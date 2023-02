Spitzkohlgratin

»Was ist das?!« Im Mülleimer liegen völlig durcheinander Orangenschalen, Plastikverpackungen und Berliner Wahlwerbeflyer mit Glatzköpfen drauf. Das hat es noch nicht gegeben in der Plauener Kommune. »Müll soll man nicht trennen, der hat nur eine Silbe«, erklärt Udo lapidar. Ganz neue Töne. »Was kann die Natur dafür, dass die Grünen Panzer schicken?« frage ich in die Runde. Eisiges Schweigen. »Die Natur kann ’ne Menge dafür«, sagt Roswitha. »Sie hat diese Leute hervorgebracht.«

Das ist ein zynischer Standpunkt, und vielleicht ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um zu erzählen, was ich kürzlich gelesen habe: Manche Wohnungsunternehmen lassen die Restmülltonnen in den Höfen ihrer Mietshäuser von sogenannten Behältermanagern auf fehlerhafte Mülltrennung überprüfen. Wenn diese »Manager« dann von Hand nachsortieren müssen, legt der Vermieter die Kosten dafür auf die Betriebskosten um, die sich dadurch pro Mieter erhöhen. Und der BGH hat das abgesegnet. Ich bringe die Geschichte. Wieder eisiges Schweigen. »Ist auch egal«, winke ich ab. »Was soll’s? Die paar Euro. Wir lassen eben sortieren. Von Managern. Das leisten wir uns … tja …« – Udo unwirsch: »Hier bestehen sie darauf, dass man die Wurstpelle vom Plastikbecher trennt und in der Ukraine verballern sie demnächst Uran!« empört er sich. »Das ist so paradox wie, wie …«

Veganer Spitzkohl mit Schweine-Cabanossi

Backofen auf 200 °C vorheizen. 400 g festkochende Kartoffeln schälen und ca. 20 Minuten in Salzwasser weich kochen, abgießen. Würfeln und in die Auflaufform geben. Eine Zwiebel schälen und würfeln. Einen halben Kopf Spitzkohl putzen, Strunk entfernen und in Streifen schneiden. 150 g Cabanossi in Scheiben schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen und Cabanossiräder darin anbraten. Zwiebelwürfel und Spitzkohl dazugeben und ca. fünf Minuten mitbraten. Mit einem EL Mehl bestäuben und mit 50 ml Brühe ablöschen, dabei hin und wieder umrühren. 200 ml Sahne zugeben und mit etwas Muskat, Salz und Pfeffer würzen, ca. fünf Minuten zugedeckt köcheln lassen. Kohl über die Kartoffeln geben. 75 g Bergkäse reiben und über den Auflauf streuen. Im heißen Ofen das Ganze ca. 30 Minuten backen, bis der Käse goldbraun ist. Dazu Baguette und Weißwein reichen.

Weißwein? Die Entgiftung unserer Körperzellen von Alkohol, Politstress und Insektenkiller wird traditionell von Leber, Nieren und der Haut übernommen. Der Lebensmittelindustrie ist es indes gelungen, das Vertrauen in unsere fleißigen Organe zu stören, um uns »Detox-Smoothies« zu verkaufen. Nötig oder nicht – hier ein rosa Beispiel:

Rote-Bete-Smoothie

Eine rote Bete schälen, vierteln und in kochendem Wasser ca. 25 Minuten weich kochen. Eine halbe Avocado schälen und entkernen, zwei Stangen Sellerie und einen Apfel in Stücke schneiden. 200 g Erdbeeren putzen und eine Zitrone entsaften. Die rote Bete abgießen, in einem Sieb abtropfen lassen. Zutaten zusammen mit 240 ml Kokoswasser, einem EL Kokosöl und vier Eiswürfeln in einem Standmixer fein pürieren. Eventuell mit Honig oder Agavensirup süßen. Gegen Giftspritzen wie »MASZ« vom Volkssturm hilft das Getränk leider nicht.