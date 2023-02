75 Jahre Volksarmee

North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) via Reuters

Am Mittwoch abend (Ortszeit) hat die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) in der Hauptstadt Pyöngyang eine riesige Militärparade abgehalten. Anlass war das 75. Jubiläum der Gründung der Koreanischen Volksarmee am 8. Februar 1948. Staatschef Kim Jong Un war mit Frau und Tochter zu dem Spektakel erschienen, wie Agenturen hervorhoben. Bei der Schau seien »so viele Interkontinentalraketen wie nie zuvor« gezeigt worden, berichtete dpa. Die staatliche Agentur KCNA kommentierte am Donnerstag, dass die Raketen »die enorme atomare Schlagkraft der DVRK« demonstrierten. Ohne die USA beim Namen zu nennen, fügte KCNA an: »Atomwaffen gegen Atomwaffen und totale Konfrontation gegen totale Konfrontation!« Zuletzt hatten Washington und Seoul die Spannungen auf der Koreanischen Halbinsel durch verstärkte Manöver und Drohungen, auch die südkoreanische Armee mit Kernwaffen auszustatten, verschärft. (dpa/jW)