US-Militärbasen: Streik der Feuerwehren

Germersheim. Diesen Montag und Dienstag streiken erstmalig die Angehörigen der deutschen Feuerwehren auf den Stützpunkten der US Army und der US Air Force zusammen. Hintergrund ist die Tarifrunde Stationierung. Feuerwehrleute arbeiten laut Tarifvertrag in 24-Stunden-Schichten insgesamt 256 Stunden im Monat. Bezahlt wird dafür in der ersten Gehaltsgruppe tatsächlich nur der Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde, erklärte Verdi am Freitag. Außerdem werde vorausgesetzt, »dass man auch mit 67 Jahren noch mit schwerem Atemgerät auf die Leiter steigen kann. Viele von uns haben Angst vor der Zukunft«, sagte Wicko Forler von der Feuerwache Sembach der Presseerklärung zufolge. (jW)