Verlangsamt, aber nicht gestoppt

Bernd März/IMAGO Geleitschutz für den rechten Straßenzug: Großaufgebot der Polizei am Wochenende in der sächsischen Hauptstadt

Es sei erstmals seit vielen Jahren gelungen, Dresdens Innenstadt an diesem Jahrestag »nazifrei« zu halten: Die Sprecherin des Bündnisses »Dresden Wi(e)dersetzen«, Anne Herpertz (Piratenpartei), zeigte sich am späten Montag abend gegenüber T-online zufrieden mit den Aktionen von Nazigegnern. Diese richteten sich gegen die auch in diesem Jahr unternommenen Vereinnahmungsversuche durch Faschisten und Revanchisten. Der Angriff von US-amerikanischen und britischen Bomberstaffeln auf die Stadt im Zweiten Weltkrieg jährte sich zum 78. Mal. Nach Recherchen von Historikern starben dabei bis zu 25.000 Menschen. Traditionell missbrauchen Rechte das Gedenken an die getöteten Zivilisten, um den millionenfachen Mord der Nazis an ihren politischen Gegnern, an Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma und anderen Minderheiten zu relativieren.

Gegen die antifaschistischen Proteste ging die Polizei dem Bericht zufolge gewaltsam vor. Herpertz sprach von »rabiaten Übergriffen« gegenüber Demonstrierenden »mit einigen Verletzten«. Der sogenannte unmittelbare Zwang habe angewandt werden müssen, behauptete die Polizei in einer Mitteilung, »um ein unmittelbares Aufeinandertreffen« von Revanchisten und Nazigegnern zu verhindern. Dies sei gelungen. Mit Sitzblockaden versperrten hunderte Demonstranten die Route des als »stilles Gedenken« betitelten rechten Aufmarsches durch die Innenstadt. Für diesen hatten sich einige hundert Teilnehmende versammelt. Mobilisiert worden sei laut T-online durch einen Ableger der »Querdenken«-Szene und auch in Kanälen der separatistisch-faschistischen »Freien Sachsen« im Messengerdienst Telegram. Viele, die dem Aufruf folgten, sollen Friedenssymbole wie weiße Tauben auf blauem Grund oder das »Peace«-Symbol vor sich hergetragen haben.

Bereits am Sonnabend hatten sich Nazigegner einem rechten Aufmarsch durch Dresden in den Weg stellen beziehungsweise setzen wollen. Allerdings war auch zwei Tage vor dem Jahrestag die Polizei darum bemüht, die Route des revanchistischen »Trauerzugs« konsequent freizuhalten. So konnten die Rechten von 14.30 Uhr am Wiener Platz bis kurz nach 19 Uhr zur Könneritzstraße ziehen, wie die Sächsische Zeitung am Sonnabend online berichtete. Entlang der Strecke habe es Proteste gegeben. An mehreren Stellen haben sich Demonstranten zwar auf die Straße setzen können. Doch sie wurden von Beamten »beiseite gebracht«, wie das Blatt berichtete. Gegen einen 18jährigen ermittele die Polizei wegen Landfriedensbruch, weil er mit anderen versucht haben soll, eine Absperrung zu überwinden, um auf die Aufzugstrecke zu gelangen.

Der rechte Aufmarsch habe laut Sächsischer Zeitung bis zu 1.000 Teilnehmer gezählt und sei mehrfach gestoppt worden. Gegen vier Personen werde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt, zwei von ihnen sollen entsprechende Tätowierungen getragen haben. Ein 21jähriger und ein 51jähriger müssen sich demnach wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz verantworten. Die Polizei habe zudem in dem »Trauerzug« einen Mann aus Bayern entdeckt, gegen den der Staatsschutz wegen Volksverhetzung ermittele. Der 68jährige soll am Freitag ein Video veröffentlicht haben, in dem er den Holocaust geleugnet hatte. Der Mann sei in Gewahrsam genommen worden.

Jener »Trauermarsch« und andere rechte Veranstaltungen rund um den 13. Februar können aus Sicht des Bündnisses »Dresden Wi(e)dersetzen« auch heute noch »nahtlos« an das Empfinden »der Stadt« und vieler ihrer Einwohner anknüpfen, heißt es im Protestaufruf vom 8. Februar. Eine am Montag gebildete Menschenkette war Teil des offiziellen Gedenkens der zivilen Opfer des Bombardements vor 78 Jahren. Sie könne zwar ein Symbol »für den Wunsch nach Frieden« sein, halte dem Bündnis zufolge aber »alte und neue Nazis und alle, die sich ihnen anschließen« nicht auf.