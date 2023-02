Tot oder lebendig?

Maurice Korbel Kein großes Theater, aber ein großartiger Abend: Gerhard Polt (l.) und Ensemble

Es gibt bereits Applaus, als Gerhard Polt die Bühne betritt. Der Kabarettist, ein großer Mann mit ergrautem Haar, verkörpert ein Bayern, das man einfach lieben muss. Ein Bayern der Wirtshäuser, in dem sich Menschenkenntnis und Witz die Hand reichen. Ein Bayern der einfachen Leute, die ihr Herz am rechten Fleck haben. Ein Bayern der anarchischen Lebensfreude, die sich von den Herrschenden nicht irre machen lässt und ihnen die kalte Schulter zeigt. Dass dieses Bayern zwar charmant, aber auch nicht ohne Abgründe ist, hat Polt in seinem Büchlein »Ohä! Kleine Wiesn- und Heimatkunde« geschildert.

Polt ist in München und Umgebung eine Art Superstar. Seit über 40 Jahren steht er auf der Bühne, oft gemeinsam mit den Well-Brüdern, die sich früher Biermösl Blosn nannten. Gemeinsam ziehen sie durch die Wirtshäuser, in deren Hinterzimmern sie ihr Programm aufführen. Polt, der vergangenes Jahr seinen 80. Geburtstag feierte, wird in den 80er Jahren mit seiner TV-Reihe »Fast wia im richtigen Leben« bundesweit bekannt. An seinem bayerischen Idiom hält er fest, es macht ihn unverwechselbar.

Es folgen Kinofilme wie »Man spricht deutsh« und »Kehraus«. Mit »Und Äktschn!« veralberte Polt den echtheitslechzenden Umgang mit Hitler und den Nazis im deutschen Kino. Der Hobbycineast, der in seiner Garage filmen will, wie »der Führer« wirklich war, ist die Parodie einfühlungsgeiler Streifen wie »Der Untergang«. Polt wirft immer wieder schonungslose Blicke auf die Obsessionen der teutonischen Stämme, Blicke, die heilsamer sind als die Sonntagspredigten, die mit der »Verantwortung für die deutsche Geschichte« im Gepäck zum nächsten Feldzug gen Osten aufbrechen wollen.

Viele wunderten sich, als Polt einen offenen Brief an die Bundesregierung unterzeichnete, in dem gefordert wurde, auf Waffenlieferungen in die ­Ukraine zu verzichten. Als Petitionszeichner war Polt zuvor nie aufgefallen. Doch der Kabarettist ist überzeugt, dass es nicht noch mehr Waffen im Krieg braucht. Es erschreckt ihn, wie in Deutschland die Rufe nach militärischen Siegen lauter werden, wie aus zahmen Feuilletonisten plötzlich aufgekratzte Kriegstreiber werden. Und wie die, die in den fanatischen Chor à la »Free the Leos!« nicht einstimmen wollen, öffentlich verhetzt werden. Polt bekommt das ab. Wenn es ihn juckt, zeigt er es nicht.

Das Publikum in den Münchner Kammerspielen zeigt sich – trotzdem oder gerade deswegen – zugewandt. Immer wieder wird Polts »A scheene Leich« von Szenenapplaus unterbrochen. Es ist ein Abend über das Geschäft mit dem Alter und dem Sterben. Ein gerissener Bestattungsunternehmer investiert in Alten- und Pflegeheime, ganz im Sinne der besseren Kundenbindung. Kann man aus den Alten mehr Geld rauspressen, wenn sie gerade noch leben oder schon tot sind? Polt fragt, wie diese Gesellschaft mit den Menschen umgeht, die als Arbeitskraft nicht mehr zu vernutzen sind. Seine Antwort: sehr schlecht.

Polt wohnt am Schliersee, eine idyllische Gegend. Dort befindet sich auch eine als »Seniorenresidenz« bezeichnete, berüchtigte Verwahranstalt, die wegen der krassen Verwahrlosung ihrer Insassen staatlicherseits geschlossen wurde. Von dem Staat, der das Geschäft mit den Alten möglich macht und börsennotierte Unternehmen mit hohen Renditeerwartungen auf Wehrlose und Hilfsbedürftige loslässt. Niedrige Löhne und Renten treiben die Menschen in die Arme dieser Konzerne, die Familie schafft es nicht. Polt bringt das auf die Bühne, er verschweigt nichts.

»A scheene Leich« ist in Bayern ein Fest zum Begräbnis, in dem der Tote und das Leben gefeiert werden. Die Well-Brüder, die bereits als Kinder auf Beerdigungen gespielt haben, steuern ihre schwarzhumorigen Lieder bei, in denen die Toten wünschen, lieber im Wirtshaus als auf dem Friedhof begraben zu werden – wegen der besseren Bierversorgung. Die alten Rituale verschwinden, die Menschen werden vereinzelt und ihr sozialer Zusammenhang zerstört. An die Stelle tritt das nüchterne Profitkalkül. Es sieht bitter aus.

Es ist vielleicht kein großes Theater, aber ein großartiger Abend, den Polt mit »A scheene Leich« zeigt. Die feinen Beobachtungen voller Wärme und Melancholie werden zur Anklage einer Welt, in der jedes menschliche Maß verloren ist. Polt rettet an der Tradition, am Überlieferten, das Humane. Er ist kein Traditionalist, sondern Moralist im besten Sinne. Es gibt Falsches, Abschaffens- und Verdammenswertes. Und es gibt Dinge, über die man bei einem frisch gezapften Bier reden kann: das Leben, den Tod und das Altern.

Es ist ein Abend, so wahr und unprätentiös wie ein guter Wirtshausabend. Vom Münchner Publikum wird er euphorisch gefeiert. Die Vorstellungen bis Ende März sind fast alle ausverkauft. Und das an den Kammerspielen, die sich sonst dem »International Style« eines seelen- und gedankenlosen Performancetheaters verschrieben haben, das sich zwar virtuos selbst bespiegelt, aber zur gesellschaftlichen Wirklichkeit selten mehr als Phrasen hervorbringt, die weder Kapital noch Krieg in die Parade fahren. Gerhard Polt hingegen schöpft aus der Tiefe der Erfahrung.