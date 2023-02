Der Dreck muss weg!

Annette Riedl/dpa Vorzeigetoilette der Privatisierungsbefürworter

Seit 2019 kämpft das Berliner Bündnis »Saubere Schulen« nun schon für die Rückführung der Reinigung von Bildungsstätten in die öffentliche Hand. In einer Pressekonferenz am Mittwoch machten Vertreter und Vertreterinnen der Initiative klar, dass sich seitdem nicht viel getan hat. Arbeitsbedingungen und Hygienezustände bleiben katastrophal. In den 1990ern war die Entscheidung gefallen, die Aufträge (fortan) an Privatunternehmen zu vergeben, da – so das Argument des SPD-CDU-Senats damals – sie zu besonders günstigen Preisen eine hohe Reinigungsquote hätten. Daraus folgten eine stetige Abnahme der Qualität und eine Verschärfung der Ausbeutung. Heute sind die Berliner Schulflure und Toiletten deshalb oft versifft. Das Bündnis, das aus dem Bürgerbegehren »Schule in Not« und den Gewerkschaften Verdi und GEW besteht, fordert ein klares Vorgehen bei der politischen Umsetzung.

Im Koalitionsvertrag des Berliner Senats aus SPD, Grünen und Linkspartei wurde aufgenommen, 2023 mit der Rekommunalisierung in drei Bezirken zu beginnen. Ein konkreter Starttermin steht jedoch bis heute nicht fest. Die Planungsphase wird immer länger, die Frustration im Bündnis steigt. Der Senat habe zwar eine AG gegründet, doch deren Arbeit stocke. Das Hauptproblem scheint die Finanzierung. Während die Bezirke hier fragend auf den Senat schauen, antwortet der zuständige Senator Daniel Wesener (Bündnis 90/Die Grünen), dass sie bereits geklärt sei. Dieses »Behördenpingpong« sei eine »Strategie zur Verhinderung«, kritisierte Jörg Tetzner vom Verein »Schulen in Not« am Mittwoch auf der Pressekonferenz.

»Der schlechte Zustand unserer Schulen zeigt, welchen Stellenwert Bildung in unserer Gesellschaft hat«, merkte Laura Pinnig an, Vertreterin der GEW und selbst Lehrerin. Schülerinnen und Schüler könnten sich im Unterricht nicht mehr konzentrieren, weil sie nicht auf die dreckigen Toiletten gingen. Sie müssten auf schmutzigen Böden arbeiten und spielen, klagte sie. Auch die Lehrkräfte bemängeln die Missstände bei der Reinigung von Schulen. In der Not greifen Pädagogen oft selber zum Lappen. Ein attraktiver Arbeitsplatz wäre förderlich für das Anwerben von neuen Lehrkräften in Zeiten des Fachkräftemangels, so Pinning weiter. Gleichzeitig zeige die neu eingeführte Reinigung tagsüber, dass eine Begegnung von Kindern und Putzkräften helfe, das Bewusstsein der jungen Menschen für Sauberkeit zu steigern. Wertschätzung und Kommunikation würden für eine bessere Gesamtatmosphäre sorgen.

Die sogenannte Tagesreinigung wurde während der Coronapandemie eingeführt. Sie bietet unter den gegebenen Umständen nicht für alle Vorteile, sondern stellt für Reinigungskräfte eine zusätzliche Belastung dar. Unter der Privatisierung der Schulreinigung leiden besonders diese Beschäftigten. Viele befänden sich in einer prekären Situation, erklärte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Katja Boll am Mittwoch. Die Putzkräfte ackerten unter schlechten Bedingungen, hohem Druck und für wenig Geld. Teilweise müssten sie sich aus Zeitgründen zwischen dem Putzen von Toiletten und Klassenräumen entscheiden. Das Personal muss eine absurde Zahl von Quadratmetern innerhalb kürzester Zeiträume abarbeiten. Es kommt vor, dass Beschäftigte während der Ferien gefeuert und zu Beginn des neuen Schuljahres wieder eingestellt werden. Gearbeitet wird nachmittags, nachts und neuerdings manchmal noch vormittags. Geregelte Arbeitsverhältnisse für die Reinigungskräfte sind überfällig, resümierte Boll.

Das Bündnis wünscht sich, mehr in die Entscheidungen eingebunden zu werden. Die Möglichkeiten sind da. Einem von »Verdi entwickelten Tool« werde aber kaum Aufmerksamkeit geschenkt, beklagt das Bündnis, auf die »Fachkompetenz Ehrenamtlicher« werde gepfiffen. Das Basisszenario bleibe »Selbstbeschäftigung seitens Bedenkenträgern, Respektlosigkeit gegenüber demokratischen Entscheidungen in den Bezirken und das Aussitzen eines überfälligen Prozesses«. 2019 wurden 25.000 Unterschriften gesammelt, diese würden nun einfach ignoriert. Das Bündnis fordert einen »konkreten und kurzfristigen Zeitplan«, um Klarheit über den Stand der Dinge zu schaffen. Denn: »25.000 Unterschriften in Berlin für die Rekommunalisierung sind nicht für die Mülltonne!«