Hersh legt nach

Der US-amerikanische Investigativreporter Seymour Hersh hat seine Rechercheergebnisse zum Anschlag auf Nord Stream 1 und 2 verteidigt. In mehreren Interviews, darunter mit der Berliner Zeitung vom Mittwoch und dem US-Internetradio War Nerd vom 11. Februar, wies er den Vorwurf zurück, er stütze sich nur auf eine einzige Quelle. Er deutete an, die »eine Quelle« sei ein journalistisches Konstrukt, um der Gegenseite zu erschweren, seine Gesprächspartner herauszufinden. Er habe in seiner über 50jährigen Karriere als Reporter noch nie eine Quelle ins Gefängnis gebracht, aber genau dies drohe den Informanten, wenn er sie offenlege. Gegenüber War Nerd fügte er hinzu: »Klar, dass ich mir dafür Ärger einhandle. Das ist mein Job. Und die Mainstreammedien, die mich jetzt angreifen, sollten das Geschäft besser kennen – anders, als sie es jetzt vorgeben.« Die Kollegen des Mainstreams hielten es offensichtlich für Recherche, sich von einem »Presseheini« auf dem Flur etwas zuflüstern zu lassen. Die US-Leitmedien hätten gar kein Interesse mehr daran, der Regierung auf die Füße zu treten, so Hersh.

Grenzen der Aufklärung

Für den Umgang der deutschen Medien mit der Sache hatte er nur Spott übrig. Auf die Bemerkung des Moderators, die deutsche Presse beginne jetzt, das Thema aufzunehmen, lachte er nur: »Aufnehmen nennen Sie das?«

Seine eigene Rolle bei der Aufklärung des Falls spielte Hersh eher herunter. Die Story eines angekündigten Sabotageanschlags auf lebenswichtige Infrastruktur eines Alliierten der USA habe nach entsprechenden Drohungen des US-Präsidenten Joseph Bidens und der Vizeaußenministerin Victoria Nuland von Anfang 2022 auf der Straße gelegen. »Ich habe doch nur das Offensichtliche dekonstruiert«, sagte er gegenüber War Nerd. Den Plan, härter gegen Russland und dessen Gasexporte vorzugehen, habe Biden schon bei seiner Amtseinführung gehabt. Wörtlich sagte Hersh: »Er sah dieses Gas als eine Waffe an und dachte, Russland werde es als Waffe benutzen, wenn wir anfangen … wenn ein Krieg beginnen würde.« Der (Freudsche?) Versprecher Hershs ist im Original nachzuhören (ab Minute 12.46). Der Moderator ergänzte dies durch den Hinweis, der heutige CIA-Chef William Burns habe schon 2007, als er Botschafter der USA in Moskau war, an die Zentrale gekabelt, Russland werde in den Krieg ziehen, wenn die USA die Ukraine in die NATO holten. Das sei schon damals eine klare rote Linie gewesen.

Hershs Äußerungen über seine Gesprächspartner und ihre Motivation lassen aber auch die Grenzen seines Aufklärungsinteresses erkennen. Der politische Tenor des Interviews auf War Nerd – also primär für ein inneramerikanisches Publikum – war, wie man nur so unendlich dumm sein könne wie die Biden-Administration, garniert mit Bemerkungen darüber, wie »unglaublich wütend« die Menschen in Deutschland auf Biden seien – wovon man aus der Nähe nicht ganz so viel merkt.

Im Interview der Berliner Zeitung, immerhin das bisher einzige eines großen deutschen Mediums, sagte Hersh wörtlich: »Der Präsident der Vereinigten Staaten möchte lieber, dass Deutschland friert, als dass Deutschland die Ukraine möglicherweise nicht mehr unterstützt, und das ist für mich eine verheerende Sache für dieses Weiße Haus.« Das deutet einerseits an, woher Hersh seine Erkenntnisse mutmaßlich gewonnen hat, zumal er auch geschrieben hat, es habe gerade in der CIA, die vor dem Anschlag gewarnt habe, »viel Ärger und Feindseligkeit« deshalb gegeben. Rivalitäten innerhalb des Dienstes, Verärgerung von Leuten, deren Ratschlag nicht gefolgt wurde – alles geschenkt. Aber ist das plausibel, dass ausgerechnet die mit der »nassen Arbeit« betrauten Leute von der CIA Mitgefühl mit frierenden Deutschen gehabt haben sollen? Von der politischen Klasse ganz abgesehen, die laut Madeleine Albright seinerzeit kein Problem mit dem Tod von 500.000 Kindern im Irak infolge der Sanktionen gegen das dortige Gesundheitswesen hatte. Das auszublenden dürfte den mentalen Zustand der in Washington – und auch anderswo – Herrschenden ganz erheblich verharmlosen.

Alle Beteiligten zufrieden

Deren ganz gewöhnlicher Zynismus ist für Hersh lediglich unkluges Verhalten. Zumal es in seinem eigenen Artikel vom 9. Februar am Schluss noch heißt, alle Beteiligten seien nach dem erfolgten Anschlag zufrieden gewesen, dass der Präsident gezeigt habe, dass er »Eier habe«. Im Unterschied zum Bundeskanzler, der Biden seine Drohung in der Pressekonferenz am 7. Februar 2022 kommentarlos durchgehen ließ. Von da an spätestens war klar, dass von der BRD Widerstand gegen den Kriegskurs oder auch nur Distanz ihm gegenüber nicht zu erwarten war.