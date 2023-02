Konzern ohne Konzept

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Bereits 2020 wehrten sich Galeria-Beschäftigte verzweifelt gegen Kahlschlagpläne der Konzernspitze

Mehrfach gebeutelt sind die Beschäftigten von »Galeria Karstadt-Kaufhof« (GKK): Neben dem Insolvenzverfahren, das eine nicht bekannte Zahl an Filialschließungen beinhalten wird, stehen nun Tarifverhandlungen an. Ziel der Unternehmensleitung ist es, die Löhne zu drücken.

Bevor Vertreter der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und von GKK am Freitag zu den Tarifverhandlungen zusammenkamen, lagen die Positionen weit auseinander. »Im Vordergrund geplanter Maßnahmen sind lediglich Filialschließungen, Kostensenkungsprogramme und Personalabbau«, kritisierte Verdi-Verhandlungsführer Marcel Schäuble aus dem Landesbezirk Hessen die Absichten der insolventen Warenhauskette, die dem österreichischen Immobilienkonzern Signa von René Benko gehört. »Hinzu kommt, dass einerseits durch die Zurückhaltung der Schließungsliste mit den Ängsten der Menschen bei Galeria gespielt wird und sich andererseits abzeichnet, dass weitere und dauerhafte Einschnitte bei den Entgelten erfolgen sollen.« Tatsächlich hat GKK von November 2022 bis Ende Januar 2023 im »Schutzschirmverfahren« einen Insolvenzplan erarbeitet, der vom Amtsgericht Essen akzeptiert worden ist. Über Zahl und Lage der von Schließung betroffenen Filialen schweigen sich der für das Verfahren verantwortliche Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz und die GKK-Chefs hartnäckig aus. Für die noch rund 17.400 Beschäftigten sei das enorm belastend, so Verdi.

Dabei liegt die letzte Insolvenz, die ebenfalls als Schutzschirmverfahren begonnen hatte, erst 26 Monate zurück. Damals hätten die Mitarbeiter auf 5.500 Euro Jahreseinkommen verzichtet, so Schäuble, in dem Vertrauen, dass für die verbleibenden Standorte tragfähige Zukunftskonzepte umgesetzt würden. Nun sind nicht einmal mehr die derzeit 129 Standorte und die Arbeitsplätze sicher. »Immer neue Kürzungsrunden haben das Warenhaus nicht nachhaltig saniert. Im Gegenteil: Ein gutes Geschäftsmodell ist von ideenlosen Spitzenmanagern nicht weiterentwickelt, sondern seit Jahren kaputtgespart worden«, heißt es dazu in einem Flugblatt der Verdi-Bundesfachgruppe Einzelhandel.

Nötig seien nun ganz andere Schritte, darauf haben sich die Bundestarifkommissionen vor den Tarifverhandlungen verständigt: Sie fordern einen Anerkennungstarifvertrag auf der Grundlage der regionalen Flächentarifverträge, für Gewerkschaftsmitglieder einen Warengutschein über 750 Euro, einen Insolvenzschutz für Mehrarbeit und Vergütungsansprüche wie etwa tarifliche Altersvorsorgeleistungen sowie eine Zulage von monatlich 1.000 Euro für Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz verlieren, für die letzten drei Monate des Beschäftigungsverhältnisses.

Darüber hinaus verlangt die Gewerkschaft ein Zukunftskonzept, das das Online- mit dem Vor-Ort-Geschäft verknüpft. Dafür müsse investiert werden. »Beides sind Arbeitgeber und Eigentümer, die in Verantwortung für die Menschen und die Zukunft der Arbeitsplätze bei GKK stehen, bis heute schuldig geblieben«, heißt es im Flyer. Letztlich hänge von der Zukunft der Warenhäuser auch das Schicksal der Beschäftigten bei der Lebensmittelsparte »Galeria Markthalle« ab. Ein tragfähiges Konzept brauche »Kundenorientierung, gute Beratung und Service vor Ort. Zukunft geht nur mit Personal und Menschen, die für ihre Leistung tariflich bezahlt werden und über existenzsichernde Einkommen verfügen – bei GKK und Galeria Markthalle.« Den Beschäftigten zum wiederholten Mal in die Tasche zu greifen sei hingegen alles andere als ein Konzept.

Nach Eröffnung der Insolvenz soll es weniger Geld auf der Basis eines Sanierungstarifvertrages geben. Allerdings hatte das GKK-Management im vergangenen Oktober, noch vor Beantragung des Schutzschirmverfahrens, diesen Tarifvertrag selbst gekündigt. Nach Auffassung von Verdi stehe den Beschäftigten seitdem »das Entgelt nach den aktuell geltenden Flächentarifverträgen zu«. Während der Tarifverhandlungen, die am Freitag im Karstadt-Haus in Frankfurt am Main auf der Zeil stattfanden, gab es eine Unterstützungsaktion und Kundgebung der Bundestarifkommission. Die Verhandlungen endeten ergebnislos und sollen am 22. Februar fortgesetzt werden.