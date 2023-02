Chance auf Dialog vertan

IMAGO/aal.photo Demonstration auf dem Münchner Stachus gegen die »Sicherheitskonferenz« (18.2.2023)

Die Linke-Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen, Andrej Hunko und Zaklin Nastic erklärten am Sonnabend anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz:

Engagierter friedlicher Protest gegen die NATO-Sicherheitskonferenz in München ist richtig und wichtig. Es braucht jetzt breiten gesellschaftlichen Druck für Diplomatie und Frieden statt immer neuer Waffenlieferungen. Es ist eine vertane Chance, keinen einzigen Vertreter Russlands zum Gespräch zur NATO-Sicherheitskonferenz in München einzuladen. Die Bundesregierung muss dringend Diplomatie für eine Verhandlungslösung in der Ukraine befördern, wie es die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland fordert, statt unter Washingtons Aufsicht Selbstgespräche über die Lieferung weiterer und immer schwererer Waffen zu führen. Die Enthüllungen des US-Journalisten Seymour Hersh über die Verantwortung der NATO-Partner USA und Norwegen für die Terroranschläge auf Nord Stream machen eine internationale Untersuchungskommission unter Leitung der Vereinten Nationen dringlich.

Eine Konferenz norddeutscher Friedensaktivisten findet am 25. Februar in Bremen statt, wie das Bremer Friedensforum am Sonntag mitteilte:

Unter dem Motto »Offensive für Frieden und soziale Gerechtigkeit – jetzt« findet am Sonnabend, 25. Februar, in der Zeit von elf bis 18 Uhr in Bremen eine Konferenz norddeutscher Gruppen der Friedensbewegung statt. Die Veranstaltung, zu der 24 Initiativen und Organisationen einladen, findet in der Andreas-Gemeinde, Werner-von-Siemens-Straße 55 (Bremen-Horn-Lehe) statt.

»Die Herausforderungen, vor denen wir als Friedenskräfte, Umweltbewegung, Gewerkschaften und Aktivisten sozialer Bewegungen stehen, sind immens. Der Krieg in der Ukraine zeigt wie unter einem Brennglas, dass die auf das Recht des Stärkeren setzende Politik der Regierenden, national wie international, nicht in der Lage ist, die drängenden Probleme der Menschheit zu lösen. Die Fortsetzung der Politik mit den bisherigen Mitteln eskaliert die Situation weiter, mit der Möglichkeit eines dritten Weltkrieges, der sogar den Einsatz von Atomwaffen real erscheinen lässt«, heißt es in der Einladung.

In der Konferenz sollen auch in der Friedensbewegung strittige Fragen bearbeitet werden. Zahlreiche Gründe, sich in Norddeutschland innerhalb der Friedensbewegung stärker zu koordinieren und gemeinsame Aktivitäten vorzubereiten, gibt es ganz aktuell: Seit einigen Tagen werden auf dem Truppenübungsplatz Munster in Niedersachsen Soldatinnen und Soldaten aus der Ukraine am Kampfpanzer »Leopard 2« ausgebildet, bereits seit Ende Januar am Schützenpanzer »Marder«. Munster ist der größte Heeresstandort der Bundeswehr. In Bremerhaven haben die USA jüngst 60 Schützenpanzer für den Krieg in der Ukraine verladen lassen. Ein weiteres Schiff mit 90 Panzern an Bord wird erwartet. Die Seestadt ist ein zentraler Umschlagplatz für die Militärtransporte. In mehreren Orten Norddeutschlands haben die Vorbereitungen für die Ostermärsche begonnen. Und vom 12. bis 23. Juni soll über den Fliegerhorst Wunstorf ein Großteil der Logistik für das NATO-Manöver »Air Defender 23« mit 16 Teilnehmerstaaten über das Lufttransportgeschwader 62 in der Region Hannover abgewickelt werden, die größte NATO-Luftwaffenübung seit der Beendigung des Kalten Krieges.

Als Referenten der Konferenz in Bremen sind Christin Bernhold (Institut für Geographie an der Universität Hamburg), der Historiker und Verleger Helmut Donat, die freie Journalistin Karin Leukefeld und der ehemalige Lehrer Horst Leps im Programm ausgewiesen.

