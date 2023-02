»Den Menschen die Angst nehmen, für etwas einzutreten«

Hartenfelser/imago Feldmann serviert beim Weihnachtsessen für Obdachlose im Römer (Frankfurt am Main, 7.12.2017)

Anfang Februar haben Sie nach jahrzehntelanger Mitgliedschaft Ihren Austritt aus der SPD erklärt. Wie schwer ist Ihnen dieser Schritt gefallen?

Das war für mich sehr schmerzhaft. Ich war fast 50 Jahre in der SPD, bei den Jungsozialisten, in der Stadtteil-SPD und immer auf dem linken Flügel organisiert. Da ist es schon so, dass man ein Stück politische Heimat aufgibt. Aber auf der anderen Seite hat es mich sehr erschreckt, dass die SPD-Spitze nicht einmal angerufen hat, als öffentlich bekannt wurde, dass jemand ein großes Hakenkreuz an meine Tür geritzt hat und »Querdenker« zur Demonstration vor meiner Wohnung aufriefen. Selbst als mich ein CDU-Stadtrat auf Facebook als potentiellen Kindsmörder beleidigt hat – »vornehme« Zurückhaltung der Partei- und Fraktionsspitze. Im Gegenteil: Teile der Parteiführung haben sich als Speerspitze für eine Abwahlkampagne unter Regie der CDU hergegeben. Es ist schon merkwürdig, wenn man gemeinsame Plakate der eigenen Partei und der CDU auf der Straße sieht, die sich gegen einen selbst richten. Finanziert auch von meinen Mitgliedsbeiträgen und Mandatsabgaben. Da sind Fronten verrutscht, und es fühlt sich einfach nur noch kalt an. Solidarität geht anders!

Als Oberbürgermeister von Frankfurt am Main standen Sie für eine soziale Wohnungs- und Mieterpolitik. Was konnten Sie konkret durchsetzen?

Wir haben erreicht, dass die größte städtische Wohnbaugesellschaft mit Zehntausenden von Wohneinheiten, die ABG, aber auch die gemeinsame Wohnbaugesellschaft der Stadt mit dem Land, die Nassauische Heimstätte, einen Mietpreisstopp eingeführt haben. Erst nach fünf Jahren maximal ein Prozent Steigerung pro Jahr. Und dann haben wir das sogar auf zehn Jahre verlängert. So gilt es bis heute.

In der Immobilieninvestorenszene hat das natürlich wenig Freude ausgelöst. Man hat Gutachten beispielsweise bei der Wirtschaftskanzlei Freshfields beauftragt, um nachzuweisen, dass das alles unwirtschaftlich sei. Fakt ist allerdings, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft seit über zehn Jahren Rekordgewinne einfährt. Wertzuwachs entsteht eben nicht dadurch, dass man Mietern höhere Mieten abpresst, sondern dadurch, dass der Wohnungsbestand an Wert gewinnt. Wohnungen zu haben und Wohnungen günstig zu vermieten, ist überhaupt kein Widerspruch, sondern rechnet sich bis heute. So haben wir sehr erfolgreich in das Tafelsilber unserer Heimatstadt investiert.

Wir haben zudem Quoten für Neubauprojekte eingeführt, so dass bei der ABG 60 Prozent familiengerecht oder sozial neu gebaut werden muss plus 15 Prozent Genossenschaftswohnungen plus fünf Prozent Studenten- oder Lehrlingswohnungen. Und für die Privaten gilt die Regel: 50 Prozent Sozial- und Familienwohnungen plus fünf Prozent Studenten- und Lehrlingswohnungen und ebenfalls 15 Prozent für die Genossenschaften. Das gilt für alle, ohne Ausnahme, auch für Konzerne wie die Deutsche Bank.

Welche Rolle spielten die Investorenszene und das Immobilienkapital bei Ihrem Sturz?

Mir ist bekannt, dass aus diesem Bereich die Kampagne gegen mich unterstützt wurde, auch schon in der Frühphase der Überlegungen zu meiner Abwahl. Beispielsweise hat der frühere Lokalchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der sehr eng auch mit Immobilieninvestoren befreundet ist, gefühlt seine halbe Redaktion gegen mich eingesetzt. Es gab ja auch das Bündnis um Rainer Ballwanz – das ist ein Immobilienmakler, der sein Geld mit Luxusobjekten verdient. Er hat viele Zeitungsanzeigen geschaltet. Wie wir heute wissen, für sehr kleines Geld, mit 90 Prozent Rabatt der Frankfurter Verlage für Anzeigen gegen mich, wie die Taz und Übermedien berichtet haben.

Aber wie ist es diesen Kreisen gelungen, auch Ihre eigene Partei gegen Sie aufzubringen?

Die SPD hat eine lange Tradition darin, sofort in den Fremdschämmodus einzutreten, wenn in ihrer Führung Fehler passieren. Viele sehen sich dann selbst als gefährdet. Das liegt an fehlendem Selbstbewusstsein. Man muss dafür nur nach Berlin schauen: Platzeck, Beck, Lafontaine, Schröder, Scharping, Müntefering, Nahles, Schulz – die Liste geschasster Parteivorsitzender scheint endlos. In Frankfurt ist es eine Liste von innen geschasster sozialdemokratischer Oberbürgermeister seit den 70er Jahren: Rudi Arndt, Volker Hauf und jetzt eben ich. Der Mechanismus scheint leider in einer aufstiegsorientierten Partei immer zu funktionieren. Die Furcht: Man könnte ja auch selbst in die Kritik geraten, wenn man sich nicht von einer öffentlich kritisierten Führungskraft distanziert.

In der SPD werden Misserfolge personifiziert. Dann waren es nicht die Plakate, nicht Inhalte, nicht der fehlende Zusammenhalt, sondern eine Person – und die wird dann weggemobbt. Das ist fast ein exorzistisches Ritual, gerne auch von denjenigen in Gang gesetzt, die selber auf den Thron möchten. Dagegen ist die konservative Seite beeindruckend stabil, eigene Leute zu verteidigen.

Haben Sie es Ihren Gegnern auch durch eigene Fehler zu leicht gemacht, Sie in den Augen der Bürger zu demontieren?

Nachdem man meine erste Wahl zum Oberbürgermeister 2012 nicht verhindern konnte, die Kommunalwahl 2016 gut lief und auch meine Wiederwahl 2018 glänzend verlaufen ist, war faktisch die »Notwendigkeit« für meine Gegner gegeben, auf die persönliche Ebene zu gehen. Denn politisch konnte man mir nichts anhaben. Und da hat sich das Einschlagen auf meine Exfrau mit ihrem türkischen Hintergrund angeboten. Und mir hat man vorgeworfen, dass ich sie nicht kontrolliert habe, als sie als Leiterin einer deutsch-türkischen Kita der AWO einen Ford Focus als Dienstwagen hatte. Aber ja, natürlich habe ich Fehler gemacht. Wer würde das nicht, in so einer Situation?

In Berlin haben 2021 über eine Million Wähler für die Vergesellschaftung der großen Wohnungskonzerne votiert. Worauf müssten sich nach Ihren Erfahrungen Politikerinnen und Politiker einstellen, die so eine Forderung ernsthaft umsetzen wollen?

Also ich kann jedem, der diesen Weg gehen will, nur raten, sehr frühzeitig auch das eigene Umfeld zu bestellen. Denn die Angriffe, die dann auf einen zukommen, gehen schnell ins Persönliche. Wenn dann die eigene Partei nicht hinter einem steht, dann ist man schnell medialen Schlachten ausgesetzt. Dann wird in den Hölzchen und Stöckchen des persönlichen Umfelds gewühlt. Im Römer haben mich zwar die Fraktionen der Ökolinx von Jutta Ditfurth und von der Linkspartei in fast jeder Sitzung verteidigt. Aber mein eigenes Umfeld in der SPD hat sich komplett weggeduckt.

Auf der anderen Seite kann meine Erfahrung auch als Lehrbeispiel dafür dienen, dass es nicht reicht, nur eine gute Forderung zu haben und ein soziales oder sozialistisches Programm zu vertreten. Man muss gleichzeitig darauf achten, dass die eigenen Parteireihen stabilisiert werden. Denn wenn der eigene Laden nicht mehr hinter einem steht, dann wird es scheitern.

Gibt es hier nicht Parallelen zu Jeremy Corbyn? Der Vorsitzende der britischen Labour Partei, der für eine Rückkehr zu einer klassisch-sozialdemokratischen Politik eintrat, wurde ja durch eine an konstruierten Antisemitismusvorwürfen aufgehängte Kampagne gestürzt, die nicht nur von der Londoner City, sondern auch von Teilen des eigenen Parteiapparates mitgetragen wurde.

Da inhaltliche Forderungen von Linkssozialdemokraten oder auch sozialistische Positionen tatsächlich massenkompatibel und populär sind, besteht der bizarre Reiz für den politischen Gegner darin, das persönliche Umfeld anzugreifen. Das erleben wir ja nicht nur in Deutschland oder in England, sondern auch in Südamerika mit dem brasilianischen Präsidenten Lula und anderen. Wenn politische Gegner inhaltlich scheitern, wird es persönlich: Wer ist mit wem befreundet? Ist es die falsche Frau, der falsche Mann, das falsche Umfeld, der falsche Arbeitgeber? Es wird versucht, das Ganze zu entpolitisieren und zu personalisieren, um sich so Unterstützung für den politischen Angriff auf berechtigte Forderungen der Masse der Bevölkerung zu verschaffen. Und das macht Menschen schwankend und ängstlich. Deshalb kann ich immer nur raten, nicht nur die richtigen Forderungen zu haben, sondern auch darauf zu achten, kompetente und loyale Mitstreiter um sich zu sammeln. Und das muss weit über Unterschriftenlisten oder einen Volksentscheid hinausgehen. Damit kann man zwar erste Erfolge erzielen, aber wenn Menschen Angst haben, für eine soziale und gesellschaftliche Änderung einzutreten, dann steht man ruck, zuck alleine da. Und deshalb muss man den Menschen die Angst nehmen, für ihre eigenen Forderungen einzutreten. Und das geht halt nur kollektiv.

Sie haben im vergangenen Jahr Ihre Autobiographie »Sozi – Jude – Oberbürgermeister« veröffentlicht. Darin beschrieben Sie etwa den prägenden Einfluss der Kibbuzbewegung in Israel auf Ihre sozialistischen Ideale. Nach Erscheinen des Buches zeigten sich viele überrascht, dass Sie Mitglied einer jüdischen Gemeinde sind. Spielte das bei den Anfeindungen gegen Sie eine Rolle?

Inwieweit das so war, kann ich nicht genau sagen. Wobei mich das Hakenkreuz an meiner Tür schon erschüttert hat. Dass ich Mitglied der jüdischen Gemeinde bin, wurde tatsächlich in Frankfurt wenig diskutiert, im Unterschied etwa zu New York, Tel Aviv, Paris und London, wo große Artikel dazu erschienen sind. In Frankfurt hat das zum Glück nie eine Rolle gespielt, da diese Stadt sich sehr wenig dafür interessiert, wo jemand herkommt, sondern einfach, was er beiträgt und wie er sich engagiert. Aber in meinem Buch geht es um die Person Peter Feldmann, nicht vorrangig um den Politiker. In meiner Biographie ist es ein wichtiges Thema.

Im November votierten 95 Prozent der Abstimmenden bei einem Bürgerentscheid für Ihre Abwahl als Oberbürgermeister. Ist das jetzt der Schlussstrich unter dem politischen Leben von Peter Feldmann?

Überhaupt nicht. 60 Prozent sind der Wahlurne nach meinem Aufruf dazu ferngeblieben. Ich bleibe engagiert. Ich habe in Frankfurt vor meiner Amtszeit eine Initiative mit verschiedenen Akteuren wie einem Fußballmanager, einem Finanzexperten und dem Stadtjugendpfarrer gegen Kinderarmut gegründet, die ich weiter unterstützen möchte. Und zweitens ist und bleibt das Thema Wohnen für mich virulent. Das hat mich mein ganzes Leben begleitet, weil es in Frankfurt immer viel Zockerei und Spekulation gab und ich das sehr ungerecht und gefährlich finde. Mich interessiert auch die Frage: Wie leben Menschen in den Wohnungen? Wir haben in Frankfurt ein sehr breites Feld von Wohnungsgenossenschaften: Familiengenossenschaften, Frauengenossenschaften, Seniorengenossenschaften, generationsübergreifendes Wohnen. Das möchte ich weiter unterstützen. Und dann schauen wir mal, welche Möglichkeiten sich für weitere politische Aktivitäten ab 2024 ergeben. Frankfurt ist ja ein Schmelztiegel, der immer wieder brodelt und neue Ideen hervorbringt. Ich finde es einfach spannend, mich hier in meiner Heimatstadt zu engagieren.