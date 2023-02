Nachschlag: Fruchtbarer Kommunismus

REUTERS/Radovan Stoklasa Nicht mehr gut auf die EU zu sprechen: Robert Fico (Bratislava, 9.3.2018)

Nicht »unumstritten«, hat man beim Deutschlandfunk-Format »Europa heute« herausgefunden, sei die »Ausweitung von Waffenlieferungen« an die Ukraine. Kilian Kirchgeßner berichtet aus der Slowakei über die Umtriebe von »Linkspopulisten«. Da ist Exregierungschef Robert Fico, der der EU vorwirft, dass sie »zu einem Unterstützer des Krieges geworden ist« und »nur blind den USA folgt«. Im Herbst finden vorgezogene Neuwahlen statt. Die Opposition, versichert Kirchgeßner, »setzt auf Russland«; ein Drittel der Slowaken stehe »hinter Russland«. Wo man für deutsche Journalisten halt so steht, wenn keine rechte Begeisterung für den ukrainischen Nationalismus und die NATO aufkommen will. Es kommt aber noch dicker: Die Slowaken blickten auf die »Zeit des Kommunismus« als »Wirtschaftswunderzeit« zurück. Kirchgeßner wittert einen »fruchtbaren Boden« für »Propagandisten« und findet prompt eine Ukrainerin, die sich darüber beschwert, dass die Informationen, »die hier in Umlauf sind«, oft »prorussisch« sind. (np)