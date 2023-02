Prinzip in der Luft

LAB Queens against Nature Blick in künstlerische Labore: Szene aus dem Dokumentarfilm »Dennoch!« (2022)

Als die Theaterhäuser leer blieben, gab es zumindest die Chance, neue Formate zu erfinden und aus der Ferne für ein kleines Publikum zu arbeiten. Stefan Kaegi hat, wie so viele seiner freien Kollegen, in der Zeit der Coronapandemie weiter Theater gemacht. Kaegi ist eines der drei Gesichter des Theaterkollektivs »Rimini Protokoll« und hat in der Coronazeit an der »Konferenz der Abwesenden« gearbeitet. Das Stück thematisiert die Reiseeinschränkungen während der Pandemie und inszeniert eine Konferenz, bei der Vertreter des jeweiligen Aufführungsorts die Konferenzgäste vertreten. »Performative Telepräsenz« nennt Kaegi das liebevoll.

Dieses Beispiel aus der freien Theaterszene unter Coronabedingungen entstammt dem Dokumentarfilm »Dennoch! – Zur Lage der freien Künste« von Janina Möbius. In einem bunten Ritt durch nahezu alle Genres der darstellenden Kunst zeigt der Film jene künstlerischen Labore, die der »Fonds darstellende Künste« zwischen Mai und August 2022 finanziert hatte. Das Filmformat sollte den beteiligten Künstlern den – auch finanziellen – Freiraum geben, die Arbeitsbedingungen in den freien darstellenden Künsten zu reflektieren. Der Film macht deutlich: Die Kulturbranche, und allen voran die freie Szene, lag nie brach, war vielleicht kreativer denn je, um Formen zu erdenken, die trotz Lockdown ihr Publikum erreichen.

Auf Kampnagel, dem Ort, der mehr als jeder andere in Hamburg für die darstellende freie Szene steht, war »Dennoch!« der programmatische Einstieg in einen Abend, der Künstlerinnen und Künstler, Kulturförderer und Kulturpolitiker, moderiert von Kampnagel-Intendantin Amelie Deuflhard, am 8. Februar zusammenbrachte. Die Frage des Abends: Wie muss Kulturförderung nach der Zeit der Krise aussehen, wenn die Nothilfe beendet wird? Denn durch das Rettungsprogramm »Neustart Kultur« erhielt der Fonds darstellende Künste zwischen 2020 und 2022 bundesweit insgesamt 164 Millionen Euro. Nun läuft die Förderung aus, und das Fördervolumen fällt mit zwei Millionen Euro auf den Stand vor der Pandemie zurück.

Sibylle Peters ist Performancekünstlerin und Kulturwissenschaftlerin und spricht von einem Missverständnis. Nicht nur in Zeiten der Krise müsse die freie Szene mit ausreichend Mitteln unterstützt werden, sondern grundsätzlich. Dem pflichtet die Theaterregisseurin Mable Preach bei. Durch die Notprogramme seien erstmals Künstler mitgedacht worden, die bislang wenig Aussicht auf Förderprogramme hatten. Sie hätten ihre Arbeit auf eine neue Basis stellen können, die nun einzubrechen drohe. Die freie Szene fordert deshalb 16,5 Millionen Euro, die den tatsächlichen Förderbedarf im Jahr 2024 decken sollen.

Auf dem Podium wurde die Forderung nach mehr Geld für die freie Szene einhellig geteilt. Einzig Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) kam die Rolle des Realos zu. Ihm stünden gerade mal eine Million Euro freie Mittel zur Verfügung, um damit Probleme zu lösen. Brosda sprach auch von der Gefahr, die freie Kunst durch staatliche Förderungen zu institutionalisieren – und sie damit der Produktionsweise der Staatstheater anzugleichen. Die jedoch setzten selten Impulse, sondern bauten auf ein alterndes bürgerliches Abonnementpublikum und könnten kaum die Gesellschaft in ihrer Diversität repräsentieren, so eine Künstlerin aus dem Publikum. Von einer »Entwicklungshilfe für die Hochkultur« sprach deshalb Mable Preach und meinte das kreative Potential der freien Szene.

Holger Bergmann, Geschäftsführer des Fonds darstellende Künste, zeigte sich positiv gestimmt: »Das, was wir jetzt tun, führt vielleicht zu einem Prinzip, dem wir zukünftig folgen wollen.« Er meinte die Coronahilfen, durch die unerwartet Gelder für die Kulturförderung bereitgestellt worden waren, an die vorher nicht zu denken war. »Das geht nicht mehr aus der Welt«, so Bergmann. Dem Schimpfen auf die Staatstheater wollte Kultursenator Brosda, der zugleich Präsident des Deutschen Bühnenvereins ist, in seinem Schlusswort dann doch noch begegnen und schlug vor, Allianzen zu schmieden und die etablierten Institutionen als Ressourcen zu nutzen.