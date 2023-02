Terroristen blockieren Hilfe

REUTERS/Khalil Ashawi Nur noch Trümmer: Die von Al-Qaida-Kräften gehaltene Stadt Dschandaris im Norden Syriens (11.2.2023)

Es war ein Paradebeispiel für den Missbrauch humanitärer Hilfe zu politischen Zwecken: Wie ein UN-Sprecher bestätigte, stoppte am Wochenende die Al-Qaida-nahe Miliz Haiat Tahrir Al-Scham (HTS), die gemeinsam mit anderen terroristischen Gruppen die nordsyrische Stadt Idlib kontrolliert, einen Hilfstransport des Syrischen Roten Halbmonds für die Opfer des schweren Erdbebens der vergangenen Woche, deren Zahl nach Schätzung der WHO noch auf 50.000 steigen wird. »Wir können nicht zulassen, dass das Regime Vorteile aus der Situation zieht und zeigt, dass es hilft«, so ein HTS-Sprecher ganz unverblümt gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Er verwies darauf, dass die Türkei alle Straßen geöffnet habe, damit Hilfen von dort auch über andere Grenzübergänge als Bab Al-Hawa nach Idlib gelangen könnten, – man brauche also die Unterstützung aus Damaskus nicht.

Solch eine eigenmächtige Entscheidung Ankaras wäre allerdings ein Verstoß gegen den im UN-Sicherheitsrat ausgehandelten Status quo. Moskau und Damaskus pochen im Einklang mit dem Völkerrecht darauf, dass humanitäre Hilfsgüter im Land nur in Absprache mit der syrischen Regierung verteilt werden dürfen. Die Regierenden der westlichen Industrienationen aber, die Hilfsleistungen seit Beginn des Syrien-Kriegs 2011 für politische Interessen einsetzen, verweigern sich einer Kooperation. Als Kompromiss wird alle sechs Monate die Genehmigung für Bab Al-Hawa verlängert. Jetzt allerdings soll der syrische Präsident seine Bereitschaft angedeutet haben, »zusätzliche grenzüberschreitende Zugangspunkte für diesen Notfall in Betracht zu ziehen«, so WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Sonntag. Direkt nach dem Erdbeben hatten Damaskus und der Syrische Rote Halbmond bereits deutlich gemacht, dass man alle betroffenen Regionen Syriens versorge, sofern Zugang gewährt werde.

In Idlib waren die ersten UN-Hilfen erst drei Tage nach dem Erdbeben, das auch die Straße zum Grenzübergang Bab Al-Hawa beschädigt hat, angekommen. Der von den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgehandelte Hilfstransport des Roten Halbmonds wurde von der Bevölkerung dringend gebraucht. Das gilt, obwohl Idlib in den vergangenen Jahren durch die »internationale Gemeinschaft« weit besser ausgestattet war als unter Kontrolle der Regierung stehende Gebiete. Zudem sind Hilfen in Millionenhöhe an zwielichtige NGOs gegangen, die Spendengelder veruntreuten oder einseitig verteilten, oder an die »Weißhelme«, die an fingierten Giftgasangriffen beteiligt waren und denen unter anderem Organhandel vorgeworfen wird. Nach Angaben von Außenamtssprecherin Andrea Sasse hat allein Berlin die »Weißhelme« seit 2016 mit 33 Millionen Euro subventioniert. Sie machte auf der Bundespressekonferenz vom 9. Februar

deutlich, wohin die jetzt für Syrien zusätzlich bereitgestellten 26 Millionen Euro fließen: Allein 20 Millionen werden dem Cross-Border-Mechanismus zugewiesen, gehen also größtenteils in Gebiete, die unter der Kontrolle von Terrorgruppen stehen. Eine Million geht an die Organisation Malteser International, mit fünf Millionen wird der Syria Humanitarian Fund bedacht, und nur jeweils 250.000 Euro gibt die Bundesregierung an den Türkischen und den Syrischen Roten Halbmond, fließen beim letzteren also in Regierungsgebiet.

Mit Blick auf die fatalen Auswirkungen der Syrien-Sanktionen sprach Sasse von einem »Narrativ«. Dass die Finanzsanktionen Ausnahmeregeln für humanitäre Güter nutzlos machen, sagte sie freilich nicht, obwohl zahlreiche Experten, darunter vergangene Woche auch der Leiter für internationale Zusammenarbeit des DRK, darauf hingewiesen haben. Wie sehr die Sanktionen humanitäre Hilfe behindern, gab indes die US-Regierung implizit zu. Nur so lässt sich die am 9. Februar vom Finanzministerium in Washington erteilte Syrien-Generallizenz 23 interpretieren, mit der für 180 Tage alle für Erdbebenhilfe zweckgebundenen Transaktionen nach Syrien erlaubt werden – damit, so Finanzminister Wally Adeymo, »die US-Sanktionen in Syrien den lebensrettenden Bemühungen für das syrische Volk nicht im Wege stehen«.