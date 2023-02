Raketen auf Damaskus

Firas Makdesi/REUTERS Weltkulturerbe in der Altstadt getroffen: Die zerstörte Zitadelle im Zentrum von Damaskus am Sonntag

In der Nacht zum Sonntag haben schwere Raketeneinschläge die syrische Hauptstadt Damaskus erschüttert. Kurz nach Mitternacht (Ortszeit) schlugen israelische Raketen in Kafar Susa, in Masraa und in der Zitadelle von Damaskus ein. Nach Auskunft eines syrischen Militärsprechers waren die Raketen aus Richtung der syrischen Golanhöhen abgefeuert worden, der Region im Westen Syriens, die 1967 völkerrechtswidrig besetzt und 1981 von Israel annektiert wurde. Die syrische Armee habe »die meisten der Raketen« mit der Luftabwehr abfangen können. Fünf Personen seien getötet und 15 weitere zum Teil schwer verletzt worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur SANA. Die israelische Armeeführung äußerte sich wie üblich nicht zu den Angriffen.

In Berichten über den nicht provozierten und damit völkerrechtswidrigen israelischen Angriff zitierten zahlreiche westliche Medien und Nachrichtenagenturen die in Großbritannien ansässige »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte«. Deren einziger Mitarbeiter Rami Abdulrahman gab an, die Angriffe hätten Positionen iranischer Milizen und der Hisbollah (Libanon) gegolten, die »zwischen Sajeda Seinab und Al-Dijaba im Umland von Damaskus« stationiert seien. Feuer sei ausgebrochen und Explosionen seien zu hören gewesen. Zudem sei ein Radarsystem der syrischen Armee südlich von Damaskus in der Provinz Suweida angegriffen worden. Es habe sich um den zweiten Angriff Israels auf Syrien in diesem Jahr gehandelt, so die Einrichtung. Am 2. Januar seien bei einem Angriff auf den Flughafen von Damaskus sieben mutmaßlich vom Iran unterstützte Milizionäre getötet worden.

Die Beobachtungsstelle, die auch in deutschen Medien als eine Art zivilgesellschaftliche Einrichtung dargestellt wird, die »über viele Beobachter in Syrien« verfüge, steht samt ihrem einzigen Mitarbeiter der syrischen Opposition nah. Der britische Journalist Peter Hitchens entlarvte schon im Mai 2018 die offizielle Darstellung der Beobachtungsstelle, man sei nicht »mit irgendwelchen politischen Einrichtungen« verbunden, als unwahr. Auf Anfrage sei ihm bestätigt worden, dass »Großbritannien ein Projekt der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte im Wert von 195.769,60 Britischen Pfund« finanziert habe. Das Geld sei »für Kommunikationsausrüstung und Kameras« gewesen. Das Außenministerium sei durchaus eine offizielle Einrichtung der britischen Regierung, so Hitchens in seiner Kolumne für die Mail on Sunday.

Im Telefongespräch mit junge Welt berichteten die beiden Damaszener Amin N. und Dschalal B.*, die syrische Luftabwehr habe die israelischen Raketen über dem Zentrum der Stadt zerstört. »Hätten die Raketen ihre Ziele getroffen, gäbe es uns jetzt vermutlich nicht mehr«, so B. »In der Zitadelle traf es ein Studienzentrum für Archäologie, in Masraa gingen die Raketenteile in einem Wohngebiet nieder. In Kafar Susa schlug die Rakete in ein Haus ein, das vor einem Schulkomplex für iranische Frauen stand«, so B. weiter. Einer der Toten sei ein Internist und eine Apothekerin wurde ebenfalls getötet, fügte N. hinzu.

Nazir Awad, Generaldirektor der syrischen Antiken- und Museenbehörde, berichtete Medien gegenüber von den Zerstörungen an der Zitadelle, die als Teil der Damaszener Altstadt zum syrischen Weltkulturerbe gehört. Zur Zeit des Angriffs hätten sich zehn Wächter vor Ort befunden, die physische und psychische Verletzungen erlitten hätten. Die Zitadelle sei ausschließlich ein archäologischer, kultureller und sozialer Ort mit Bildungseinrichtungen. Bei dem Angriff seien Mobiliar, Computer, Scanner und kostspielige kinematographische Ausrüstung im Institut für angewandte Kunst zerstört worden. Ein Untersuchungsteam der UNESCO werde erwartet, um die Schäden zu dokumentieren.

Sämtliche Ziele der israelischen Raketen liegen in dicht bewohnten Stadtvierteln im Zentrum von Damaskus. In unmittelbarer Nähe des Einschlagsorts in Kafar Susa befinden sich nicht nur alte, dörfliche Teile des Bezirks, sondern auch zahlreiche Regierungsstellen, darunter das Außenministerium. Hier wird aktuell mit der UNO und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz die Verteilung der humanitären Hilfe für die Erdbebenopfer koordiniert. Wie die stellvertretende UN-Syrienbeauftragte Najat Rochdi am Sonntag auf Twitter schrieb, sind allein in Syrien 8,8 Millionen Menschen von der Katastrophe betroffen.

*Namen der Redaktion bekannt