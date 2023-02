Abhängig gehalten

Wolfgang Kumm/dpa Leider immer noch aktuell: Protest zum »Equal Pay Day« am 18. März 2016 in Berlin

Frauen sind in Deutschland seltener als Männer durch ihre Erwerbsarbeit finanziell abgesichert. Diese ernüchternde Erkenntnis ist der Kern einer Studie, die das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung Ende Januar vorgelegt hat. Und dieser Fakt lässt sich nicht unter Hinweis auf vermeintliche frauentypische Berufe mit schlechter Bezahlung kleinreden, da sich der Effekt ebenso in frauenspezifischen Branchen gezeigt hat. Der WSI-Report »Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland in ausgewählten Branchen« macht rund ein Jahr nach einer vielbeachteten Analyse zum allgemeinen Stand der Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt (Februar 2022) deutlich, dass diese überall nur schleppend vorankommt – wenn überhaupt. Untersucht wurden Bereiche in der Produktion und in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Dienstleistungssektor, was den Sozial- und Gesundheitsbereich mit einschließt.

Demnach tragen Frauen ein deutlich größeres Risiko, trotz Vollzeitbeschäftigung nur ein Bruttoeinkommen von maximal 2.000 Euro zu erhalten. Der Erhebungszeitraum ist das Jahr 2021. Erst seit Oktober 2022 liegt der Mindestlohn mit zwölf Euro pro Stunde so hoch, dass er einen Bruttolohn von 2.080 Euro bei einer 40-Stunden-Woche garantiert. Auch wenn dies spätestens seit der anhaltend hohen Inflation nicht als existenzsichernd angesehen werden kann. Hinzu kommt, dass Frauen ohnehin häufiger maximal 20 Stunden pro Woche arbeiten oder sogar ausschließlich in einem sogenannten Minijob tätig sind als Männer. Sie können also wesentlich seltener ihren Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit sichern und sind entsprechend finanziell abhängig.

Bei den Faktoren Geld und Vollzeitbeschäftigung sind Männer demnach deutlich im Vorteil. Obwohl sozialversicherungspflichtig beschäftigte Frauen häufiger über einen Berufsabschluss als Männer verfügen und sich öfter in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis befinden. Dagegen müssen Frauen seltener zu atypischen Zeiten arbeiten, also beispielsweise nicht regelmäßig am Wochenende oder nachts. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind hier aber deutlich kleiner und kaum relevant.

Durch alle Branchen zieht sich eine geschlechterbezogene Lohnlücke, der sogenannte Gender-Pay-Gap. Bundesweit beträgt diese Lohnlücke durchschnittlich 18 Prozent, wobei in der Studie auffällt, dass die Streuung enorm ist und zwischen zwei Prozent in der Wasserver- und Abfallentsorgung bis hin zu 30 Prozent in der Kunst-, Unterhaltungs- und Erholungsindustrie liegt. Bemerkenswert ist auch, dass der Gender-Pay-Gap beispielsweise im Gesundheits- und Sozialwesen, einer Branche, in der mehrheitlich Frauen beschäftigt sind, mit 23 Prozent sogar über dem Durchschnitt liegt. Die Studie verbleibt hier in der Beschreibung und kann über die Gründe für die Gehaltsunterschiede von der Anlage her wenig Aufschluss geben.

Als politische Schlussfolgerung richten die Autorinnen und Autoren einen Appell an den Gesetzgeber, Betriebe zu verpflichten, Gleichstellungsstrategien verbindlich umzusetzen. Daraus lässt sich implizit ableiten, dass das Setzen auf Freiwilligkeit bei Konzernen und Einrichtungen an der Stelle als gescheitert angesehen werden kann. Besonders wichtig seien außerdem eine kontinuierliche Anhebung des Mindestlohns, da Frauen hier sehr stark betroffen seien, und neue Arbeitszeitmodelle, die sich am Lebenslauf orientierten. So ließen sich Arbeitsverhältnisse, die wie sehr kurze Teilzeit und ausschließliche Minijobs nicht existenzsichernd sind, zurückdrängen. Außerdem wird in der Studie hervorgehoben, dass mit einer geschlechtergerechten und existenzsichernden Verteilung der Erwerbsarbeit auch eine geschlechtergerechte Verteilung der unbezahlten Sorgearbeit einhergehen müsse.