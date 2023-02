Johanna Weber Die physische Anwesenheit des Schauspielers auf der Bühne ist der entscheidende Faktor

Die deutsche Theatertradition meint es nicht gut mit diesem Stück. Im reaktionären Bestreben nach »reiner Kunst« wurde sein politisch-historischer Kontext fast immer unter dem Deckmantel des Absurden versteckt, obwohl man es auch an den bürgerlichsten Stadt- und Staatstheatern eigentlich besser hätte wissen können. Pierre Temkines Buch »Warten auf Godot: Das Absurde und die Geschichte« über die Bezüge des Stücks zu faschistischer Herrschaft liegt seit längerem auch auf Deutsch vor. Befeuert wurde diese Sichtweise allerdings auch von Beckett selbst, der auf Nachfragen gerne meinte, alles was es zu Godot zu sagen gibt, stehe im Stück selbst. Dieses hat er zudem mit langen und akribischen Regieanweisungen versehen, die in Deutschland – Achtung, Werktreue! – besonders gerne befolgt wurden. Das Resultat ist meistens ebenso vorhersehbar wie langweilig: immer der gleiche Baum, die gleichen Hüte, die gleichen Schuhe, die gleichen Witzchen als Chargenmaterial für Schauspieler, die den großen Existentialisten vor allem als Stichwortgeber für schnellen Applaus sehen.

Blutige Messer

Der griechische Regisseur Theodoros Terzopoulos macht es anders. Er stellt das Stück sozusagen vom Kopf auf die Füße und gibt ihm seine politische Grundierung zurück, ohne sich dabei jedoch auf einen eindimensionalen Realismus festlegen zu lassen. Der polnische Theaterwissenschaftler Jan Kott hat einmal geschrieben, dass in den Stücken Becketts die totale und absolute (also ontologische) menschliche Situation immer einer konkreten und realen, also auch sozial und politisch determinierten menschlichen Situation entspricht, und man dies auch auf der Bühne zeigen müsse. Genau das macht diese Inszenierung. Am Anfang hört man die Sirene eines Fliegeralarms. Dann: »Nichts« – »Niente«. Das »Nichts« aus Estragons »Nichts zu machen« wird zu einem existentialistischen Fanal der Sinnlosigkeit aller Kriege. Wladimir und Estragon liegen auf dem Boden und wiederholen unter sarkastischem, verzweifeltem Lachen immer wieder »Niente!«, »Niente!«.

Nicht nur in der kompromisslosen (leicht gekürzten) Interpretation des Textes, auch im Bühnenbild, für das er ebenfalls verantwortlich zeichnet, geht Terzopoulos seinen eigenen Weg. Im Mittelpunkt steht eine symmetrische Raumkonstruktion, die seine Vorliebe für die Architektur der Moderne im Allgemeinen und das Bauhaus im Besonderen erahnen lässt. Vier Paneele, die sich öffnen und schließen lassen, geben den Raum für die Darsteller vor und sperren diese gleichzeitig ein, was auch eine symbolische Deutung eines sozialen Raums der Aus- und Einschließung evoziert.

Kostüme und Requisiten halten sich ebenfalls nicht an Becketts Vorgaben: Vom Baum ist nur ein kleiner Bonsai im Bühnenvordergrund geblieben. Man entdeckt auch Versatzstücke, die man aus anderen Inszenierungen von Terzopoulos kennt: die roten Stöckelschuhe, die blutigen Messer als Symbole für Macht und Unterdrückung.

Im Zentrum stehen jedoch die Schauspieler. Für Terzopoulos ist das Theater ein säkulares Ritual, das Schauspieler und Zuschauer gleichermaßen umfasst und in dessen Zentrum existentielle Fragen stehen. Dabei ist die physische Anwesenheit des Schauspielers auf der Bühne der entscheidende Faktor. Enzo Vetrano und Stefano Randisi als Estragon und Wladimir, Paolo Musio als sehr bedrohlicher Pozzo, Rocco Ancarola als Bote – eigentlich sollte man aus diesem Ensemble hervorragender Schauspieler niemanden besonders hervorheben.

Doppelter Skandal

Trotzdem muss man den jungen Giulio Germano Cervi erwähnen, der Lucky nicht nur darstellt, sondern reine Präsenz auf der Bühne ist. Der nur aus Satzfetzen bestehende Monolog im ersten, das verzweifelte Verstummen im zweiten Akt: So atemberaubend ist einem die Ausgesetztheit des Menschen angesichts der dunklen Nicht-Existenz, aus der wir alle kommen und in die wir alle zurückkehren, die Ausgesetztheit angesichts der Endlichkeit des menschlichen Lebens, die jede politische und soziale Gewalt zum doppelten Skandal werden lässt, wohl selten zuvor vor Augen geführt worden.