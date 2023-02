Nihilisten unter sich

Sven Hoppe/dpa Lachen und töten lassen: Die Außenminister der Ukraine, USA und Deutschlands auf dem Podium in München

Die klassische Formulierung selbstbewusster Doppelzüngigkeit findet sich in einem lateinischen Sprichwort: Was Jupiter darf, darf der Ochse noch lange nicht. Viel weiter hat es das Spitzenpersonal der »regelbasierten Weltordnung« zwei Jahrtausende später auch nicht gebracht. Auf der Münchner »Sicherheitskonferenz« hielt es US-Außenminister Antony Blinken für nötig, China vor dem Versuch zu »warnen«, Russland mit Waffen zu beliefern, während die USA selbstverständlich die Ukraine mit Kriegsgerät aller Art spicken dürfen. Genauer muss man sagen: Die Selbstermächtigung des Westens zur Doppelzüngigkeit ist zur neuen »Regel« geworden. Genau darauf hat Wladimir Putin vor inzwischen 16 Jahren auf derselben Veranstaltung in München hingewiesen, und seine damalige Rede ist nach wie vor aktuell.

Auch sonst bot das Münchner Treffen viel lehrreiches Anschauungsmaterial über den Zustand der »freien Welt«. Der ukrainische Vizeregierungschef Olexander Kubrakow forderte die NATO auf, seinem Land international geächtete Streu- und Phosphorbomben zu liefern. Konventionen hin oder her, hier gehe es schließlich um »eigenes Land«, das damit beschossen werden solle. Und eine Bevölkerung, die Kiew einerseits auch als eigene reklamiert, andererseits aber als feindlich behandelt – wie bei dem in der Vergangenheit häufig vorgekommenen Beschuss von Donezk und anderen Städten im Donbass mit ebensolcher Streumunition. Macht ja nichts, wenn Schmetterlingsminen dort Kindern, die sie für Spielzeug halten, die Gliedmaßen abreißen. Sie sollen ja gerade »im Keller sitzen, während unsere in die Schule gehen« (Petro Poroschenko). Die Ukraine habe die entsprechenden Verträge ja auch gar nicht unterzeichnet, setzte Außenminister Dmitro Kuleba hinzu. Na prima.

Das ging dann sogar der NATO-Spitze zu weit. Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, das westliche Kriegsbündnis habe der Ukraine den Einsatz solcher Waffen »nicht empfohlen«, empfehle ihn auch jetzt nicht (das wäre ja noch mal schöner) und werde keine entsprechende Munition liefern. Was am Rande einräumt, dass Kiew inzwischen – siehe die ständige Klage über Munitionsmangel – keinen Schuss mehr ohne westliche »Empfehlung« abfeuert.

Nicht ausbleiben konnten Statements der Grünen. Anton Hofreiter nannte die Forderung Kubrakows »unklug und falsch«. Was denn jetzt? Falsch oder nur unklug, weil es die mühsam verdeckte Wahrheit über den Charakter des ukrainischen »Verteidigungskampfes« offenbaren würde, dass Kiew zwar Moskau Bruch des Völkerrechts vorwirft, sich aber selbst genausowenig daran hält?

Nochmals Stoltenberg: »Führt die Militärhilfe für die Ukraine zu einer Eskalation? Es gibt keine Varianten ohne Risiko. Aber die Gefahr eines russischen Sieges ist noch größer.« Nach Siegeszuversicht klingt das nicht. Sie wollen weiter marschieren, bis alles in Scherben fällt. Denn heute gehört ihnen Kiew, doch es geht um die ganze Welt.