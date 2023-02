»Bei der Berufswahl hat die Bundeswehr nicht mitzureden«

Rene Traut/imago Die Bundeswehr wirbt auf der Videospielmesse Gamescom um Kanonenfutter (Köln, 21.8.2018)

Ein Bündnis von Friedensinitiativen fordert anlässlich des Red Hand Day – dem Internationalen Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten – an diesem Sonntag, das Rekrutierungsalter für den hiesigen Militärdienst auf 18 Jahre anzuheben und Bundeswehr-Werbung bei Minderjährigen zu verbieten. Wie ist die Situation in der BRD?

Fast jeder zehnte neu eingestellte Soldat oder Soldatin in Deutschland war 2022 minderjährig. Dass die Bundeswehr mit ihrer Rekrutierungspraxis gegen die Vorgaben der UN-Kinderschutzkonvention verstößt, kritisiert nicht nur die Friedensbewegung, sondern auch der UN-Kinderrechteausschuss. Wir rufen zusammen mit der Landesvertretung der Schülerinnen und Schüler in NRW, Pax Christi Essen und dem Bund für Soziale Verteidigung für Montag ab 15 Uhr zur Mahnwache vor der Landesgeschäftsstelle von Bündnis 90/Die Grünen in Düsseldorf auf.

Weshalb kreiden Sie diese Entwicklung den Grünen an?

Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung heißt es: »Ausbildung und Dienst an der Waffe bleiben volljährigen Soldatinnen und Soldaten vorbehalten.« Geschehen ist bislang aber nichts. Wir appellieren, hier endlich aktiv zu werden. In NRW sind die Grünen in Koalition mit der CDU für die hiesige Schulpolitik mitverantwortlich: Seit 2008 ermöglicht eine Kooperationsvereinbarung zwischen Bundeswehr und dem Bildungsministerium den Zugang von Militärs zu den Schulen.

Wie wirkt die Bundeswehr auf Jugendliche ein?

Wir kritisieren, dass das Militär überhaupt versucht, Jugendliche für das Soldatentum zu gewinnen. Mit dem Einsatz von Jugendoffizieren im Politik- und Sozialkundeunterricht übt die Bundeswehr politische Einflussnahme aus. Sie stellt die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik einseitig ohne eine Gegenposition dar und versucht, so Sympathien zu schaffen. Sogenannte Karriereberater bei Jobbörsen, Berufs- oder Informationstagen instruieren mitunter ganze Schulklassen. Dabei hat das Militär bei der Entscheidungsfindung für die Berufswahl nicht mitzureden. Die Tätigkeit bei der Bundeswehr ist kein Job wie jeder andere. Dargestellt werden muss, dass – egal ob jemand bei der Bundeswehr Elektriker, Pfleger oder Bürokraft werden will – dort zunächst mit dem Dienst an der Waffe beginnt und das Töten von Menschen lernt. Das darf keinesfalls verharmlosend als technische Herausforderung oder Abenteuer dargestellt werden.

Die öffentlichen Debatten werden von Aufrüstungsbefürwortern dominiert. Ändert sich seit dem ­Ukraine-Krieg die gesellschaftliche Positionierung zur Militarisierung grundlegend?

Beim Ausbruch des Krieges am 24. Februar 2022 gab es in der Bevölkerung stärkere Unterstützung von Waffenlieferungen, bei aktuelleren Umfragen wird das wieder kritischer gesehen. Weil deutlich wird, wie brutal dieser Krieg geführt wird, ist zu hoffen, dass die Begeisterung für Militär und Kriegführung weiter nachlässt.

Im Bundesverteidigungsministerium feierte man das kostenlose Bahnfahren in Uniform seit 1. Januar 2020 als Erfolg. Wie werten Sie das?

Das Ministerium beabsichtigte mit der Maßnahme, dass die Bundeswehr als Teil unserer Gesellschaft so besser sichtbar wird. Wir lehnen das genauso ab wie etwaige Landesveranstaltungen mit Volksfestcharakter, bei denen die Bundeswehr mit Panzern auftaucht. So soll die Akzeptanz von militärischen Konfliktlösungen verstärkt werden – finanziert von unseren Steuergeldern.

Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, bezeichnete jüngst die Aussetzung der Wehrpflicht als falsche Entscheidung. Kann die Friedensbewegung angesichts vielfältiger Anstrengungen, das Militär salonfähig zu machen, Zulauf erhalten?

Solange man wie Pistorius nur Versuchsballons startet, ist die Gegenbewegung noch verhalten. Viele junge Leute sind beim Red Hand Day am Sonntag aktiv, weil es sie direkt betrifft. Auf andere Themen der Friedensbewegung lässt sich das leider nicht übertragen. Wir müssen also den Druck auf der Straße erhöhen.