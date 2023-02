Kai Pfaffenbach/REUTERS Verstehen sich nicht mehr: Steuertrickser Hanno Berger mit einem seiner Anwälte, Michael Simon (2.6.2022)

Spektakulärer Einschnitt im wichtigsten deutschen Strafprozess wegen der Cum-Ex-Steuertricks: Die Verteidiger des Angeklagten Hanno Berger beantragten am Donnerstag ihre Entpflichtung. Im Verfahren vor dem Landgericht Wiesbaden sehen Michael Simon und Sebastian Kaiser das Vertrauensverhältnis zu ihrem Mandanten als »unwiderruflich zerstört« an. Es ist nun offen, ob und wie der Prozess fortgesetzt werden kann. Er steht auf der Kippe. Wahrscheinlich entscheidet die 6. Große Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts schon an diesem Freitag über den Antrag der Verteidiger.

Gibt die Kammer unter Vorsitz von Richterin Kathleen Mittelsdorf dem Begehren der Anwälte statt, müssten neue Verteidiger bestellt werden, die sich neu in die sehr komplizierte Rechtsmaterie einarbeiten müssten. Der im Sommer 2022 gestartete Prozess würde sich zumindest stark verzögern, begänne zu einem Teil wieder von vorne. Die Kammer könnte das Verfahren aber auch ganz beenden. Angesichts der Bedeutung des Prozesses und den sehr teuren Folgen eines Scheiterns spricht jedoch einiges dafür, dass das Gericht die Pflichtverteidiger auffordert, ihre Arbeit fortzusetzen.

Doch dass Berger und seine Anwälte jemals zusammenarbeiten werden, ist schwer vorstellbar. Der Donnerstag war der Höhepunkt einer zunehmenden Zerrüttung des Verhältnisses zwischen den Pflichtverteidigern und Berger, die schon seit Monaten zu beobachten war. Der Angeklagte hatte Ratschläge seiner Anwälte ignoriert und sich in öffentlicher Sitzung mit ihnen gestritten. Er warf ihnen nun vor, ihn nicht ausreichend unterstützt zu haben. So seien wichtige Papiere »liegengeblieben«. Auch hätten ihn die beiden in der Untersuchungshaft in Frankfurt-Preungesheim und früher Köln nur ein- bis zweimal besucht. »Das halte ich für viel zu wenig«, so der Angeklagte am Donnerstag.

Die Anwälte wiesen die Vorwürfe »ausdrücklich zurück«. Es sei »schlicht falsch, dass Dinge liegengeblieben sind«. Auch habe es wesentlich mehr Besuche bei Berger in der Untersuchungshaft gegeben. Simon sprach von einem »massiven Angriff auf meine Berufsehre und meine Person«. Er bat die Kammer ausdrücklich, »die Hauptverhandlung nicht mehr weiterzuführen«.

Um den Prozess zu retten, widersprach der Hauptankläger, Oberstaatsanwalt Christoph Weinbrenner, dem Antrag der Verteidiger noch in der Verhandlung. »Die Verteidigung war und ist imstande, ordnungsgemäß geführt zu werden«, argumentierte Weinbrenner. Dies zeigten schon zahlreiche Beweisanträge. »Es ist nicht zu erkennen, dass das Pflichtverteidigungsverhältnis zerrüttet ist«, urteilte der Oberstaatsanwalt. Die Auseinandersetzungen zwischen Berger und seinen Anwälten seien »in der Persönlichkeit des Angeklagten begründet«.

Tatsächlich ist der egomanisch agierende Berger nicht in der Lage, ein eigenes Fehlverhalten zu erkennen. Am Donnerstag in der Verhandlung beklagte er sich darüber, dass das Verfahren »allgemein nicht mehr fair« sei. »Ich kann mich nicht mehr wehren«, behauptete Berger. So sei die Justizvollzugsanstalt Preungesheim »nicht willig«, ihn mit Fotokopien zu unterstützen. Ein wichtiger Schriftsatz, den er per Post verschickt habe, sei verschwunden.

Die Vorsitzende Richterin Mittelsdorf widersprach nach einem Telefonat mit der Haftanstalt in Frankfurt dieser Darstellung. Da es noch viele andere Gefangene in Preungesheim gebe, könne Berger nicht in Anspruch nehmen, dass ihm »immer unmittelbar und sofort« geholfen werde.

Für die juristische Aufarbeitung der Cum-Ex-Tricks in Deutschland ist es sehr wichtig, dass der Prozess in Wiesbaden nicht scheitert. Der inzwischen 72jährige frühere Frankfurter Steueranwalt Hanno Berger spielte nach Ansicht der Ermittler in den Jahren zwischen 2005 und 2012 eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des Cum-Ex-Betrugssystems. Der Staat erstattete privaten Investoren mehrfach Kapitalertragssteuer zurück, die nur einmal bezahlt worden war. Der in Deutschland entstandene Schaden wird auf bis zu 38 Milliarden Euro geschätzt.

Berger beteuert bis heute, er habe nur Gesetzeslücken ausgenutzt. Am 13. Dezember 2022 hatte ihn bereits das Landgericht Bonn wegen schwerer Steuerhinterziehung zu acht Jahren Haft verurteilt. Insgesamt ermitteln die Staatsanwaltschaften bundesweit in Sachen Cum Ex mittlerweile gegen mehr als 1.600 Beschuldigte.