»Es geht um Frieden«

Matthias Reichelt/IMAGO Kundgebung mit Sahra Wagenknecht in Berlin (19.1.2023)

In einem offenen Brief der Kommunistischen Plattform in Die Linke vom Dienstag an den Parteivorstand heißt es:

Unter mehr als 400.000 Menschen, die bis Dienstag mittag die von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer initiierte Petition »Manifest für Frieden« an die Bundesregierung unterzeichnet haben, sind ungezählte Mitglieder sowie Sympathisantinnen und Sympathisanten unserer Partei. Wir gehen davon aus, dass Ihr zur Teilnahme an der Kundgebung am 25. Februar um 14 Uhr am Brandenburger Tor aufruft. Eins ist wohl sicher: Bliebe dieser Aufruf seitens des Parteivorstands aus, so würden das sehr viel mehr Genossinnen und Genossen unserer Partei nicht verstehen, als es Befürworter einer solchen Nichtentscheidung gäbe.

Wolfgang Hübner, Chefredakteur des ND, schrieb am 13. Februar 2023, man könne den Aufruf kritisch betrachten, eine Stimme gegen den grausamen Krieg sei er dennoch. Die Forderung, sich um Frieden zu bemühen, würde nicht dadurch entwertet, »dass Rechtspopulisten von der AfD als Trittbrettfahrer aufspringen«.

Wir teilen diese Auffassung ohne Wenn und Aber, zumal Sahra Wagenknecht öffentlich erklärt hat, keine Unterstützung der AfD zu wollen. Mobilisiert für den 25. Februar 2023. Es geht um den Frieden – um Sein oder Nichtsein.

Die jugendpolitische Sprecherin und das Mitglied im Vorstand der Partei Die Linke, Daphne Weber, erklärte am Dienstag zur NATO-Aufrüstung:

Die NATO-Staaten haben mit über einer Billion Euro mit Abstand die größten Militärausgaben der Welt! Sie inszenieren sich dabei als angeblich empathische Helden (...). Jedes Jahr steigen die Ausgaben, und man hat das Gefühl, dass die Lehren aus dem Kalten Krieg in der Vergangenheit verhallen. Der nahezu besoffene Bewaffnungswahn wird nicht zu mehr Sicherheit führen, sondern zur weltweiten Aufrüstungsspirale.

Notwendig wären ernsthafte Überlegungen, wie man eine stabile weltweite Architektur der Kooperation und gemeinsamen Sicherheit herstellen könnte, statt nur in der militärischen Logik und Blockkonfrontation zu denken. Solche notwendigen Schritte werden nicht in der NATO geschehen, deshalb sollten die europäischen Staaten sich aus diesem Bündnis lösen und ihre eigene auf Abrüstung und Dialog basierende EU-Außenpolitik entwickeln.

Die Landesastenkonferenzen mit Unterstützung des FZS forderten am Dienstag für Studierende ein 29-Euro-Ticket im ÖPNV:

(…) Wir fordern stellvertretend für Millionen Studierende eine Mindestlösung in Form eines bundesweit gültigen 29-Euro-Bildungstickets. Ferner soll dieses auch Schüler*innen, Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden zugute kommen. Eine Mitnahme für Kinder bis 14 Jahren muss ebenfalls gewährleistet und bundesweit vereinheitlicht sein. Entsprechend den Forderungen der Studierendenvertretungen müssen die Länder weitere Ermäßigungen bereitstellen. Wir sehen den Bund und die Länder in der Pflicht, ein nachhaltiges, gerechtes Bildungsticket in allen Bundesländern sicherzustellen. Es darf nicht sein, dass wir Studierende in zwei Jahren wieder vor einer ähnlichen Situation stehen und um sozialverträgliche Mobilität kämpfen müssen. Ein günstiger ÖPNV ist längst keine Frage der Machbarkeit mehr, sondern eine Frage des Willens und des moralischen Verantwortungsbewusstseins des Gesetzgebers. (...)