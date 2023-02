»Berufsverbote 2.0 in Brandenburg?« Szenische Lesung und Diskussion. Es spricht Dr. Helmuth Markov, Exjustizminister Brandenburgs. Mittwoch, 15.2., 20 Uhr. Ort: Buchladen Sputnik, Charlottenstraße 28, Potsdam. Veranstalter: Bundesausschuss Berufsverbote

»Heimweh – Verschickungskinder erzählen«. Lesung von Anja Röhl mit Zeitzeugenaustausch. Der Verein »Verschickungskinder« unterstützt die individuelle und gesellschaftliche Aufarbeitung der Geschehnisse in den Kindererholungsheimen der BRD in den 1950er bis 1980/90er Jahren. Donnerstag. 16.2., 19 Uhr. Ort: Sekis e. V., Bismarckstraße 101, Berlin-Charlottenburg

»Kriegsdienstverweigerung«. Vortrag mit Diskussion. Detlef Mielke von der DFG-VK ist erfahren in der Beratung von Kriegsdienstverweigerern. Er spricht über Wehrpflicht in Deutschland, Personalbedarf der Bundeswehr und Kriegsdienstverweigerung heute. Donnerstag, 16.2., 18 Uhr. Ort: Peter-Weiss-Haus. Doberaner Str. 21, Rostock. Veranstalter: Rostocker Friedensbündnis, DFG-VK Mittleres Mecklenburg

»Gedenken an den Antifaschisten Anton Erhardt«. Am 17. Februar 1933 um Mitternacht erwartete Erhardt an der Tramhaltestelle einen Kurier, der Antifaflugblätter überbringen sollte. Er wurde von SA-Angehörigen überfallen und ermordet. Sein Begräbnis wurde zu einer Demonstration mit über 5.000 Chemnitzern. Sonnabend, 18.2., 10 Uhr. Ort: Am Gedenkstein für Anton Erhardt, Zwickauer Str. 418, Chemnitz. Veranstalter: VVN-BdA Chemnitz