Mehr Geld und Preiskontrollen

REUTERS/Pedro Nunes Vermehrt Arbeitsniederlegungen im Land der Nelkenrevolution (Lissabon, 11.2.2023)

Unbeachtet von den Konzernmedien findet in Portugal zur Zeit eine Reihe von Streiks und Demonstrationen statt, die das Land jeden zweiten Tag lahmlegen. Am Donnerstag rief der größte Gewerkschaftsbund CGTP, der der kommunistischen Partei nahesteht, zu einem landesweiten Protesttag in verschiedenen Bereichen innerhalb des öffentlichen Dienstes und der privaten Wirtschaft auf. In mindestens 16 Städten bildeten sich Demonstrationszüge. Die Portugiesen fordern höhere Löhne und Renten, einen Ausgleich für die Inflation sowie unterschiedliche Verbesserungen – je nach Sektor. In zahlreichen öffentlichen und privaten Arbeitsstätten fanden Kundgebungen statt.

Die CGTP-Generalsekretärin Isabel Camarinha kündigte am Donnerstag in Lissabon vor Pressevertretern eine »sehr große Intensivierung des Kampfes« an, den man angesichts der »Verschlechterung des Lebens und Arbeitsbedingungen« führen müsse. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Löhne um mindestens zehn Prozent. Der Mindestlohn solle auf 850 Euro monatlich angehoben werden. Derzeit liegt er bei 740 Euro brutto. Die Preise und Gewinne in der Finanz-, Logistik- und Energiebranche müssen nach dem Willen der Gewerkschaft kontrolliert werden.

Kämpfe finden gerade in mehreren Branchen statt. Im Bahnverkehr begannen letzten Mittwoch Arbeitsniederlegungen, die bis zum 21. Februar andauern sollen. Am landesweiten Protesttag am vergangenen Donnerstag war der Streik der staatlichen Eisenbahngesellschaft Comboios de Portugal (CP) »vollständig«, wie die konservative Tageszeitung Diario de Noticias meldete. An dem Tag fuhren laut CP lediglich sieben Züge von geplanten 1.182. António Domingues vom Nationalen Verband der Lokführer der portugiesischen Eisenbahnen (SMAQ) erklärte gegenüber der portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa, der Vorschlag des Unternehmens betrage weniger als die Hälfte von dem, was 2022 an Inflation zu verzeichnen war. Er würde Reallohnkürzungen bedeuten, die drastischer wären als die, die sie während des Diktats der Troika von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und IWF hinnehmen mussten.

Die portugiesischen Lehrer, die seit Monaten protestieren, haben erneut einen Streik für den 2. und 3. März angekündigt. Am Sonnabend demonstrierten 150.000 von ihnen in Lissabon. Auf der anschließenden Kundgebung auf dem Praça do Comércio appellierte CGTP-Generalsekretärin Camarinha an die Regierung, dass diese sich nicht nur auf Zahlen fokussieren dürfe. Schule, Gesundheitswesen und andere öffentliche Dienstleistungen verlören so an Qualität. Es findet eine »Desinvestition und Unterfinanzierung statt, basierend auf einem Haushalt, der nur für die großen Mächte der Europäischen Union richtig ist, aber nicht für die Portugiesen und für die Entwicklung unseres Landes«.

Im Schnitt nahmen die Streikaktivitäten in dem südwesteuropäischen Land laut dem Arbeitsministerium im letzten Jahr um 25 Prozent gegenüber 2021 zu. Geplant sind weitere Arbeitsniederlegungen im Gesundheitswesen sowie in der Verwaltung. Am 8. und 9. März sollen die Ärzte streiken. Nachdem die Lohnverhandlungen Anfang Januar gescheitert waren, hat die Nationale Föderation der Ärzte (FNAM) die Mediziner dazu aufgerufen. FNAM-Chefin Joana Bordalo erklärte in einer Mitteilung, dass sie sich auch zu diesem Schritt gezwungen sehen, um für die Gesellschaft eine öffentliche Gesundheitsversorgung von Qualität zu garantieren.

Auch in anderen öffentlichen Bereichen hat es Streiks gegeben, etwa bei den Notaren Anfang des Jahres oder der staatliche Fluggesellschaft TAP im Dezember.