Treueeid

Zu jW vom 8.2.: »Künstler am Pranger«

(…) Einerseits wird ein Staat als engster Verbündeter unterstützt und mit Waffen beliefert, der laut UNO-Beschluss seit 50 Jahren fremde Territorien besetzt hält und völkerrechtswidrige Kriege führte. – In den besetzten Territorien fand nie eine Volksabstimmung darüber statt, ob die Palästinenser zu Israel gehören wollen. Das Ergebnis wäre ohnehin klar. – Andererseits wird ein anderer Staat (Russland) mit immer noch mehr Waffen bekämpft, weil er seit nur acht Jahren bzw. einem halben Jahr Gebiete des Nachbarstaates Ukraine eingegliedert hat, in denen die Menschen teils sogar in mehreren Volksabstimmungen ihre Zugehörigkeit zu Russland bekundeten. Dies ist nur ein Beispiel für die doppelten Standards. (…)

Der Oberbürgermeister von München ist immer ganz schnell mit Auftrittsverboten für Künstler, die Zweifel an diesem Lügengebäude äußern oder auch nur beharrlich schweigen wie Waleri Gergijew. Nein, ohne laut vernehmlichen Treueeid – zwar nicht mehr vor der Feldherrnhalle, aber in den Medien für die NATO-Politik – kann man in München und sonstwo in Deutschland nicht mehr auftreten. Nie zuvor erhielten französische, britische, US-amerikanische oder deutsche Künstler in München Auftrittsverbot, weil ihre Staaten sich an Kriegen beteiligten. Aber Eugen Jochum, der in Hamburg mit Hakenkreuzbinde Festkonzerte zum »Führergeburtstag« dirigiert hatte, war jahrelang gefeierter Chefdirigent beim Bayerischen Rundfunk. (…)

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude (Russland)

Grenzenlos

Zu jW vom 28./29.1.: »Kampagne gegen Klimaprotest«

Es war schon immer so: Wenn dem saturierten Bourgeois der Spiegel vor die Nase gehalten wird, reagiert er reflexartig voller Hass und Aggressivität wie ein tollwütiger Hund, weil er seine hässliche Fratze nicht als die seine zu akzeptieren vermag. Schon bei den Demonstrationen in den 1960er bis 1980er Jahren hat man uns wutentbrannt immer wieder entgegengeschleudert: »Dann geht doch rüber!« Aber die Klimakata­strophe ist allgegenwärtig und macht keinen Unterschied zwischen »hüben« und »drüben«. Um so heftiger sträubt sich der Spießer dagegen, seine chronische Mittäterschaft bei der Zerstörung des Planeten zu akzeptieren, denn damit müsste er ja seine Mitverantwortung für sein eigenes Tun und Unterlassen einräumen. Daher auch dieser unfassbare Hass gegen die mutigen und tapferen Aktivistinnen und Aktivisten der »Letzten Generation«.

Reinhard Hopp, Berlin

Umweltfrevler

Zu jW vom 18.1.: »Kampf geht weiter«

Wichtig und verdienstvoll ist, dass Wolfgang Pomrehn einen zentralen Akteur des »Bürgerkriegs« in NRW um Lützerath und bei der Nichteinhaltung der Pariser Klimaziele beim Namen nennt: den Innenminister von NRW, Herbert Reul (CDU). Der Stammtischkrawallbruder aus Leichlingen war schon während der gesamten Ära Laschet im Amt (…). Diese dunkle Zeit in NRW missbrauchte Reul, um die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte abzuschaffen – und verhöhnt heute Opfer der Polizeigewalt, die könnten ja Anzeigen erstatten! Weiter missbrauchte Reul die Ära Laschet, um das in NRW einst sehr rechtsstaatlich ausgleichende Polizei- und Ordnungsrecht durch ein diktaturkompatibles Polizeigesetz mit unklaren Rechtsbegriffen (»Gefährder«!) zu ersetzen, um ein Versammlungsrecht einzuführen, das die Organisation von Demonstrationen erheblich behindert und damit Verfassungsrecht antastet. Und unter Laschets Nachfolger Hendrik Wüst (CDU) machte Reul dreist weiter, obwohl er mit 70 Jahren längst pensioniert gehört – und die »Grünen« verstehen sich inzwischen ähnlich der FDP als Antibürgerrechtspartei, die solch einem CDU-Berserker auch noch die Stange halten! Nun also überzieht der Umweltfrevler Reul die Region Erkelenz, in der die Siedlung Lüzerath liegt, mit unbeschreiblichem Terror. (…)

Solange Reul meint, am Amt kleben zu müssen, sollten sich alle meine Mitbürgerinnen und Mitbürger in NRW schämen, diesen Skandal noch länger zu erdulden. Persönlich nutzte ich alle Landtagswahlen (2000 bis 2022), um gegen Reuls CDU zu stimmen. Das werden später alle sagen – wenn auch nicht alle ganz reinen Herzens.

Bernhard May, Solingen

Eigentumsfrage

Zu jW vom 7.1.: »Beschleunigungstrupp des Tages: AfD«

Dietmar Bartsch erklärte 2019 der Wirtschaftswoche, »die vulgär-marxistische These, dass der Faschismus die logische Folge des Kapitalismus sei, ist ­natürlich überholt«. Eine linke Führung, die zwischen Erscheinung und Wesen nicht mehr unterscheidet und Geschichte nicht mehr im Wesen erkennt – da bleibt nichts mehr als Menschenrechtsgefasel. Wie soll eine Linke dann wirklich Opposition sein, deren Verständnis von Demokratie und Diktatur nur bis dahin reicht, dass die DDR (…) ein Unrechtsstaat und einig Deutschland (…) ein Rechtsstaat sei. (…) Unwissend oder teils bewusst spielt die Führung von Die Linke denen in die Hände, die ihre elitäre Klassenstellung gesichert wissen wollen, und denen, die sich von nichts und niemandem mehr vertreten fühlen. An wachsenden Protesten der Bevölkerung lässt sich mehr ablesen, als es uns mit Schlagworten »Querdenker«, »Schwurbler«, »Verschwörer« vernebelt wird. Die Orientierungslosigkeit großer Teile der Bevölkerung, ihrer Artikulation, ist das nicht wesentlich auch Produkt dieser Linken-Führung? (…)

Wenn Linken die Nähe zur Rechten vorgeworfen wird, ist das nur Unvermögen einer klaren, eigenen Politik oder Ausdruck von Zerstrittenheit. (…) Am Eigentum rütteln Höcke und Co. nicht, was aber die entscheidende Frage ist. Wie sollen junge Generationen die Rechtsgefahr verstehen, wenn Rechte auch Frieden mit Russland fordern, (…) sich sozial geben oder Abhängigkeit von den USA kritisieren? Was leistet die Linke-Führung dabei? (…)

Roland Winkler, Aue