Hardliner sammelt Truppen

Jörg Carstensen/dpa »Kick-off« der NATO-Tagung: »Siko«-Chef Christoph Heusgen (r.) neben Olga Stefanischina, ukrainische Vizeministerpräsidentin (Berlin, 13.2.2023)

Der Kampf um die alte, vom Westen dominierte Weltordnung: Das ist der wahre Schwerpunkt der diesjährigen Münchner »Sicherheitskonferenz«, die am Wochenende in der bayerischen Landeshauptstadt stattfindet. Auf der Oberfläche dominiert thematisch der Ukraine-Krieg die Veranstaltung, wie bei der Vorstellung des Programms am Montag in Berlin deutlich wurde. So wird weiterhin um militärische Unterstützung für das Land geworben. Wie der neue Vorsitzende der Konferenz, Christoph Heusgen, erklärt, wünschten sich viele Regierungen mehr deutsche »Führung« bei den Hilfen für Kiew.

Auf der Zusammenkunft soll nach Heusgen auch über Mittel und Wege diskutiert werden, Kriegsverbrechen sowie vor allem das »Verbrechen der Aggression«, also das Führen eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges, zu bestrafen. An dem Treffen teilnehmen wird zu diesem Zweck der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, der britische Anwalt Karim Khan. Im Blick ist dabei freilich nur der Ukraine-Krieg, nicht die Kriege gegen Jugoslawien (1999), Irak (2003) oder Libyen (2011).

Der Ukraine-Krieg ist allerdings laut Heusgen lediglich Ausdruck eines tiefer liegenden Ringens der Großmächte. Er sei »nur der dreisteste Angriff auf die regelbasierte Ordnung«, wie es der Konferenzleiter im Vorwort zum diesjährigen »Munich Security Report« formuliert, einer Begleitbroschüre zu der Veranstaltung. »Angegriffen« werde jene – vom Westen dominierte – »Ordnung« aber auch von anderen, insbesondere von China. Für Heusgen ist die Volksrepublik der langfristig gefährlichste »Angreifer«. Für den Versuch, die westliche Dominanz zu brechen, nutzt die Konferenzbroschüre die Bezeichnung »autoritärer Revisionismus«, um diesem den Kampf für eine Fortdauer der westlichen Weltherrschaft als harmlosen Einsatz für »liberale Demokratie« entgegensetzen zu können. Die Terminologie beginnt inzwischen die Berichterstattung über die Konferenz in den Leitmedien zu prägen.

Besonderes Gewicht legen die Organisatoren der Konferenz dabei auf den globalen Süden. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass ein Jahr nach Kriegsbeginn immer noch drei Viertel aller Staaten weltweit – ebenjener globale Süden – den westlichen Wirtschaftskrieg gegen Russland und die Aufrüstung der Ukraine dezidiert nicht unterstützen, während es Russland und vor allem auch China gelingt, ihren Einfluss in Afrika, Asien und Lateinamerika noch auszuweiten. Es sei höchste Zeit, dem globalen Süden Angebote zu machen, um ihn aus seiner Kooperation insbesondere mit China zu lösen, heißt es im »Munich Security Report«. Entsprechende Initiativen sollen in München diskutiert werden.

Wie üblich wird die Konferenz auch in diesem Jahr von politischer Prominenz aus zahlreichen Staaten besucht. Erwartet werden rund 40 Staats- und Regierungschefs, darunter Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Polens Präsident Andrzej Duda und Bundeskanzler Olaf Scholz, sowie mehr als 90 Minister, darunter der Außenminister der Ukraine, Dmitro Kuleba. Die US-Delegation wird von Vizepräsidentin Kamala Harris angeführt; ihr sollen ein Drittel der US-Senatoren angehören – »eine Rekordbeteiligung«, erklären die Organisatoren. In München Station machen wird auch der Vorsitzende der außenpolitischen Kommission der Kommunistischen Partei Chinas, Ex-Außenminister Wang Yi, der sich auf einer Europareise befindet.

Gezielt nicht eingeladen wurden die Regierungen Russlands und Irans, die bisher immer in München vertreten waren, im russischen Fall freilich mit Ausnahme des vergangenen Jahres. Aus beiden Ländern werden statt dessen Regierungsgegner erwartet, so etwa der ehemalige Oligarch Michail Chodorkowski und Ex-Schachweltmeister Garri Kasparow. Sie können der Verleihung des Ewald-von-Kleist-Preises 2023 an Finnland und Schweden beiwohnen. Der Preis, benannt nach dem Gründer der Konferenz, wird an Personen und Institutionen verliehen, »die sich in besonderer Weise für Frieden und Konfliktbewältigung eingesetzt haben«. Erhalten haben ihn bisher etwa der US-Hardliner John McCain und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Finnland und Schweden werden für die Entscheidung ausgezeichnet, der NATO beizutreten.

Die diesjährige »Sicherheitskonferenz« ist die erste, die von Christoph Heusgen geleitet wird, dem langjährigen außen- und sicherheitspolitischen Berater (2005 bis 2017) von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Heusgen hat sich in den vergangenen Wochen als Hardliner profiliert. So fordert er beispielsweise die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine und hat den russischen Überfall auf das Land erst am Montag wieder einen »Zivilisationsbruch« genannt. Der Begriff ist üblicherweise ausschließlich der Schoah, dem millionenfachen Massenmord an Jüdinnen und Juden während der Zeit des deutschen Faschismus, vorbehalten.