Zynisch

Zu jW vom 9.2.: »Jagd nach Kanonenfutter«

Gleich nach dem Einmarsch Russlands verhängte die US-Marionettenregierung in der Ukraine das Kriegsrecht. Männern zwischen 18 und 60 wurde verboten, das Land zu verlassen. Tausende versuchten es trotzdem, und 12.000 wurden allein 2022 an der Grenze verhaftet. Wie es ihnen erging, kann man sich denken, wenn man diesen Artikel liest. Und während das alles passiert, war zu beobachten, wie der Exkomiker Selenskij immer wieder öffentlichkeitswirksam auf Werbetour geht, um weitere Waffen und Geld zu erbetteln. Alle sind aufgerufen zu spenden. Damit nur ja keiner vergisst, dass die Ukraine einen NATO-Stellvertreterkrieg gegen Russland führt. Noch am 9. Februar 2023 weilte (…) Selenskij daher in Brüssel. Im Europäischen Parlament wurde er von den westlichen Kriegstreibern mit frenetischem Applaus empfangen. Und das alles nur, weil US-Imperialisten davon träumen, Russland zu erobern. Denn zu nichts anderem dient die seit 1999 betriebene NATO-Osterweiterung, das Vorrücken von NATO-Truppen über 1.000 Kilometer bis an Russlands Grenze. Was in Brüssel auch noch zu beobachten war, wie sich Kanzler Scholz, Präsident Macron und Fernsehfeldherr Selenskij – wie spätpubertierende Jugendliche – lachend um den Hals fielen. So als seien sie selbst die großen Feldherren, die eine gewichtige Rolle in diesem dreckigen Stellvertreterkrieg gegen Russland spielen. Dabei sind sie bestenfalls billige Statisten, die keinen Schimmer davon haben, was sich an der Front abspielt. An Lächerlichkeit und Dekadenz sind solche Auftritte kaum noch zu überbieten. Und für solche Schmierenkomödien werden Zehntausende Ukrainer gezwungen, an der Front ihren Kopf zu riskieren. Und während Macron, Scholz und Selenskij wieder im Warmen hocken, verlieren weiterhin täglich Hunderte zwangsrekrutierte ­Ukrainer völlig sinnlos ihr Leben.

Lothar Böling, Düren

Auf den Leim gegangen

Zu jW vom 10.2.: »Tanzen für die Freiheit«

Wir brauchen eine Gesellschaft, in der sozial und menschlich gehandelt wird, in der wir wertschätzend miteinander umgehen und in Einklang mit der Natur leben. Der Ursprung aller gesellschaftlichen Misere war die private Aneignung eines erzeugten Mehrwerts bereits in der Urgesellschaft. Damit bildete sich das Privateigentum an Produktionsmitteln heraus. Das Matriarchat wurde abgeschafft, das Patriarchat entstand. Dieses Privateigentum bestimmt alle Gesellschaften – von den Sklavenhaltern bis zum Kapitalismus (mit der Herrschaft des Kapitals). Es ist Quelle von »Straflosigkeit, Armut, Hunger, Unterdrückung, Spaltung, Ausbeutung, Scham, Kontrolle, Individualismus, Gier, Gewalt«. Und bei hinreichendem Profit zerstört es die Lebensgrundlagen der Menschheit. Das Kapital hat genügend Geld, um seinen Einfluss auf alle Lebensbereiche zu verschleiern. Wir gehen ihm auf den Leim, wenn wir meinen, der Kapitalismus sei Produkt des Patriarchats, wenn wir meinen, mit gendergerechter Sprache etwas ändern zu können. Wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir die wahre Ursache allen gesellschaftlichen Übels – das Kapital in privaten Händen – erkennen, benennen und Änderungen herbeiführen. Solange wir getrennt gegen verschiedene Folgen der Herrschaft des Kapitals kämpfen, und jeder Kampf ist gerechtfertigt und wichtig, herrscht doch das Kapital weiter, und wir nähern uns der Barbarei statt einer sozialen, menschlichen und zukunftsfähigen Gesellschaft.

Dirk Seeburg, Rostock

Bezeichnend

Zu jW vom 13.2.: »Die Eskalation stoppen«

Der Kopf-in-den-Sand-Modus des Linke-Parteivorstands bezüglich der Initiative von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer ist bezeichnend für Funktionäre einer sterbenden Partei, die nichts mehr mitbekommen. Vielleicht möchten Martin Schirdewan, Janine Wissler und Co. erst mal in aller Ruhe einen Arbeitskreis gründen, der dann gemütlich eine Meinungsfindungskommission beauftragt, wie denn das einfache Parteimitglied gefälligst zu denken habe. Erste Resultate werden bereits im Herbst 2027 erwartet …

Hans Wiepert, Berlin

Unterstellung

Zu jW vom 6.2.: »Ressentiments und rechte Hetze«

(…) Wenn offensichtlich dem rechten Spektrum nahestehende Medien ein Versagen der Migrationspolitik konstatieren, dann sprechen sie nur das aus, was ein ernstzunehmendes Faktum ist. Wie kann es sein, dass eine »rot-rote« Landesregierung, die über die Lage der Flüchtlinge durchaus Bescheid weiß, nicht in der Lage ist, Grundstücke oder leerstehende Gebäude in Mecklenburg-Vorpommern zu finden, um 400 Flüchtlinge unterzubringen? Das fragt sich Kristian Stemmler nicht, statt dessen schwadroniert er von rechter Hetze schon in der Überschrift. Die Ängste der Bürger der 500 Seelengemeinde wurden zwar brav wiedergegeben, und ebenso artig wurde die Rechtfertigung des Landrates, genau in diesem Ort die Flüchtlinge unterzubringen, zusammengetragen. Aber keine Positionierung, ob und inwieweit die Bedenken der Bürger berechtigt sind oder inwieweit die Rechtfertigung des Landrates nichts weiter als eine Beruhigungspille für die Einwohner der Gemeinde darstellt. Dafür aber ein klares über die teilnehmende Bürger vorgebrachtes Urteil, dass diese wohl von Ressentiments gegenüber Geflüchteten geradezu befallen seien. (…)

Knut-Michael Haase, Ostseebad Heringsdorf

Argumente

Zu jW vom 6.2.: »Ressentiments und rechte Hetze«

Warum dieses Bild von unsympathischen Krakeelern? Mit Sicherheit hätten sich Einwohner des Ortes zu einem vernünftigen Gespräch finden lassen. Dass sich Bürger ängstigen, ist bei 400 Einwohnern und genauso vielen Flüchtlingen durchaus verständlich. Anstatt des Verweises auf rechte Dumpfbacken hätte ich gerne etwas über die Argumente der Einwohner gelesen.

Thomas Walter, Berlin