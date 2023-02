Verdi: Ausweitung der Warnstreiks

Bonn. Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat Verdi-Bundeschef Frank Werneke am Dienstag die Streikbereitschaft seiner Gewerkschaft »auch an den Flughäfen« betont. Verdi sei »in der Lage zu mobilisieren«, sagte Werneke im ARD-»Morgenmagazin«. Bild hatte Streiks des Bodenpersonals an Flughäfen noch in dieser Woche kommen sehen; Frankfurt am Main, München, Düsseldorf und Hamburg könnten betroffen sein. Verdi fordert für 2,4 Millionen Angestellte von Bund und Kommunen für eine Laufzeit von zwölf Monaten ein Lohnplus von 10,5 Prozent, mindestens jedoch monatlich 500 Euro mehr. Die Gegenseite lehnt das ab. Für diese Woche sind erste Warnstreiks in Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein angekündigt. Die Gespräche werden am 22. Februar fortgesetzt. (AFP/jW)