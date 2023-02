Nachschlag: Guter Rat aus Erfahrung

IMAGO/Le Pictorium Ins Museum, auf den Schrott oder ab nach Kiew? Auf dem Gelände einer belgischen Rüstungsfirma rosten 500 ausgediente Panzer vor sich hin

Werden »Leopard«-Panzer in der ­Ukraine endlich das Kriegsglück wenden? Deutschlandfunk-Reporter Alexander Moritz hatte die geniale Idee, jemanden zu fragen, der sich in solchen Dingen auskennt, nämlich Joachim Höppner aus Dresden, einen ehemaligen Panzersoldaten der Wehrmacht. Er hatte Ende 1944 an der Ardennenoffensive teilgenommen und war dann im Osten in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten. Was Höpp­ner zu sagen hatte, dürfte Kriegstrommlern allerdings kaum gefallen: Er zeigte sich froh, in den Ardennen nur in der Versorgung eingesetzt gewesen zu sein, und malte die grausame Gefahr aus, die Panzer im Falle eines Treffers für ihre Besatzungen darstellen: nämlich darin lebendig zu verbrennen. Er sprach über das komplett zerstörte Kiew, dessen Anblick ihm das Herz gebrochen habe, und forderte als ehemals über­zeugter DDR-Bürger ein Ende aller Waffenlieferungen und sofortige Friedensverhandlungen. Manchmal reichen eben ein paar Minuten, um zu einem Thema alles Entscheidende zu sagen. (jt)