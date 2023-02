Nach den Qualen

Michael Gibson/2022 Orion Releasing LLC. Grundsatzkritik an Geschlechterverhältnissen (Filmszene)

In einer Mennonitenkolonie in Bolivien hatten sich altertümlichste agrarische Sozialverhältnisse talibanischen Zuschnitts erhalten. In der von der Außenwelt abgeschotteten Gemeinschaft bilden die weiblichen Mitglieder eine für Haus-, Feld- und Reproduktionsarbeit zuständige Helotenkaste, dazu müssen sie nicht mal lesen und schreiben können. Anfang der 2000er Jahre häuften sich Fälle von Vergewaltigungen. Über hundert Frauen jeden Alters und selbst Kinder waren betroffen. Man hatte sie mit einem Betäubungsmittel für Tiere bewusstlos gemacht und nachts vergewaltigt. Immer wieder wachten neue Opfer entkleidet, mit Blutergüssen übersät oder sogar blutverschmiert und verwundet auf. Das ging einige Jahre lang so, einige Frauen wurden auch schwanger. Alle Klagen und Vorwürfe wurden von den Männern stets als Verwirrung abgetan. Es wäre doch wohl klar gewesen, dass sie den Teufel selbst im Hause gehabt hätten.

Da diese Sekte für sich in Anspruch nahm, strafrechtlich relevante Probleme intern zu regeln, wurde erst 2010 Anzeige erstattet. Acht Männer wurden als Täter identifiziert, aber letztlich hatten sich alle an der Abwiegelung und Vertuschung beteiligt. 2018 veröffentlichte Miriam Toews, selbst in einem mennonitischen Milieu in Kanada aufgewachsen, einen Roman über diese Vorfälle. Diesen hat Sarah Polley verfilmt.

»Die Aussprache« (»Women Talking«) spannt gleich das Vorstellungsbild einer bäuerlich geprägten Zeitlosigkeit auf. Ihre Siedlung könnte genausogut irgendeiner fiktionalen Frühmoderne entstammen oder in einem mittleren Westen der USA des 19. Jahrhunderts liegen. Die Farben sind Richtung Sepia entsättigt, die Kleider der Frauen bescheiden und haltbar. Dinge wie Tische, Stühle oder Werkzeuge wirken rudimentär und beinahe ideenhaft. Einige zeitgenössische Markierungen wie ein Kühlschrank sind so unscheinbar, dass sie den Eindruck der Archaik fast noch verstärken.

Polleys Film setzt da ein, wo sich eine Gruppe dieser um jedes Vertrauen gebrachten Frauen versammelt, um über Konsequenzen aus den Gräueltaten nachzudenken. Die Männer sind in die Stadt, um für die angeklagten Gemeindemitglieder eine Kaution zu hinterlegen, es bleiben also zwei Tage für ihre Beratungen. Man bricht es auf drei Optionen herunter: weitermachen wie bisher, im Ort bleiben und Veränderungen durchsetzen, weggehen und woanders ein neues Leben beginnen.

Entlang dieses Debattenwegs faltet sich nach und nach auch erst die volle Dimension des Geschehenen auf. Da würde es nicht mal überraschen, wenn sich ein Teil dieser Gemeinschaft durch Vergewaltigung reproduziert hätte. Die Dynamik der Veränderungswünsche hängt aber vor allem vom Charakter und den Schäden ab, die die erlebten Qualen hinterlassen haben. Die Reaktionsweisen liegen zwischen Fassungslosigkeit, Ergebenheit, Verzeihung, Hass und Wut. Einige wollen die Sicherheit nicht aufgeben, andere führen religiöse Einwände an.

Sarah Polley, die schon in ihrer Kindheit als Schauspielerin im Filmgeschäft tätig war, konnte als Regisseurin selbst kleiner Produktionen immer das Glück guter Besetzungen nutzen. In »Take This Waltz« (2011) hat sie mit Michelle Williams, Seth Rogen und Sarah Silverman gearbeitet, in »An ihrer Seite« (2006) mit Julie Christie und Olympia Dukakis. In diesem Film nach einer Kurzgeschichte von Alice Munro hatte die damals 27jährige Polley Themen wie Alzheimer, Niedergang und Tod fest und geradezu altersweise inszeniert. Auch »Die Aussprache« lebt vom Ensemble, und die Bekanntheit von Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley oder Frances McDormand ist sicher kein Nachteil (McDormand war auch im Besitz der Stoffrechte und hat den Film mitproduziert).

Allerdings ist Polleys neuester Film nicht mehr ganz so kongenial. Einerseits hat die Hauptszene einer Scheune die Möglichkeiten zur visuellen Abwechslung beschränkt, außerdem für eine nicht unbeträchtliche Langatmigkeit und atmosphärische Flachheit gesorgt. Andererseits wurde die Romanvorlage durch Verallgemeinerungen oder zumindest eine Verbreiterung ihrer Implikationen überdehnt.

Ein von rückwärtsgewandten Mennoniten installiertes Höllensystem wird hier zur Basis einer Grundsatzkritik an gegenwärtigen Geschlechterverhältnissen. In dem Fallbeispiel von acht Vergewaltigern aus einem agrarischen Hinterland sind »alle Männer« mitgemeint beziehungsweise wird daraus ein Begriff von Männlichkeit ermittelt, in dem »sexualisierte Gewalt« ein universell gültiger und unhintergehbarer Bestandteil ist.

Die Frage ist eher, was eigentlich so attraktiv daran ist, auf besonders anachronistische Extremformen zu regredieren und warum Forderungen gerade mit einem »Handmaid’s Tale«-haften Repressiven und Erniedrigenden illustriert werden können, die niemand zurückweist. Auch wenn »Die Aussprache« so tut, als wäre es gut und relevant, Solidarität unter Frauen, den Ausstieg aus verordneter Unmündigkeit und das Erlangen der »eigenen Stimme« zu preisen, solche Szenarien weiblicher Selbstermächtigung gehören inzwischen, wenn man ehrlich ist, doch längst selbst zum ideologischen Bestand der meisten aktuellen Fiktionen.