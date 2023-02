Nachschlag: Dunkle Geheimnisse

Benoît Linder/SWR Die Toten lässt man am besten in der Erde ruhen: Die Ermittler Tobler (r.) und Berg im Fernsehkrimi »Unten im Tal«

Handwerklich war das nicht schlecht. Da wurde der Verdacht mal auf den einen, dann wieder auf jemand anders gelenkt, und erst am Ende kam die Auflösung, dass das alles Irreführungen und falsche Spuren waren und sich hinter den rätselhaften Todes- und Mordfällen »Unten im Tal« ein dunkles Familiengeheimnis verbarg. Überhaupt lässt sich aus Krimis mitunter vieles lernen. Etwa, dass das Wichtigste immer wieder ganz offen zutage liegt, so deutlich und unübersehbar, dass es gerade deswegen kaum jemand wahrnimmt. Zum Beispiel bei der Berlin-Wahl, dem Hauptthema im Fernsehen am Sonntag abend. Woher kam das Chaos im ersten Urnengang? Waren das Zufälle, bloßes Versagen? Oder könnte es sein, dass da doch an irgendeinem Punkt irgend jemand nachgeholfen hat – mit dem Ziel, den Volksentscheid »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« auszubremsen? Denn so ist es bisher geschehen. Aber das wäre natürlich nichts weiter als eine Verschwörungstheorie, so finster wie der Schwarzwald im »Tatort«. (jt)