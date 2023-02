IG Metall »erleichtert«

BeckerBredel/IMAGO

Ford wird in Köln und Aachen 2.300 Stellen streichen, teilte der US-Autokonzern am Dienstag in Köln mit. 1.700 Jobs in der Entwicklung fallen bis 2025 weg, dazu 600 in Administration, Marketing und Vertrieb. »Zutiefst erleichtert« sprach die IG Metall von einer »gelungenen Vereinbarung«.

»Wir konnten 900 gute, qualifizierte Arbeitsplätze retten«, erklärte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Benjamin Gruschka mit Bezug auf Ankündigungen des Konzerns vom Januar. Nach mehr als 60 Verhandlungsstunden sind betriebsbedingte Kündigungen nun bis zum 31.12.2032 ausgeschlossen – der Rückbau wird einvernehmlich geregelt.

Gruschka will jetzt nach vorne gucken. Im Oktober sollen die ersten vollelektrischen Modelle »aus unserem ›Cologne Electrification Center‹« vom Band rollen, sagte er am Dienstag wie in einer Werbeeinblendung. »Das werden tolle Autos.«

Das Kölner Ford-Werk, Gründungsjahr 1931, ist mit 14.000 Mitarbeitern »immer noch größter privater Arbeitgeber in der Stadt«, wie die IG Metall am Dienstag in Erinnerung rief. Vor drei Jahren waren es allerdings noch mehr als 18.000 Mitarbeiter. Auch nach der weiteren Schrumpfung sollen in Köln noch »komplette Fahrzeuge« entwickelt werden können, darauf ist Gruschka stolz. So werde die Entwicklerabteilung »zukunftsfähig gehalten«.

Zum Hintergrund der »schwierigen Entscheidungen« für eine »nachhaltig profitable Zukunft« (Ford-Deutschlandchef Martin Sander am Dienstag) gehört allerdings eine Lizenz zum Einsparen von Entwicklungskosten, die Ford von VW hat. Sie regelt den Bau eines E-Autos mit dem »Modularen E-Antriebs-Baukasten« (MEB). Die Monopolisierung schreitet voran.

Ford machte 2022 in Europa 400 Millionen US-Dollar Verlust, doppelt soviel wie 2021. Nun wird das Verbrennermodell Fiesta eingestellt und 2025 das Ford-Werk in Saarlouis geschlossen. Die Kölner Erleichterung muss nicht lange anhalten.