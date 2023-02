Druck von allen Seiten

Chigi Palace PressxOffice/IMAGO/ZUMA Wire Krisengipfel in Brüssel am 9. Februar

So disparat die Themen auch sind, mit denen sich der EU-Gipfel am Donnerstag beschäftigt hat – sie belegen gemeinsam doch eines: Das europäische Staatenkartell steht gewaltig unter Druck. Das zeigte bereits zu Gipfelbeginn der Auftritt des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, der wie immer mehr Waffen forderte. Inzwischen ist er bei Kampfjets angelangt. Ganz unabhängig davon, wie man den Ukraine-Krieg einordnet, wie man zu Russland steht: Der Krieg ist natürlich nicht der erste in Europa nach 1990, aber doch der erste, den eine global operierende Macht gegen einen Klientelstaat des Westens bzw. explizit gegen zentrale westliche Herrschaftsinteressen führt. Der Krieg hat die EU und ihre dominante Macht, die Bundesrepublik, in Osteuropa stark bedrängt. Will sie sich dort als Vormacht behaupten, anstatt einen neuen Ausgleich der Kräfteverhältnisse zu akzeptieren – Letzteres wäre natürlich wünschenswert –, dann muss sie kämpfen. Die Zeiten, in denen im Osten relative Ruhe herrschte und die EU sich mit anderem befassen konnte – sie sind vorbei.

Auf der Tagesordnung des EU-Gipfels fand sich am Donnerstag ein anderer Punkt, der offiziell mit Schlagworten wie Investitionen oder Industriepolitik umschrieben wurde. Dabei ging es um Ärger im Westen – an der transatlantischen Wirtschaftsfront. Dort haben die USA nicht nur China, sondern auch der EU den Kampf angesagt. Die Entscheidung, die Wirtschaft im wesentlichen in Richtung CO2-Neutralität umzubauen, ist im Kern gefallen. Nun kommt es darauf an, wer sich am schnellsten mit Erfolg in den neu entstehenden Branchen aufstellt. Washington klotzt dabei, investiert Hunderte Milliarden US-Dollar und will alles: »Made in America«, das ist unabdingbare Voraussetzung dafür, dass ein Produkt in den modernsten Sektoren der US-Wirtschaft eine Chance hat. Die Vereinigten Staaten werben damit Firmen auch aus Europa ab. Die EU könnte abgehängt werden. Wie setzt man sich erfolgreich gegen den wachsenden Druck aus Richtung Westen zur Wehr? Diese Frage bleibt Brüssel wohl genauso erhalten wie der Ukraine-Krieg.

Und während der Druck von außen aus allen Himmelsrichtungen wächst, zeigt sich: Die EU hat es versäumt, sich in Zeiten, in denen sie den Rücken noch relativ frei hatte, in ihrem Inneren angemessen auf die absehbaren Konflikte der Gegenwart vorzubereiten. Ein Beispiel: die Fluchtbewegungen. Im Grundsatz sind sich sogar alle Mitgliedstaaten einig, dass Flüchtlinge so weit wie möglich aus der EU herausgehalten werden sollen. Streit darüber, wie man dieses Ziel am besten erreicht, spaltet die EU aber seit Jahren, ach was: seit Jahrzehnten. Das ist nur ein Beispiel für zahlreiche Themenfelder, auf denen die Mitgliedstaaten sich gegenseitig erbittert bekämpfen. Ihre Chancen, ihren weltpolitischen Abstieg verhindern zu können, steigen dadurch nicht.