Nachschlag: Störtebeker von Somalia

Mary Evans/Imago Die USA schützen ihre Handelsflotte vor armen Fischern aus Somalia mit Schlachtschiffen und Spezialeinheiten

Vier somalische Piraten kapern ein Containerschiff aus den USA und nehmen den Kapitän, Richard Phillips, als Geisel. Eigentlich wollen sie niemandem etwas tun, doch da der Golf von Aden leergefischt ist, sind sie auf die Freibeuterei angewiesen. Der Anführer der Truppe, Abduwali Muse, ist heimlicher USA-Fan. »Ich will nach New York und ein Auto kaufen«, bekennt der Somali, nachdem er von der US-Navy gefangen genommen wird. Mehrere Spezialeinheiten, ein Schlachtschiff und ein Flugzeugträger der US-Marine beenden die Geiselnahme. Alle Piraten werden erschossen, nur der Seeräuberkapitän überlebt die Kaperfahrt. Und sein Wunsch geht in Erfüllung. Die Weltseepolizei verschleppt ihn über den Atlantik, um ihn im Land der unbegrenzten Möglichkeiten vor ein Gericht zu stellen. Nach dreiunddreißig Jahren Sühne in einer Gefängniszelle steht ihm die freie Welt offen. Doch in seinem Heimathafen in Somalia werden weiterhin kleine Fischkutter auslaufen, um Frachter für Lösegeld zu kidnappen. (bk)