Bühne für die Führungsmacht

Moritz Schlenk/imago »Frieden schaffen ohne Waffen«: Demonstration gegen die Waffenschieberkonferenz (München, 19.2.2022)

Es gehe nicht um Sicherheit, das sei »Etikettenschwindel«. Mehr als 60 Organisationen haben den Bündnisaufruf gegen die diesjährige Münchner »Sicherheitskonferenz« (»Siko«) unterzeichnet, wie Sprecher Claus Schreer zu Beginn der Pressekonferenz am Donnerstag in der Bayernmetropole sagte. Darunter seien neben Organisationen aus Friedens-, Klimagerechtigkeits- und sozialen Bewegungen auch Gewerkschaften. »Es ist ein Treffen wirtschaftlicher Vertreter aus NATO und EU zusammen mit hochrangigen Militärs«, so Schreer über die »Siko«. Es sei klar, dass das Hauptthema in diesem Jahr der Krieg in der Ukraine sein werde.

Von der Konferenz dürften keine Impulse in Richtung einer Beendigung, sondern nur Forderungen nach noch mehr Waffenlieferungen ausgehen. Gefordert werden an Stelle der Aufrüstung ein sofortiger Waffenstillstand und Verhandlungen unter der Berücksichtigung beidseitiger Sicherheitsinteressen. Neben Schreer saßen Vertreter der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ), der Bewegung Demokratie in Europa 2025 (DiEM 25), des Munich American Peace Committee (MAPC) und der 21. Internationalen Münchner Friedenskonferenz, einer Alternativveranstaltung zur »Siko«.

Ronja Fröhlich von der SDAJ machte klar, dass »die Interessen, die auf der ›Sicherheitskonferenz‹ vertreten werden, fundamental unterschiedlich zu unseren Interessen nach einem Leben in Frieden und auf einem gesunden Planeten sind«. Die Vormachtstellung der NATO-Kriegsallianz sei in den vergangenen dreißig Jahren stetig ausgebaut worden, auch durch den 2014 unterstützten Putsch in der Ukraine. Unter der jetzigen Sanktionspolitik leide vor allem die Zivilbevölkerung, die diese mehrheitlich ablehne. Die »Sicherheitskonferenz« ist laut der SDAJ-Vertreterin seit Jahren eine Bühne für die deutsche Außenpolitik. »Die deutsche Führungsmacht geht auf unsere Kosten, während es heißt, es sei kein Geld für höhere Löhne da«, kritisierte Fröhlich.

Atran Youkhana von »DiEM 25« unterstrich, dass Krieg und Gewalt neben der Klimakrise zu den Hauptfluchtursachen gehören. Dies gehe einher mit der Abschottung der EU an den Außengrenzen durch Organisationen wie Frontex. Statt Milliarden in Kriege zu stecken, sei es nötig, nachhaltigen Klimaschutz nach dem Pariser Klimaabkommen zu machen. Damit würden Fluchtursachen nachhaltig bekämpft.

Die inhaltliche Kritik aus dem Protestaufruf schlägt sich auch in der Programmgestaltung der Friedenskonferenz nieder. Die Podiumsdiskussion am Abend des 17. Februars spürt mit Vertretern von Nichtregierungsorganisationen der von der Ampelkoalition ausgerufenen »Zeitenwende« nach. Ein Vortrag der Philosophieprofessorin Claudia Paganini wird sich mit dem Verhältnis von Kriegsinteressen und Kriegsnarrativen befassen, ausgehend von Afghanistan und der Ukraine. »Prinzipiell geht es darum, eine solidarische Welt zu schaffen, sowie Frieden und Gerechtigkeit zu gestalten – ob in der Ukraine, in Syrien oder dem Jemen«, so Maria Feckl, Mitorganisatorin der Friedenskonferenz.

Zur Demonstration am 18. Februar erwarten die Organisatoren gegenwärtig 2.000 Teilnehmer. Diese beginnt mit einer Auftaktkundgebung am Münchner Karlsplatz um 13 Uhr. Danach geht es in zwei Demonstrationszügen zum zentralen Marienplatz. Damit solle der Tagungsort der NATO-Kriegsstrategen umzingelt werden, wie es von Bündnissprecher Claus Schreer hieß. Als Hauptrednerin für die Abschlusskundgebung ist die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen (Die Linke) angekündigt. Ebenso mit Grup Yorum auch die »populärste linke Musikgruppe in der Türkei«, welche dort wegen Widerstandsliedern mit Auftrittsverboten belegt wird.

Kritisch wird vom Bündnis eine für den selben Tag angekündigte Kundgebung der Gruppe »München steht auf« gesehen, welche sich zum Ukraine-Krieg positioniert. Schreer verweist auf die grundsätzlichen Beschlüsse über Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Diese basiere auf einer antifaschistischen Grundlage. Der genannten Gruppe fehle einerseits eine Abgrenzung nach rechts, wenn es um Auftritte der AfD geht, gleichzeitig verbreite diese rechtsnationale Positionen.