und Radioturm mit Aussicht, den Camlica Tower. Dazu kommen weitere Megaprojekte wie der dritte Istanbuler Flughafen, die dritte Bosporusbrücke oder der im Bau befindliche Kanal, der die Stadt zu einer Insel machen würde.

Den Konzernen bietet die AKP dabei eine Einnahmegarantie, je nach Projekt eine bestimmte Zahl von Passagieren oder Fahrzeugdurchfahrten. Da die dritte Istanbuler Brücke beispielsweise abgelegen und somit schwach befahren ist, zahlt die Regierung Jahr für Jahr den Fehlbetrag aus der Staatskasse. Optimale Bedingungen also: Die Konzerne scheren sich nicht um Innovation und Technik, denn sie sind keinem Wettbewerb ausgesetzt. Sie profitieren von der schieren Zahl an Erwerbslosen, die sie ohne Versicherung einstellen und anschließend ohne Abfindung wieder entlassen können.

Zwischen den Konzernen und der Politik herrscht ein Geben und Nehmen. Am 15. Februar gab es eine gut inszenierte nationale Spendengala für die Erdbebenopfer. Auch Mehmet Cengiz, Chef der Cengiz-Holding, ließ dem Topf Geld zukommen. Tags darauf wurden der zum Konzern gehörenden Firma Eti Alüminyum 100 Prozent Steuernachlass für Investitionen gewährt. 2021 wurde durch die »Pandora Papers« bekannt, dass Cengiz sein Vermögen auf den Britischen Jungferninseln versteckt hält. Gleichzeitig wird er von der Opposition beschuldigt, einen Pool zu verwalten, mit dem regierungsnahe Medien durch Konzernbosse finanziert werden. 2014 wurde ein Telefongespräch zwischen Cengiz und Celal Kologlu von der Kolin-Gruppe geleakt, in dem ersterer sich freute, dass sie bald mit neuen Projekten das »Volk ficken« werden. Kologlu antwortete daraufhin: »So Gott will, so Gott will.«

Alle dürfen bauen

Zu befürchten haben diese Bosse nichts, für die Regierung sind sie schlicht zu wichtig. Anders als vereinzelte Bauunternehmer aus den nun betroffenen Erdbebengebieten. Wie die britische Tageszeitung The Guardian am 15. Februar berichtete, wurde gegen mehr als 130 Personen wegen »Verstößen gegen Sicherheitsvorschriften« Haftbefehl erlassen. Sie waren die Nutznießer eines Systems ohne Standards: Während es in der gesamten EU etwa 25.000 Bauunternehmer gibt, sind es in der Türkei mehr als 450.000, so das Nachrichtenportal Arti Gercek. Demnach brauchen Bauunternehmer im Land keinen Universitätsabschluss. Es reicht im Grunde, an bestimmten staatlichen oder privaten Kursen teilzunehmen, anschließend ein Zertifikat zu erhalten und Mitglied der Handelskammer zu werden.

Ohne staatliche Baugenehmigungen hätten diese Unternehmer die Gebäude jedoch nicht errichten lassen können. Wie The Guardian mit Verweis auf Zahlen des Ministeriums für Umwelt und Städtebau von 2018 berichtete, verstoßen mehr als die Hälfte der Gebäude des Landes – etwa 13 Millionen – gegen Bau- und Sicherheitsvorschriften. Mehr noch: Die AKP schwächte jede unabhängige Expertenaufsicht. Handwerkskammern wurden als »Verräter« verunglimpft, die den »Aufstieg des Landes« behindern wollten, weil sie Baumängel aufdeckten und Gerichtsverfahren gegen sinnlose oder gefährliche Projekte einleiteten.

2013 beteiligten sich an den Gezi-Protesten in Istanbul auch Vorstandsmitglieder der Handelskammern der Stadt, darunter die Architektin Mücella Yapici, Sprecherin der bei den Protesten eine führende Rolle spielenden Plattform »Taksim-Solidariät«. Wohl aus Rache für die Beteiligung wurden im selben Jahr mit einem Gesetz Fachleute der Bauingenieurs-, Stadtplaner- und Architektenkammern von der Genehmigung und Prüfung von Bauprojekten ausgeschlossen.

Darüber hinaus haben bestehende Gebäude von mehreren »Bauamnestien« profitiert. Gegen eine an die Regierung zu entrichtende Gebühr galten illegal errichtete Gebäude fortan als legal. Die letzte Amnestie wurde 2018 vor den Parlamentswahlen verabschiedet. Sie wurde von der AKP als die größte Bauamnestie in der Geschichte der Republik gepriesen und umfasste fast 7,4 Millionen Gebäude.

Laut Regierung konnten dadurch einkommensschwache Hausbesitzer ihre Häuser an die kommunale Infrastruktur anschließen, doch gleichzeitig fördern solche Amnestien den Bau von unsicheren Wohnungen. Bis auf die vor allem unter Kurden verankerte linke Demokratische Partei der Völker (HDP) stimmten damals alle Parteien dem Gesetz zu. Laut The Guardian seien für bis zu 294.000 Gebäude in der Region, die von den Erdbeben betroffen waren, Bauamnestien gewährt worden. Kurz vor den geplanten Wahlen am 14. Mai in diesem Jahr wollte die Regierung ein weiteres Amnestiegesetz verabschieden.