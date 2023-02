Augen zum Schauen

Georges Adéagbo / VG Bild-Kunst, Bonn 2022; Foto: Stephan Köhler Vorbereitung der Hamburger Ausstellung in Cotonou, Benin: Im Auftrag von Georges Adéagbo überträgt der Illustrator Benoît Adanhoumè Ernst Barlachs »Russisches Liebespaar« auf Leinwand (27.7.2022)

Karsten Müller spricht von einem Glücksfall für ein Museum, wenn es dem Werk eines einzelnen Künstlers verpflichtet ist. Man kann dem Leiter des Hamburger Ernst-Barlach-Hauses nur zustimmen. Anlässlich des 80. Geburtstages von Georges Adéagbo (am 23.4.1942) hat das Museum dem Künstler freie Hand gewährt. Es hat ihm ermöglicht, das Museum nach seinen Vorstellungen umzugestalten und mit eigenen Arbeiten in die Barlach-Ausstellung zu intervenieren. So wird der kunsthistorisch geprägte Ort zum Teil einer Installation, in der die Arbeiten Ernst Barlachs ganz selbstverständlich mit Alltagsgegenständen und außereuropäischer Kunst konfrontiert werden.

Entstanden ist so eine Ausstellung, die erfrischt, weil sie das Œeuvre des 1938 verstorbenen Expressionisten Barlach nicht aktualisieren will oder angestrengt versucht, Bezüge zur Gegenwart herzustellen. Die ergeben sich in der Bearbeitung durch Adéagbo von allein. Lustvoll, ja ungehemmt eignet sich der in Benin geborene, seit Jahrzehnten zwischen Cotonou und Hamburg pendelnde Künstler die Arbeiten Barlachs an, bindet sie in seine Assemblagen ein, ergänzt sie um Gegenstände, die seiner eigenen Sammlung entstammen. »Barlach wird zum Material, ebenso wie die Flohmarktartikel«, beschreibt es Müller. Abschätzig gemeint ist es nicht, im Gegenteil: Das Barlach-Haus sei weder ein Mausoleum noch eine »Heiligsprechungsanstalt«, es lebe von der künstlerischen Auseinandersetzung.

So finden sich neben den 50 Skulpturen und Zeichnungen aus der Hand Barlachs in der Ausstellung nun seltsam antiquierte Bücher wie »Köhler’s schädliche Vogelarten« und Schallplatten wie Hannes Waders »Plattdeutsche Lieder«, aber auch Gemälde von Benoît Adanhournè. Adéagbo hatte den Beniner Schildermaler beauftragt, anhand von Fotografien acht Barlach-Skulpturen in Bilder zu übersetzen und weitere großformatige Leinwände zu gestalten. Ergänzt sind sie um die Texte Adéagbos. »Man hat seine Augen nicht dazu, sich ins Bett zu legen und zu schlafen, man hat seine Augen zum Schauen und Sehen« ist eines dieser Gemälde überschrieben.

Am sprechendsten aber die Geste, wenn Adéagbo dem auratisch präsentierten »Fries der Lauschenden« eine der neun Barlach-Eichenskulpturen entnimmt, die Figur auf den Boden stellt und neben sie eine westafrikanische Maske und einen Band zur Fußball-WM 2006 plaziert. Museumsleiter Müller gesteht ein, dass dieses gleichwertige Nebeneinander von Kunst und Trivialem zunächst befremden könne, dass es aber dazu führe, Stillstände in der Barlach-Rezeption aufzubrechen und die Vielstimmigkeit des Künstlers sichtbar zu machen. Während Barlach in der DDR durch Bertolt Brechts liebevolle Rezeption geadelt worden sei, habe er in der BRD als der christliche Bildhauer und »Andachtsbildlieferant« gegolten, wogegen sich der Künstler selbst zeitlebens gewehrt habe.

In der Kontextualisierung Adéagbos tauchen nun andere Themen auf. Etwa Barlachs Reise in das südliche Russland im Sommer 1906. Denn neben den Bronzeguss »Russische Bettlerin II« plaziert Adéagbo einen aktuellen Zeitungsartikel zum Krieg in der Ukraine und deutet so, gewollt oder ungewollt, darauf, dass Barlachs Russlandreise nach Kiew, Charkow oder Donezk nur elf Jahre später eine Reise in die Ukrainische Volksrepublik bedeutet hätte. Die Erfahrungen, die Barlach dort machte, das Treffen auf Bettler, Tagelöhner und Trinker, prägten seine Handschrift dauerhaft.

Dass sich gerade Adéagbo mit dem Werk Barlachs auseinandersetzt, ist dessen dauerhaftem Interesse an dem norddeutschen Künstler geschuldet. 2015 sei, so Museumsleiter Müller, ihm erstmals aufgefallen, dass Adéagbo in seinen Installationen Barlach-Bezüge einarbeitete. 2020 habe er eine Publikation des Museums durch eigene Texte ergänzt und so in ein Künstlerbuch verwandelt. »Offensichtlich gab es da ein ernsthaftes Interesse«, begründet Müller die Einladung Adéagbos. Gleichwohl erfüllt der westafrikanische Künstler keine vorgegebene Rolle. Georges Adéagbo ist hier nicht Vertreter einer postkolonialen Welt, der das Museum in der historischen Kolonialmetropole Hamburg einmal ordentlich dekolonisieren soll. Die koloniale Vergangenheit und andauernde postkoloniale Strukturen sind durchaus Thema in Adéagbos Zusammenfügungen, aber nicht vordergründig, sondern eingebettet. Und doch konterkarieren sie die beliebte Hafen­romantik, indem sie andeuten, dass das Kaiserreich als Kolonialmacht ohne die Rolle Hamburgs nicht vorstellbar gewesen wäre.