»Vor 90 Jahren: Hitler wurde an die Macht gehievt«. Vortrag mit Diskussion. Gesprochen wird über die 1932 gegründete »Antifaschistische Aktion« und über den BVG-Streik im November desselben Jahres. Sonnabend, 11.2., 15.30 Uhr. Ort: Jonasstr. 29, 12053 Berlin-Neukölln. Veranstalter: VVN/BdA

»Elsa Triolet: Schreiben war meine Freiheit, meine Herausforderung, mein Luxus«. Literarisch-musikalische Collage. Elsa Triolet, Jugendfreundin Majakowskis, Ehefrau und Muse des Dichters Aragon, Kulturvermittlerin zwischen Moskau und Paris, Russin jüdischer Herkunft. Sie engagierte sich in der Résistance gegen Besatzung und Faschismus und als Feministin in ihrem Leben und ihrem Werk. Mit Florence Hervé, Vorleserin Christiane Lemm, Chansonnier Mayo Velvo. Sonntag, 12.2., 11 Uhr. Ort: zakk, Fichtenstr. 40, Düsseldorf. Veranstalter: Heinrich Heine Salon e. V. und zakk

»Nottebrook fährt Straßenbahn«. Krimi mit Autor Bernd Dieter Schlange. Manipulation, Politik und Verkehrsplanung an Elbe und Tejo. Im zweiten Roman mit dem Steilshooper Ermittler Nottebrook geht es um eine neue Straßenbahn bei Lissabon und um die geplante U-Bahn nach Steilshoop und Bramfeld. Freitag, 17.2., 19.30 Uhr. Ort: Stadtteiltreff AGDAZ, Gropiusring 43 a, Hamburg. Veranstalter: AGDAZ

»AntiSIKO 2023 in München«. Sonnabend, 18.2., 13 Uhr: Auftaktkundgebung am Stachus. 14 Uhr Demonstration und gleichzeitig Protestkette. 15.30 Uhr: Abschlusskundgebung am Marienplatz. Veranstalter: Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz