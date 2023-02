Gegenrede unerwünscht

Petr David Josek/AP/dpa Militärische und rüstungsindustrielle Abstimmung: Außenministerin Annalena Baerbock mit ihrem US-amerikanischen Kollegen Antony Blinken

In gewisser Weise ist die Münchner »Sicherheitskonferenz« dieses Jahr zu ihren Ursprüngen zurückgekehrt – zu jener Zeit im Kalten Krieg, als sie noch »Wehrkundetagung« hieß und vor allem der militärischen und rüstungsindustriellen Abstimmung innerhalb des Westens diente. In den vergangenen Jahren hatte sie sich demgegenüber ein wenig geöffnet. So war es üblich, dass Vertreter rivalisierender Staaten, etwa Russlands und Irans, auf dem Treffen zugegen waren und ihre Positionen vertraten. Diesmal wurden sie demonstrativ ausgeladen. Bis auf die Rede des Chinesen Wang Yi war keine prinzipielle Gegenrede zu westlichen Positionen mehr erwünscht. Darüber hinaus drehte sich die Debatte wieder stark um Militärisches, um die Rüstung; andere Themen wurden in den Hintergrund gedrängt. Insbesondere ging es dabei, wie zu erwarten, um die Aufrüstung der Ukraine.

Waffen, Waffen, Waffen: Viel mehr war von westlichen Politikern in München mit Blick auf den Krieg nicht zu hören. Verteidigungsminister Boris Pistorius war laut eigenen Angaben vor allem damit beschäftigt, sich um die Ausweitung der Munitionsproduktion sowie um die Lieferung weiterer Kampfpanzer zu bemühen. Sein politisches Hauptziel reduzierte sich weitgehend auf das Ergebnis der Kampfhandlungen: »Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen.« Der britische Premierminister Rishi Sunak kündigte an, Londons »militärische Unterstützung zu verdoppeln« und dabei auch Waffen mit noch größerer Reichweite als bisher zu liefern; welche Waffen er genau meinte, blieb unklar. Kampfjets werden es wohl nicht sein; die »werden erst nach dem Krieg an die Ukraine geliefert«, erläuterte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace dem Nachrichtenmagazin Spiegel: Das sei »Konsens unter den westlichen Partnern«.

Dafür legten ukrainische Politiker in München mit neuen Forderungen nach. Vizeministerpräsident Olexander Kubrakow etwa erklärte, er wünsche Streumunition und Phosphorbrandbomben, um sie gegen die russischen Streitkräfte einsetzen zu können. Treffen Informationen der Nachrichtenagentur AFP zu, dann kam der Vorstoß nicht von ungefähr: Demnach habe ein europäischer Staat schon im Januar Kiew die Lieferung der international geächteten Streumunition zugesagt. Das sei bislang allerdings daran gescheitert, dass ein deutsches Unternehmen an der Produktion beteiligt und die deshalb erforderliche Exportgenehmigung in Berlin nicht zu bekommen gewesen sei. Human Rights Watch hatte die Ukraine erst kürzlich wegen des Einsatzes verbotener Landminen kritisiert. Kubrakows Forderung nach Streumunition brachte den Grünen-Politiker Anton Hofreiter in München zu einer seltenen Aussage: »Nur weil die was fordern, muss man es ja nicht umsetzen.« Immerhin – ein Erkenntnisgewinn.

Weitere umfangreiche Aufrüstung steht, daran ließ Pistorius in München keinen Zweifel, auch Europa westlich der Ukraine bevor. »Wir müssen die Ostflanke der NATO stärken«, verlangte der Minister; dabei gehe es nicht nur darum, Manöver zu veranstalten und Soldaten zu stationieren, sondern auch um den Ausbau der kontinentalen Verkehrsinfrastruktur. Der ist nötig, um Truppen jederzeit in hohem Tempo in Richtung Osten verlegen zu können. Bereits jetzt werden Straßen und Brücken in diversen Ländern Europas zu diesem Zweck instandgesetzt und ausgebaut. Auch mehr gemeinsame Rüstungsprojekte seien nötig; Vorbild könne beispielsweise die European Sky Shield Initiative zum Aufbau einer europäischen Flugabwehr sein. Das Projekt war Gesprächsthema in München: Frankreich, das bei ihm von Berlin ausgebootet wurde, dringt nun energisch auf Beteiligung seiner Rüstungsindustrie.

Themen, die nicht unmittelbar mit dem Ukraine-Krieg zu tun hatten, kamen auf der Sicherheitskonferenz nur am Rande vor. Größere Aufmerksamkeit erhielt einzig das Treffen des Vorsitzenden der außenpolitischen Kommission der KP Chinas, Wang Yi, mit US-Außenminister Antony Blinken. Blinken, auf dessen Wunsch das Treffen zustande gekommen war, kanzelte Wang mit Blick auf den Überflug eines chinesischen Ballons – Spionage oder Wetter, die Übergänge sind fließend – über US-Territorium ab; »diese unverantwortliche Tat« dürfe »nie wieder geschehen«. Wang antwortete kühl, mit großem Tamtam Ballons abzuschießen, sei nicht gerade ein Zeichen der Stärke. Im übrigen sei es nun an Washington, den Schaden in den Beziehungen zu Beijing »zu reparieren«.

Bliebe noch zweierlei zu erwähnen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äußerte am Sonntag, er wünsche sich eine »Niederlage« Russlands, aber nicht, dass das Land »vernichtet« werde: »Ich denke nicht wie manche, dass Russland vollständig besiegt und auf seinem Boden angegriffen werden sollte.« Manche verlangen dies also. Und: Vor Beginn der Konferenz hatte deren Leiter Christoph Heusgen erklärt, es sei wichtig, den globalen Süden einzubinden, der im Ukraine-Krieg den Westen nicht unterstützt. Davon, geschweige denn vom so gern proklamierten »Dialog auf Augenhöhe«, war am Wochenende nichts zu sehen. Statt dessen drohten die G7 in Kolonialherrenmanier allen Staaten, die ihren Russland-Sanktionen zuwiderhandeln, mit »hohen Kosten«. Die Unterordnung, die sie damit forderten, hat mit der von Heusgen geforderten Einbindung nichts zu tun.