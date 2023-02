Neu erschienen

KAZ

Die aktuelle Ausgabe der KAZ nimmt in Teil 4 der Reihe zur »Digitalen Souveränität« die scheinbare Übermacht der fünf großen US-Digitalkonzerne in den Blick. Ludwig Jost steuert eine Nachbetrachtung zum Pilotabschluss in der Metall-Tarifrunde 2022 bei. Rudolf Fürst beleuchtet die »Inflation aus marxistischer Sicht«. Im zehnten Teil der Reihe »Besichtigung der Grundrechte« geht es um die »Würde des Menschen«. (jW)

Kommunistische Arbeiter­zeitung (KAZ), Nr. 382, 51 Seiten, 1,50 Euro, Bezug: Kommunistische Arbeiterzeitung, Postfach 12 02 62, 90109 Nürnberg, E-Mail: ­gruppeKAZ@kaz-online.de

Sozialismus

Im Februarheft der Zeitschrift Sozialismus schreibt Florian Weis über Willy Brandt im Jahr 1972 und den »Umgang mit Ambivalenzen in der Geschichte«. Bernhard Müller analysiert »Wohlstandsverluste trotz guter Beschäftigungssituation«: »Die gesellschaftliche Ungleichheit und Armut haben neue Rekordniveaus erreicht.« Joachim Bischoff fragt sich, ob der Akkumulationsbewegung ein »Soft Landing« gelingt. Bernhard Sander ist sich sicher, dass Macrons Rentenpläne »das Gesicht der französischen Republik verändern« werden. Um die mehr oder weniger linke Parlamentsopposition steht es derweil nicht gut: die Sozialistische Partei, bei der unklar ist, ob sie weiter dem Linksbündnis NUPES angehören wird, »droht in juristischen Händeln zu zerfallen«. Und auch bei den Kommunisten drohe angesichts des nächsten Parteitages eine Spaltung. Thomas Jaitner blickt voraus auf das »Superwahljahr« in Spanien. Gerd Siebecke widmet dem im Januar verstorbenen Heinrich Hannover einen ausführlichen Nachruf. (jW)

Sozialismus, Jg. 50/Nr. 2, 61 Seiten, 9 Euro, ­Bezug: Sost e. V. (Redaktion ­Sozialismus), St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg, E-Mail:­ abo@­sozialismus.de

Graswurzelrevolution

In der Februarausgabe der Zeitschrift Graswurzelrevolution schreibt Zelda Grimshaw darüber, wie europäische und US-Rüstungskonzerne von Morden und Repression durch den indonesischen Staat in Westpapua profitieren. Außerdem: Beiträge zu selbstverwalteten Gesundheitsprojekten in Griechenland und zum deutschen »Polikliniksyndikat«.(jW)

Graswurzelrevolution, Jg. 52/Nr. 476, 24 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Verlag Graswurzelrevolution, Abo und Vertrieb, Vaubanal­lee 2, 79100 Freiburg, E-Mail: abo@graswurzel.net