Tote in Kauf genommen

Suhaib Salem/REUTERS Trauer um die verstorbenen Angehörigen: Friedhof mit Erdbebenopfern in Maras (9.2.2023)

Man möchte meinen, es gibt keine besseren und schlechteren Zeitpunkte für Naturkatastrophen – und doch haben sich die Erdbeben in der Türkei vom Montag im denkbar schlechtesten Moment ereignet: Winter und Minustemperaturen sowie eine existenzbedrohende Wirtschaftskrise haben das Leid der einfachen Bevölkerung noch zusätzlich verschärft. Tag für Tag steigen die Opferzahlen um mehrere tausend an, am Donnerstag waren es bis jW-Redaktionsschluss 14.351 Tote allein in der Türkei. Mehr als 63.000 Menschen seien verletzt worden, teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad mit. Aus dem Nachbarland Syrien wurden mindestens 3.200 Tote gemeldet. Obgleich die Türkei in einem Erdbebengebiet liegt, waren die Behörden nicht auf eine solche Krise vorbereitet, denn Vorbereitung ist ein Fremdwort für die Regierungspartei AKP. Das hatte sie bereits während der großen Waldbrände im Sommer 2021 bewiesen, als dem Land Löschflugzeuge fehlten. Eine noch größere Katastrophe blieb dieses Mal lediglich aus, weil das im Bau befindliche Kernkraftwerk Akkuyu bei Mersin noch nicht fertiggestellt ist.

Kritik will Präsident Recep Tayyip Erdogan allerdings nicht dulden; ab Mittwoch abend wurde der Zugriff auf den Kurznachrichtendienst Twitter eingeschränkt. Dort war im Gegensatz zu regierungsnahen Zeitungen und Fernsehsendern die ungeschönte Wahrheit in den betroffenen Gebieten zu sehen: fehlendes Hilfspersonal, Leichen auf den Straßen, Antiregierungsrufe. Kritiker beschimpfte Erdogan gleichentags bei einem Besuch der stark beschädigten Stadt Antakya als »ehrlos«. Seit Mittwoch abend gilt in zehn Provinzen der Ausnahmezustand. Unter anderem sind Einschränkungen der Rechte von Beschäftigten und Beschlagnahmungen erlaubt, auch der Zugang zu den Provinzen ist eingeschränkt. Bei Zuwiderhandlungen drohen drei Monate Haft. Erdogan kündigte auch an, betroffenen Familien jeweils 10.000 Lira auszuzahlen (circa 500 Euro). Ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man bedenkt, dass selbst der Mindestlohn bei 8.500 Lira liegt (etwa 429 Euro).

Ähnlich schlecht steht es um den Erdbebenfonds, der seit der Katastrophe von Gölcük im Jahr 1999 existiert. Die seitdem geltende 7,5prozentige Steuer auf Telefongebühren sollte ein finanzielles Polster für etwaige Krisen schaffen. Dem Nachrichtenportal Arti Gercek zufolge hätte dieser bis zum Sommer 2022 theoretisch bis zu 38 Milliarden US-Dollar enthalten können. Doch der damalige Finanzminister Mehmet Simsek hatte bereits 2011 erklärt, dass das Geld für andere Zwecke wie den Autobahnbau verwendet werde. Der Afad wurde in diesem Jahr das Budget um 33,6 Prozent gekürzt – von mehr als zwölf Milliarden Lira auf 8,75 Milliarden. Währenddessen stieg das Budget der Religionsbehörde Diyanet um 56,6 Prozent auf knapp 36 Milliarden Lira an.

Für Mai sind vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vorgesehen, weshalb sich die AKP bemüht, die Hilfsmaßnahmen zu monopolisieren, um anschließend davon zu profitieren. Es bleibt unklar, wie Afad die Hilfsgüter verteilen wird. 2020 gab es bereits einen Spendenskandal um den Türkischen Roten Halbmond, der Gelder an islamistische Stiftungen weitergereicht hatte und Luxusgebäude in New York errichten ließ. Als sich 2020 das Erdbeben in Elazig ereignete, erhielten laut der linken Demokratischen Partei der Völker (HDP) vor allem kurdisch-alevitische Dörfer keine Unterstützung, weil Angehörige der nichtmuslimischen Minderheit selten für die islamistische Regierungspartei stimmen. Auch dieses Mal ist nicht gesichert, dass die AKP nicht bestimmte Regionen beziehungsweise ihre Hochburgen bevorzugen wird.

Ähnliches wie in Elazig spielte sich auch im kurdischen Van ab, das 2011 von einem Erdbeben heimgesucht wurde. Gegenüber jW erklärte am Donnerstag die ehemalige Kobürgermeisterin der Stadt, Bedia Özgökce Ertan (HDP), dass die Regierung damals nicht nur Hilfsgüter und -gelder beschlagnahmt, sondern auch an den Geschädigten verdient habe. Zerstörte Gebäude seien zwar von der türkischen Wohnungsbaubehörde Toki wiederaufgebaut worden, allerdings hätten die früheren Einwohner sie anschließend zurückkaufen müssen. »Die Menschen haben sich verschuldet und zahlen die Wohnungen heute noch ab«, so Özgökce Ertan.