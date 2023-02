Anno … 7. Woche

1918, 18. Februar: Deutsche Truppen beginnen eine neue Offensive an der Ostfront in Richtung Petrograd. Daraufhin erfolgt am 21. Februar der Aufruf der Sowjetregierung »Das sozialistische Vaterland ist in Gefahr!« Die neu aufgestellte Rote Armee erzielt ihre ersten Erfolge zwei Tage später bei Pskow und Narwa.

1938, 15. Februar: In Nazideutschland wird das »Pflichtjahr« für die weibliche Jugend bis zum Alter von 25 Jahren eingeführt. Frauen müssen aufgrund einer Anordnung Hermann Görings ab 1. März zunächst ein Jahr in der Land- oder Hauswirtschaft oder zwei Jahre im Gesundheitsdienst tätig sein, bevor sie eine normale Berufstätigkeit aufnehmen können.

1943, 14. Februar: Nach der Niederlage des deutschen Afrikakorps bei El Alamein beginnt die 21. Panzerdivision unter Erwin Rommel mit der Schlacht am Kasserinpass die letzte Offensive des ­Afrikafeldzuges der Deutschen Wehrmacht im Zweiten ­Weltkrieg.

1943, 18. Februar: Vor dem Hintergrund der sich verschlechternden militärischen Lage des Naziregimes hält Reichspropagandaminister Joseph Goebbels im Berliner Sportpalast eine Rede, in der er zur Intensivierung der Kriegswirtschaft aufruft. Berühmt berüchtigt ist Goebbels’ rhetorische Frage: »Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn – wenn nötig – totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können?«

1958, 14. Februar: Der Rapacki-Plan für eine ­atomwaffenfreie Zone in Mitteleuropa auf dem Gebiet von BRD, DDR, CSR und Polen wird in Form eines Memorandums und einer diplomatischen Note an die vier Großmächte und die interessierten europäischen Staaten übergeben. Der Plan wird am 18. Februar vom Außenministerium der USA und einen Tag später von der Regierung der BRD abgelehnt.

1968, 17.–18. Februar: Der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) organisiert im Audimax der TU Berlin den zweitägigen Internationalen Vietnam-Kongress. Als Hauptakteure gelten Rudi Dutschke und Karl Dietrich Wolff. Die Tagung endet mit einer Solidaritätserklärung mit der vietnamesischen FNL und der bis dahin größten deutschen Protestversammlung gegen den Vietnamkrieg mit 12.000 Teilnehmern.

2003, 15. Februar: Weltweit demonstrieren etwa neun Millionen Menschen gegen den bevorstehenden Irak-Krieg. Der später unter US-Führung von der »Koalition der Willigen« angezettelte Krieg ist der einzige der Geschichte, gegen den schon vor seinem Beginn Massenproteste stattfinden.