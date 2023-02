Berlin: CDU und Grüne sondieren

Berlin. Die Berliner CDU und die Grünen treffen sich am Freitag zu einem ersten Sondierungsgespräch über eine mögliche Regierungsbildung in dem Bundesland. »Die Einladung haben wir angenommen«, teilte ein Grünen-Sprecher dpa am Dienstag mit. Ein Sprecher der CDU sagte, die Einladungen an SPD und Grüne seien gleichzeitig rausgegangen. Wann CDU und SPD sondieren, blieb zunächst offen. Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am Sonntag war die CDU mit 28,2 Prozent stärkste Partei geworden. (dpa/jW)