Berlin bricht weiter Recht

Sebastian Willnow/dpa Nicht genug und sowieso nicht für alle: Hilfsgüter für die Türkei und Syrien (Flughafen Leipzig/Halle, 10.2.2023)

Reden lohnt sich – das ist das Fazit, das aus Baschar Al-Assads Zusage, zwei weitere Grenzübergänge zur Türkei zu öffnen, zu ziehen ist. Für zunächst drei Monate sollen die Übergänge Bab Al-Salama und Al-Rai im Norden Syriens für Hilfstransporte in die Erdbebengebiete zur Verfügung stehen. Das hat UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths im direkten Gespräch mit dem syrischen Präsidenten ausgehandelt. Kaum Hoffnung besteht indes, dass auch die Bundesregierung die Lehre ziehen wird, dass leise Töne manchmal zielführender sind. Während die Einigung vielerorts überschwenglich begrüßt wurde, war von Außenministerin Annalena Baerbock am Dienstag kein Wort dazu zu hören. Kein Wunder, passt die humanitäre Geste des syrischen Präsidenten doch so gar nicht in ihr »wertegeleitetes« Weltbild.

Das syrische »Regime« habe »kein Interesse zu helfen«, so Baerbock in der vergangenen Woche. Dabei muss sich die Bundesregierung, die mit ihren »Partnern« seit Jahren humanitäre Hilfe missbraucht, um die »Opposition« zu stärken, an die eigene Nase fassen: Am Wochenende stoppten so – versehentlich? – beförderte Terrorbanden einen aus Regierungsgebiet kommenden Hilfstransport nach Idlib. Dass Moskau und Damaskus darauf pochen, humanitäre Hilfe dürfe nur in Absprache mit der syrischen Regierung ins Land, ist nicht zuletzt eine Reaktion auf die westliche Regime-Change-Politik.

Jetzt in einer Stunde größter Not für die syrische Bevölkerung dennoch zusätzliche Hilfen über die Grenze zu lassen, ist kein Zeichen der Schwäche von Präsident Assad, im Gegenteil: Längst ist Syrien nicht mehr isoliert. Zwar kommt von den 26 Millionen von der Bundesregierung für Syrien zur Verfügung gestellten Euro fast nichts in den Regierungsgebieten an. Unter anderem Russland, Iran, zahlreiche arabische Staaten, Indien, China und sogar die afghanischen Taliban aber haben sofort nach dem Erdbeben Hilfsgüter und Bergungsteams geschickt. Am Dienstag landete gar ein Flugzeug mit 35 Tonnen Lebensmitteln, Medikamenten und Zelten aus Saudi-Arabien in syrischem Regierungsgebiet – das erste seit mehr als zwölf Jahren, als Riad zu einem der Hauptpro­tagonisten des Kriegs gegen Syrien wurde. Längst versuchen zahlreiche Regierungen in der Region eine Wiederannäherung an Damaskus – darunter selbst der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Wer das Leid der syrischen Bevölkerung lindern will, muss umgehend die mörderischen Sanktionen aufheben. Denn unter ihnen ist laut mehreren UN-Sonderberichterstattern ein Leben in Würde nicht möglich. Dass die syrische Botschaft in Berlin auch in der aktuellen Katastrophe nur eine Spendenbox aufstellen, aber kein Konto für finanzielle Hilfen zur Verfügung stellen kann, ist ein Armutszeugnis für jede »menschenrechtsbasierte« Regierung.

Und ja – es ist Zeit, endlich wieder diplomatische Beziehungen mit Damaskus aufzunehmen. Denn die UNO hat bewiesen: Reden lohnt sich.