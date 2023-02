Kurzer Weg ins Grab

Lisi Niesner/REUTERS Bei Lauterbachs Plänen zur Krankenhausfinanzierung geht es nicht um die Versorgung der Großen und Kleinen

Die medizinische Versorgung solle wieder im Mittelpunkt stehen, hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) anlässlich der Vorstellung des Reformkonzepts der von ihm eingesetzten Krankenhauskommission Anfang Dezember verkündet. Nimmt man die Befunde einer am Montag veröffentlichten »Auswirkungsanalyse«, erscheinen die Worte rückblickend als glatte Lüge. Demnach könnte von den heute bestehenden Kliniken in Deutschland im Falle der Umsetzung der Pläne mehr als jede zweite zu einem regionalen Gesundheitszentrum mit drastisch reduziertem Leistungskatalog herabgestuft werden. Allein die Hälfte aller Entbindungstationen droht zu verschwinden, ein Kahlschlag ähnlicher Größenordnung stünde den Bereichen Kardiologie und Urologie bevor. Schlimme Aussichten ergeben sich vor allem für Bayern und Nordrhein-Westfalen (NRW), wo es jeweils heftige Kritik an den Plänen gibt.

Käme es so, würden die Wege für die Patienten länger, befand Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), die die Simulation in Auftrag gegeben hatte. Ehrlicher wäre es zu sagen: Der Weg ins Grab wird kürzer. In einer Medienmitteilung sprach Gaß dagegen lieber von »mutigen, zukunftsorientierten Schritten«, die die Folgen des demographischen Wandels erforderten, räumte aber ein, »derart massive Veränderungen würden zu erheblichen Verwerfungen führen und sind sicher nicht erforderlich, um die Krankenhausversorgung zukunftsfest zu machen«. Es darf also durchaus ein bisschen weniger brutal zu Werke gegangen werden, mit »Augenmaß« und »Länderöffnungsklauseln«, um die laut Gaß »durchaus richtigen Grundgedanken umsetzbar weiterzuentwickeln«. Augenwischerei betrieb an seiner Seite auch Boris Augurzky, dessen Institute for Health Care Business (HCB) die Studie erstellt hat. Er äußerte die Hoffnung, dass die Reform zu deutlich mehr Kliniken in der höchsten Stufe führe, indem einzelne Betreiber fusionierten oder ihre Standorte zusammenlegten. Sein Vorschlag zur Güte: »Man muss die Kriterien etwas weniger streng gestalten.«

Als Mitglied in der Lauterbach-Kommission ist Augurzky Bock und Gärtner in Personalunion und deshalb denkbar ungeeignet für eine objektive Bewertung seiner eigenen Rezepte. Im Kern bestehen diese darin, die Kliniklandschaft aus aktuell noch rund 1.700 Vollversorgern massiv zu bereinigen, um den Platzhirschen noch größere Profite zu bescheren. Ein Großteil der Häuser (Level I) soll künftig nur noch Basisangebote vorhalten, die noch einigermaßen wohnortnah, also innerhalb von 30 Minuten Fahrzeit, zu haben wären. Alle anspruchsvolleren Eingriffe sollen an wenigen, personell und technisch gut ausgestatteten Einrichtungen (Level II) und die »Maximalversorgung« nur mehr in den Universitätskliniken (Level III) stattfinden. Gemäß HCB-Gutachten würden künftig lediglich noch 230 Standorte der ersten und zweiten Kategorie das leisten, was heute noch weitgehend flächendeckend offeriert wird. So müssten sich »52 Prozent aller werdenden Mütter einen neuen Standort für die Geburt suchen, 56 Prozent der Patienten in der interventionellen Kardiologie (…) das Krankenhaus wechseln, in der Urologie wären es 47 und in der Neurologie 39 Prozent«, konstatieren die Autoren. »Andere Leistungsgruppen hätten ähnliche Ergebnisse.«

Das sei ein »Alarmsignal«, das die Bundesregierung nicht ignorieren dürfe, äußerte sich Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). »Lauterbach muss einen Krankenhausgipfel organisieren, an dem sowohl Klinikvertreter teilnehmen als auch der Bundesfinanzminister«, zitierte ihn am Dienstag die Augsburger Allgemeine. Der Freistaat wäre mit seinen vielen Kliniken in öffentlicher und gemeinnütziger Trägerschaft schwer betroffen von den Umbaumaßnahmen. Etlichen kleineren Häusern drohte die Abwicklung, sofern sich im Umkreis ein größeres Gesundheitszentrums befindet. Die Krankenhausgesellschaft NRW (KGNW) rechnete am Dienstag vor, dass bei konsequenter Anwendung des Reformkonzepts »nur noch 36 Krankenhäuser im Rheinland und in Westfalen-Lippe konzentriert werden«. Damit würde »der überwiegende Teil der 337 NRW-Krankenhäuser von elementaren Teilen der Versorgung ausgeschlossen«, warnte KGNW-Präsident Ingo Morell.