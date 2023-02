»Grüner« Stunk

IMAGO/Jochen Tack Mast, Gondel und Rotoren: Windpark in Bad Wünnenberg bekommt Zubau (20.9.2022)

Familienkrach, so wirkt es zumindest: Umweltschutzverbände kabbeln mit »grünen« Ministern um Folgen des Ausbaus von Windkraft. In der Schusslinie stehen Bundesklimaminister Robert Habeck und dessen Kabinettskollegin, Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Denn: mit dem am 1. Februar in Kraft getretenen »Wind-an-Land-Gesetz« samt novelliertem Bundesnaturschutzgesetz und beschlossener EU-Notfallverordnung für flinken Zubau regenerativer Energiequellen würden Standards beim Artenschutz aufgeweicht. Bei fast jedem Bauprojekt gebe es hierzulande »ein Vollzugs- und Erfolgsproblem«, sagte Magnus Wessel, Leiter Naturschutzpolitik beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), am Montag zu jW. Und es dürfte schlimmer werden.

Was will das Kabinettsduo Habeck/Lemke? Bis Ende 2023 müssen die Bundesländer zwei Prozent der Bundesfläche für Windkraftanlagen ausweisen. Aktuell sind es 0,8 Prozent. Anders in Ziffern ausgedrückt: Die Stromerzeugung aus Windenergie soll von 58 Gigawatt auf 115 Gigawatt steigen. Eine ambitionierte Vorgabe, die mittels beschleunigter Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie schneller bereitgestellter Flächen gewährleistet werden soll. Eine Eile, die »im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient«, hatte das Bundeskabinett kürzlich erklärt. Das hat Folgen.

Betreiber können sich nun – zunächst auf 18 Monate befristet – ohne Prüfung auf Umweltverträglichkeit und Artenschutz behördlicherseits Windparks genehmigen lassen. »Koste es, was es wolle«, monierte der Präsident des Naturschutzbundes (Nabu), Jörg-Andreas Krüger, in der Wochenendausgabe der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Selbst in Landschaftsschutzgebieten – und das alles unter tatkräftiger Mitwirkung »grüner« Ministerien, so Krüger weiter. Vorwürfe, die bereits vor Wochen seitens Ökoaktivisten erhoben worden waren. Lemke erwiderte: »Wir bringen zwei Ziele zusammen«, meinte die Umweltministerin jüngst. Straffere, rechtssichere Verfahren für den Windenergieausbau unter Beibehaltung hoher ökologischer Schutzstandards und Schaffung eines neuen Artenhilfsprogramms. Habeck sekundierte. Die Gesetzesinitiativen seien ein notwendiger »Windausbaubeschleuniger«, ferner werde damit eine »Verhinderungsplanung« ausgeschlossen. Dafür gibt es höflichen Beifall.

Aus Branchenkreisen etwa. Der Vorstoß der Ampelkoalition sei wichtig und zu begrüßen, erklärte Hermann Albers am vergangenen Freitag in einer Mitteilung. Der Präsident des Bundesverbands Windenergie (BWE) wünscht sich indes mehr »Pragmatismus und Tempo« bei neuen Windrädern. Verfahrensvorbild: LNG-Terminals. Dennoch, verschlankte Genehmigungsverfahren lösen beim Geschäftsführer des Bundesverbands Windparkbetreiber Offshore, Stefan Thimm, bereits jetzt eines aus: »Freude«. Einige Stolperfallen beim Ausbau dürften bleiben. Das größte Risiko sei die Flächenbereitstellung durch die Länder, sagte Dirk Sudhaus von der »Fachagentur Windenergie an Land« am Montag im jW-Gespräch. Diese seien dazu zwar verpflichtet, die Frist laufe aber bis Ende 2027. Sudhaus mahnte: »Wenn sich alle Regionen so viel Zeit lassen, bleiben der Industrie nur zwei Jahre zum Umsetzen der Projekte und für das Erreichen der Klimaziele 2030.« Zu knapp. Denn bis dahin soll der Anteil der »Erneuerbaren« am hiesigen Strommix 80 Prozent betragen. So will es die Bundesregierung.

Davon unabhängig: Der Grundkonflikt ist ein anderer – Natur- und Artenschutz gegen Klimaschutz auszuspielen, betonte Krüger vom Nabu. Lothar Schulze, Vorstandsvorsitzender des Wirtschaftsverbands Windkraftwerke, meinte hingegen am Montag auf jW-Nachfrage, dass ein »echter Konflikt« nicht bestehe. Zumal, wenn geeignete Flächen für Windräder ausgewählt würden. Ja, wenn … Wichtig ist Krüger auch das: Es seien nicht bedrohte Tierarten, die den Ausbau der Windkraft verzögerten. Zuständige Behörden hätten den Genehmigungsstau verursacht, hinzu kämen Lieferprobleme von Windradherstellern. Das sieht Wessel vom BUND ähnlich. Politiker sollten nicht das Klischee vom »Ausbauverhinderer Naturschutz« bedienen. Auch »Grüne« am Kabinettstisch nicht.